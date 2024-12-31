¥­¥ã¥ê¥¢22Ç¯ÌÜ¤Îº£µ¨¤â°ìÀþµé¤ÎÀ®ÀÓ¤ò»Ä¤¹¥ì¥¤¥«ー¥º¤Î¥ì¥Ö¥í¥ó¡¦¥¸¥§ー¥à¥º¤¬40ºÐ¤Ë

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A special player.
A special career.
Still dominating 22 years in.
Happy 40th Birthday to LeBron James 👑 pic.twitter.com/La9UDEScmn
- NBA (@NBA) December 30, 2024
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