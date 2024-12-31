²È·×Êí¤Ä¤±¤ë¤È¥à¥À¸¯¤¤¸º¤ê¹õ»ú¤Ë¡¡¡Ö¤Ç¤âÌÌÅÝ...¡×¤ò²ò·è¤¹¤ë¤¿¤Ã¤¿4¤Ä¤Î¥³¥Ä
Ç¯Ëö¤Ë¤Ê¤ë¤È½ñÅ¹¤ËÊÂ¤Ö¤Î¤¬¥«¥ì¥ó¥À¡¼¡¢¼êÄ¢¡¢±¿ÀªÎñ¡¢¤½¤·¤Æ²È·×Êí¤Ç¤¢¤ë¡£
À¸³è¾ðÊó»ï¡Ø¥µ¥ó¥¥å¡ª¡Ù¡Ê¥Ù¥Í¥Ã¥»¥³¡¼¥Ý¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¡Ë¤¬22Ç¯5·î¡¢20¡Á40Âå¤Î´ûº§½÷ÀÌó300¿Í¤Ë¹Ô¤Ã¤¿Ä´ºº¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¡Ö²È·×Êí¤òÄê´üÅª¤Ë¤Ä¤±¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÅú¤¨¤¿¿Í¤¬57¡ó¡¢¡Ö²È·×Êí¤ÏÉÔÄê´ü¤Ë¤Ä¤±¤¿¤ê¤Ä¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÅú¤¨¤¿¿Í¤¬21¡ó¤Ç¡¢²È·×Êí¤ò¤Ä¤±¤Æ¤¤¤ë²ÈÄí¤ÏÌó8³ä¤À¤Ã¤¿¡£
¤³¤ÎÄ´ºº¤Ç¤Ï¡¢²È·×Êí¤ò¤Ä¤±¤Æ¤¤¤ë²ÈÄí¤È¤½¤¦¤Ç¤Ê¤¤²ÈÄí¤Î¡Ö²È·×¹õ»úÎ¨¡×Èæ³Ó¤âÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤ë¡£²È·×Êí¤ò¤Ä¤±¤Æ¤¤¤ë²ÈÄí¤Ç¡¢¡Ö¤¤¤Ä¤â¹õ»ú¡×¤È²óÅú¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬47¡¥3%¡£²È·×Êí¤ò¤Ä¤±¤Æ¤¤¤Ê¤¤²ÈÄí¤Ç¡¢¡Ö¤¤¤Ä¤â¹õ»ú¡×¤Ï33¡¥8%¡£¹õ»úÎ¨¤Ï²È·×Êí¤ò¤Ä¤±¤Æ¤¤¤ë¤Û¤¦¤¬¹â¤¤¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢²È·×Êí¤ò¤Ä¤±¤ë¤È¡¢²È·×¤Î¤ä¤ê¤¯¤ê¤Ë¥×¥é¥¹¤À¤È¤¤¤¦¸«Êý¤À¡£
Åìµþ¾Ú·ô¼è°ú½ê¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¡ØÅì¾Ú¥Þ¥ÍÉô¡ª¡Ù¤¬22Ç¯10·î¤ËÁ´¹ñ¤Î20¡Á40Âå¤Î²ñ¼Ò°÷1111¿Í¤òÂÐ¾Ý¤Ë¹Ô¤Ã¤¿Ä´ºº¤Ç¤âÆ±¤¸·¹¸þ¤¬¤ß¤é¤ì¤ë¡£²È·×Êí¤ò¤Ä¤±¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¡Ö»Ù½Ð¤¬¸º¤Ã¤¿¡×¤ÈÅú¤¨¤¿¿Í¤Î³ä¹ç¤¬34¡¥1¡ó¤À¤Ã¤¿¡£
Ä¹Â³¤¤µ¤»¤ë¤Ë¤Ï
²È·×Êí¤ò¤Ä¤±¤ë¤Î¤Ë¤ÏÂ¿¤¯¤ÎÍøÅÀ¤¬¤¢¤ë¤Î¤À¤¬¡¢²ÝÂê¤ÏÄ¹Â³¤¤µ¤»¤¿¤ê¡¢½¬´·²½¤µ¤»¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤À¡£ÌÌÅÝ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢ÅÓÃæ¤ÇÅê¤²½Ð¤¹¿Í¤¬¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¡£
²È·×Êí¤òÄ¹¤¯¤Ä¤±¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¥³¥Ä¤¬¤¢¤ë¡£
»°É©UFJ¥Ë¥³¥¹¡ÊÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡Ë¤Î¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¡Ømycard¡Ù¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¡ÖÄ¹Â³¤¤¹¤ë²È·×Êí¤Î¤Ä¤±Êý¡×¤Ï4¤Ä¡£
¡Ê1¡Ë ²È·×Êí¤ò¤Ä¤±¤ëÌÜÅª¤òÌÀ³Î¤Ë¤¹¤ëÇùÁ³¤È²È·×Êí¤ò¤Ä¤±¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤âÂ³¤«¤Ê¤¤¤â¤Î¡£¡ÖÃù¶â¤¹¤ë¤ª¶â¤òÇ±½Ð¤·¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¶ñÂÎÅª¤ÊÌÜÅª¤¬¤¢¤ë¤È¡¢¥â¥Á¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¥¢¥Ã¥×¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡£
¡Ê2¡Ë »È¤¤¤ä¤¹¤¤²È·×Êí¤òÁª¤Ó¡¢ÈñÍÑ¹àÌÜ¤Ï¥·¥ó¥×¥ë¤Ë¤¹¤ë¼ê½ñ¤¤äÉ½·×»»¥½¥Õ¥È¡¢¥¢¥×¥ê¤È¤¤¤Ã¤¿¼«Ê¬¤Ë¤¢¤Ã¤¿ÊýË¡¤òÁª¤Ö¡£¤½¤·¤Æ¡¢´·¤ì¤Ê¤¤¤¦¤Á¤ÏÈñÍÑ¹àÌÜ¤ò¥·¥ó¥×¥ë¤Ë¤·¤Æ¤ª¤¯¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤À¡£ºÇ½é¤Î¤¦¤Á¤Ï¶ä¹Ô¸ýºÂ¤Î»Ä¹â¤È¤Î°ìÃ×¤ä1±ßÃ±°Ì¤Î¥º¥ì¤Ê¤É¤Ïµ¤¤Ë¤»¤º¡¢¤Þ¤º¤Ï»Ù½Ð¤ò²È·×Êí¤Ë¤Ä¤±¤ë¡£
¡Ê3¡Ë ²È·×Êí¤ò¤Ä¤±¤ë¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ò·è¤á¤ë¿²¤ëÁ°¤Ë¤Þ¤È¤á¤Æ¤Ä¤±¤ë¡¢»È¤¦ÅÙ¤Ë¤Ä¤±¤ë¤Ê¤É¡¢¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ò·è¤á¤Æ½¬´·²½¤µ¤»¤ë¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¡£ËèÆü¤Ä¤±¤ë¤Î¤¬Æñ¤·¤¤¾ì¹ç¤Ï¡¢¤Ä¤±Ëº¤ì¤¬¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡¢¥ì¥·¡¼¥È¤ò¼è¤Ã¤Æ¤ª¤¤¤¿¤ê¡¢ÍøÍÑÍúÎò¤¬»Ä¤ë¥¥ã¥Ã¥·¥å¥ì¥¹·èºÑ¤ò³èÍÑ¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¡£
¡Ê4¡Ë Äê´üÅª¤Ë¸«Ä¾¤¹»Ù½Ð¤ÎÁý¸º¤ò¸«Ä¾¤¹¤³¤È¤Ç¡¢²þÁ±ÅÀ¤ò¹Í¤¨¡¢»Ù½Ð¤¬¸º¤Ã¤Æ¤¤¤ì¤ÐÃ£À®´¶¤òÆÀ¤é¤ì¤ë¡£¿ô»ú¤ÎÊÑ²½¤ò³Ú¤·¤à¤ÈµÄ¢¤ÎÄ¹Â³¤¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡£
¤â¤Ã¤ÈÌ¤Íè»Ö¸þ¤Î¿Í¤â¤¤¤ë¡£²£ÉÍ»Ô¤ÎNPOË¡¿Í¡Ö¿¹¤Î¥ª¥È¡×¤Ë¿ÀÁ°ÎÑÂå¤µ¤ó¤¬½ñ¤¤¤Æ¤¤¤ë·Ð¸³¤¬»²¹Í¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡Ö³Î¤«¤Ë²È·×Êí¤ò¤Ä¤±¤ë¤³¤È¤ÏÀáÌó¤Ø¤Î¶áÆ»¤Ç¤¹¡£¤Ç¤â»ä¤Ï²È·×Êí¤Î°ìÈÖ¤ÎÌò³ä¤Ï¤ª¶â¤Î¥¹¥È¥Ã¥¯¡Ê»Ä¹â¡Ë¤È¥Õ¥í¡¼¡Ê¼ýÆþ¤È»Ù½Ð¡Ë¤òÇÄ°®¤¹¤ë¤³¤È¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£²æ¤¬²È¤Ç¤Ï²È·×Êí¤ò¤â¤È¤Ë¡Ø²áµî¡Ù¤Ë»È¤Ã¤¿¤ª¶â¤ÎÇÄ°®¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¤³¤ì¤«¤éÀè¤Î¡ØÌ¤Íè¡Ù¤Ø¤Î¤ª¶â¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤âÇÄ°®¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
Ì¤Íè¤Ø¤Î»×¹Í¡£¿ÀÁ°¤µ¤ó¤Ï¡Ö°ìÇ°È¯µ¯¤·¤ÆÀÇÍý»Î»ñ³Ê¤ò¼èÆÀ¡×¤·¤¿¿Í¤Ç¤¢¤ë¡£
¡Ê¥ê¥µ¡¼¥ÁÈÉ¡¡Âç»³ÍºÌé¡Ë