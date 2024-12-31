Ç¯Æâ¤ÇÂà¼Ò¤ÎTBS¡¦¾®ÁÒ¹°»Ò¥¢¥Ê¡¡Æ±´ü¡¦°Â½»¥¢¥Ê¤é¸«¼é¤ëÃæ¤Ç¥é¥¸¥ª¥é¥¹¥ÈÀ¸½Ð±é¡Ö¤Þ¤¿¤É¤³¤«¤Ç¡Ä¡×
¡¡Ç¯Æâ¤Ç¤ÎÂà¼Ò¤òÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤ëTBS¤Î¾®ÁÒ¹°»Ò¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¡Ê50¡Ë¤¬31Æü¡¢²ÐÍËÆü¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤òÌ³¤á¤ëTBS¥é¥¸¥ª¡Ö¥¸¥§¡¼¥ó¡¦¥¹¡¼¡¡À¸³è¤ÏÍÙ¤ë¡×¡Ê·î¡ÁÌÚÁ°11¡¦00¡Ë¤ËÀ¸½Ð±é¡£Æ±ÈÖÁÈ¤Ø¤ÎºÇ¸å¤Î½Ð±é¤ò½ª¤¨¤¿¡£
¡¡¡Ö¡Ê¶ÐÂ³¤Ï¡Ë¥È¡¼¥¿¥ë28Ç¯¡£»ä¤Ê¤ê¤Ë´èÄ¥¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢¡Ö·ãÆ°¤Î1Ç¯¤Ç¤·¤¿¡Ä¡ÊÂà¼Ò¤Ï¡Ë¤º¤Ã¤È¹Í¤¨¤Æ¤Ï¤¤¤¿¤±¤ì¤É¡¢¤É¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¸À¤¤½Ð¤»¤Ð¤¤¤¤¤Î¤«¡£½é¤á¤Æ¤Î¤³¤È¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¼ê½ç¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê´¶¤¸¤Ç¤·¤¿¡£¾Ð´é¤ÇÁ÷¤ê½Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤Î¤¬ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤È´¶¼Õ¤·¤¿¡£
¡¡º£¸å¤Î½êÂ°Àè¤Ï¡Ö¤É¤³¤Ë¤âÆþ¤é¤Ê¤¤¡×¤È¤·¡¢¥Þ¥Í¥¸¥ã¡¼¤â¤Ä¤±¤º¤Ë¥Õ¥ê¡¼¤Ç³èÆ°¤¹¤ëÊý¿Ë¡£¡Ö¼«Ê¬¤Ç¤âË»¤·¤¯¤·¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¡¢¾¯¤·¤·¤Ã¤«¤êµÙ¤ó¤À¤é¤É¤ó¤É¤ó¤¤¤í¤ó¤ÊÊý¤Ë¤ª´ê¤¤¤Ë¤¤¤«¤Ê¤¤ã¤È»×¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡ÈÖÁÈ¤Î¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¤ªÊì¤µ¤ó¡¢¥¹¡¼¤µ¤ó¡¢¤³¤ó¤Ë¤Á¤Ï¡×¤È¼¡½÷¤äÉ×¤Ç¸µJ¥ê¡¼¥¬¡¼¤Î¿åÆâÌÔ»á¤é²ÈÂ²¤«¤éÆÏ¤¤¤¿¤Í¤®¤é¤¤¤Î¥á¡¼¥ë¤¬ÆÉ¤Þ¤ì¡¢¾Ð¤¤¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿¡£¤Þ¤¿¡Ö¿ù¤Á¤ã¤ó¤âÏ¡¸«¤â¤¤¤ë¡ª°Â½»¿°ìÏº¤µ¤ó¡ÄºòÆü¤Ï¤ªÈè¤ìÍÍ¤Ç¤·¤¿¡£¤ä¤Ã¤Û¡¼¸µµ¤¡©µ¯¤¤Æ¤ë¡©¤ªÈè¤ìÍÍ¤Ç¤¹¡×¤ÈÁ°Æü¤ËÆÃÈÖ¡ÖÂè66²óÆüËÜ¥ì¥³¡¼¥ÉÂç¾Þ¡×»Ê²ñ¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤¿Æ±´ü¡¦°Â½»¿Â°ìÏº¥¢¥Ê¤éÆ±Î½¥¢¥Ê¤¬¶î¤±¤Ä¤±¡¢Âç´¶·ã¤ÎÍÍ»Ò¡£
¡¡¡ÖÆþ¼Ò28Ç¯ÌÜ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤Þ¤À¤Þ¤À´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¤Ê¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤ò»ý¤Ã¤Æ¡¢¼Ò²ñ¿ÍÀ¸³è29Ç¯ÌÜ¤ËÆÍÆþ¤·¤Æ¤¤¤³¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£°ú¤Â³¤¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç°Ê¾å¤Ë¡ØÀ¸³è¤ÏÍÙ¤ë¡Ù¤ÎÊüÁ÷¤ò¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¤É¤³¤«¤Ç¤ª²ñ¤¤¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡×¤È¤¢¤¤¤µ¤Ä¤·¤¿¡£
¡¡¾®ÁÒ¥¢¥Ê¤Ï1997Ç¯¤ËÆþ¼Ò¡£¡Ö¥µ¥ó¥Ç¡¼¥¸¥ã¥Ý¥ó¡×¤Î½éÂå¿Ê¹Ô¡¢¡Ö¤Ò¤ë¤ª¤Ó¡×¤Î½éÂå¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È¤Ê¤É¡¢¸½ºß¤âÂ³¤¯¿Íµ¤ÈÖÁÈ¤Î¥¹¥¿¡¼¥È¤ÎÂçÌò¤òÇ¤¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¶áÇ¯¤ÏTBS¥é¥¸¥ª¤Ê¤É¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ç¤Ï2005Ç¯¤Ë±ºÏÂ¤Ê¤É¤Ç³èÌö¤·¤¿¿åÆâ»á·ëº§¤·¡¢3»ù¤ÎÊì¤Ç¤â¤¢¤ë¡£