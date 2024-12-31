Àî¸ý½ÕÆà¡¡Âç¹¥¤¤ÊGLAY¤È¤Î5¥·¥ç¥Ã¥È¤ËÂç¶½Ê³¡Ö¤®¤ã¡¼¡£GLAY¤µ¤ó¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸ºÇ¹â¤Ç¤·¤¿!¡×
¡¡½÷Í¥¤ÎÀî¸ý½ÕÆà¡Ê29¡Ë¤¬31Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£Âç¥Õ¥¡¥ó¤ò¸ø¸À¤·¤Æ¤¤¤ë¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¡ÖGLAY¡×¤È¤Î5¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡30Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿TBSÆÃÈÖ¡ÖÂè66²ó¡¡µ±¤¯¡ªÆüËÜ¥ì¥³¡¼¥ÉÂç¾Þ¡×¤ÇÆÃÊÌ¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿GLAY¡£¡ÖWinter,again¡×¡Ö¸ý¿°¡×¡Ö¤µ¤è¤Ê¤é¤Ï¤ä¤µ¤·¤¯¡×¤òÈäÏª¡£»Ê²ñ¤òÌ³¤á¤¿Àî¸ý¤Ï¶½Ê³¤ò±£¤·¤¤ì¤Ê¤¤ÍÍ»Ò¤Ç¿Ê¹Ô¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡31Æü¤Þ¤Ç¤ËGLAY¤Î¸ø¼°¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç5¥·¥ç¥Ã¥È¤¬¸ø³«¤µ¤ì¡¢Àî¸ý¤Ï¤³¤ì¤ò°úÍÑ¡£¼«¿È¤Î¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¥º¤Ç¡Ö¤®¤ã¡¼¡£GLAY¤µ¤ó¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸ºÇ¹â¤Ç¤·¤¿¡ª¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£
¡¡ºÇ¸å¤Ïµ¤¤ò¼è¤êÄ¾¤·¡¢¡ÖºòÆü¤Ï¥ì¥³¡¼¥ÉÂç¾Þ´Ñ¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿³§¤µ¤Þ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£²»³Ú¤Î¤Á¤«¤é¤ò²þ¤á¤Æ´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥ì¥³Âç¤Î´¶ÁÛ¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£