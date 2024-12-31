ÂæÏÑ¡¢º£Ç¯¤ÎÊ¿¶Ñµ¤²¹24.97ÅÙ ´ÑÂ¬»Ë¾åºÇ¹â
¡ÊÂæËÌÃæ±û¼Ò¡Ëº£Ç¯1·î1Æü¤«¤é12·î29Æü¤Þ¤Ç¤ÎÂæÏÑ¤ÎÊ¿¶Ñµ¤²¹¤Ï24.97ÅÙ¤Ç¡¢1901Ç¯¤«¤é2000Ç¯¤Þ¤Ç¤ÎÊ¿¶Ñ¤è¤ê¤â1.66ÅÙ¹â¤¯¡¢´ÑÂ¬»Ë¾åºÇ¹â¤òµÏ¿¤·¤¿¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤Ã¤¿¡£Ãæ±ûµ¤¾Ý½ð¡Êµ¤¾ÝÄ£¡Ë¤¬31Æü¡¢ÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£
¤³¤ì¤Þ¤ÇºÇ¹â¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï2020Ç¯¤Î24.91ÅÙ¡£Æ±½ðµ¤¾ÝÍ½Êó¥»¥ó¥¿¡¼¤ÎÄÄ×ÞÎÉ¼çÇ¤¤Ï¡¢ËÌÉô¡¦¿·ÃÝ¡¢ÃæÉô¡¦ÂæÃæ¡¢ÆîÉô¡¦ÂæÆî¡¢ÅìÉô¡¦ÂæÅì¤Ê¤É8¥«½ê¤Îµ¤¾ÝÂæ¤Ç¤½¤ì¤¾¤ìÀßÃÖ°ÊÍèºÇ¹â¤ÎÇ¯´ÖÊ¿¶Ñµ¤²¹¤òµÏ¿¤·¤¿¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
º£Ç¯¤ÎÂæÏÑÁ´ÂÎ¤ÎÎßÀÑ±«ÎÌ¤ÏÊ¿Ç¯ÊÂ¤ß¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢ËÌ³¤´ß¤äÂæËÌ¤Î»³ÃÏ¡¢ÃæÉô¡¦ÆîÉô¤Î°ìÉô¤Ç¹ß±«¤¬¸²Ãø¤À¤Ã¤¿°ìÊý¡¢¤½¤ÎÂ¾¤ÎÃÏ°è¤Ç¤Ï±«¤¬¾¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤Þ¤¿½Õ¤äÇß±«¤Î»þ´ü¤Ë¾¯±«¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢²Æ¤ä½©¤ÏÂæÉ÷¤Î±Æ¶Á¤ÇÂ¿±«¤À¤Ã¤¿¤È¤·¤¿¡£
³ÆÃÏ¤ÎÊ¿¶Ñµ¤²¹¤Ï¡¢ÍèÇ¯1¡Á3·î¤Ë¤ÏÊ¿Ç¯ÊÂ¤ß¤ËÌá¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¤È¤Î¸«²ò¤ò¼¨¤·¤¿¡£
ÂæÉ÷·ÙÊó¤Ïº£Ç¯4²óÈ¯Îá¤µ¤ì¡¢»°¤Ä¤ÎÂæÉ÷¤¬ÂæÏÑ¤Ë¾åÎ¦¤·¤¿¡£
¡ÊÄ¥ÍºÉ÷¡¿ÊÔ½¸¡§óîÆ£·¼²ð¡Ë
¤³¤ì¤Þ¤ÇºÇ¹â¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï2020Ç¯¤Î24.91ÅÙ¡£Æ±½ðµ¤¾ÝÍ½Êó¥»¥ó¥¿¡¼¤ÎÄÄ×ÞÎÉ¼çÇ¤¤Ï¡¢ËÌÉô¡¦¿·ÃÝ¡¢ÃæÉô¡¦ÂæÃæ¡¢ÆîÉô¡¦ÂæÆî¡¢ÅìÉô¡¦ÂæÅì¤Ê¤É8¥«½ê¤Îµ¤¾ÝÂæ¤Ç¤½¤ì¤¾¤ìÀßÃÖ°ÊÍèºÇ¹â¤ÎÇ¯´ÖÊ¿¶Ñµ¤²¹¤òµÏ¿¤·¤¿¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
³ÆÃÏ¤ÎÊ¿¶Ñµ¤²¹¤Ï¡¢ÍèÇ¯1¡Á3·î¤Ë¤ÏÊ¿Ç¯ÊÂ¤ß¤ËÌá¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¤È¤Î¸«²ò¤ò¼¨¤·¤¿¡£
ÂæÉ÷·ÙÊó¤Ïº£Ç¯4²óÈ¯Îá¤µ¤ì¡¢»°¤Ä¤ÎÂæÉ÷¤¬ÂæÏÑ¤Ë¾åÎ¦¤·¤¿¡£
¡ÊÄ¥ÍºÉ÷¡¿ÊÔ½¸¡§óîÆ£·¼²ð¡Ë