¡ÚÁª¼ê¸¢¡Û¥Ù¥¹¥È16¤¬½ÐÂ·¤¦¡ª ºÇÂç¤ÎÃíÌÜ¤ÏÎ®·ÐÂçÇðvsÂçÄÅ¡¢¤Û¤«¤Ë¤âÀÅ²¬³Ø±àvs¹âÀî³Ø±à¡¢ÄëµþvsÌÀ½¨ÆüÎ©¡¢ÅìÊ¡²¬vsºåÆîÂç¹â¤Ê¤É£³²óÀï¤âÃíÌÜ¥«¡¼¥É¤¬ÌÜÇò²¡¤·¡ª
¡Î¹â¹»Áª¼ê¸¢¡¦£²²óÀï¡Ï12·î31Æü
¡¡12·î31Æü¡¢Âè103²óÁ´¹ñ¹â¹»¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¸¢¤Ï¼óÅÔ·÷£¸²ñ¾ì¤Ç£²²óÀï¤Î16»î¹ç¤ò¼Â»Ü¤·¡¢£±·î£²Æü¤Î£³²óÀï¤Ë¿Ê¤à16¥Á¡¼¥à¤ÈÁ´£¸¥«¡¼¥É¤¬·èÄê¤·¤¿¡£
¡Ú²èÁü¡Û¹À¥¤¹¤º¡¦¥¬¥Ã¥¡¼¡¦±ÊÌî²ê°ê¡¦Àî¸ý½ÕÆà¡ª ½éÂå¤«¤éºÇ¿·20ÂåÌÜ¤Î·îÅçÎ°°á¤Þ¤Ç¡ÖÁª¼ê¸¢¡¦ÎòÂå±þ±ç¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¡×¤ò°ìµó¸ø³«¡ª
¡¡£³²óÀïºÇÂç¤ÎÃíÌÜ¥«¡¼¥É¤Ï¤ä¤Ï¤ê¡¢¤È¤â¤ËÍ¥¾¡¸õÊä¤Ç¤¢¤ëÎ®·ÐÂçÇð¤ÈÂçÄÅ¤ÎÅìÀ¾¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°ÀªÂÐ·è¤À¤í¤¦¡££²²óÀï¤Îº´²ìÅìÀï¤¬½éÀï¤È¤Ê¤Ã¤¿Î®·ÐÂçÇð¤Ï80Ê¬´Ö¤òÄÌ¤·¤ÆÁê¼ê¤ò°µÅÝ¤·¤Æ£µÂÐ£°¤ÎÂç¾¡¡£¤«¤¿¤äÂçÄÅ¤â£±²óÀï¤ÇÊ¡°æ¾¦¤ò£´¡Ý£°¤Ç²¼¤·¡¢£²²óÀï¤Î»¥ËÚÂçÃ«Àï¤â£²ÂÐ£±¤ÇÀ©¤·¤ÆÇÈ¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Áí¹çÎÏ¤Î¹â¤¤Î¾¶¯¹ë¤Ë¤è¤ë¡¢¸«±þ¤¨¤¢¤ë¹¶ËÉÀï¤¬´üÂÔ¤Ç¤¤½¤¦¤À¡£
¡¡15Ç¯¤Ö¤ê¤ÎËÜÂç²ñ½Ð¾ì¤ÇÏÃÂê¤ò½¸¤á¤ë¥«¥Ê¥ê¥¢·³ÃÄ¡¦Äëµþ¤â¥Ù¥¹¥È16¤ËÅþÃ£¡££²²óÀï¤Ç¤Ï¼¯»ùÅç¾ëÀ¾¤ò·âÇË¤·¤¿¶âÂô³Ø±¡ÂçÉí¤Ë¼«Ëý¤Î¹¶·âÎÏ¤òßÚÎö¤µ¤»¡¢£µÂÐ£°¤Î²÷¾¡¤ò¼ý¤á¤¿¡££³²óÀï¤ÎÁê¼ê¤ÏºòÇ¯ÅÙ¤Î¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ï¥¤²¦¼Ô¤Ç¤¢¤ëÌÀ½¨ÆüÎ©¡£º£Âç²ñ¤Ç¤Ï¤È¤â¤Ë¥¢¥°¥ì¥Ã¥·¥Ö¤Ê¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò´Ó¤¤¤Æ¤ª¤ê¡¢´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯ÇòÇ®¤Î¹¥¥²¡¼¥à¤È¤Ê¤ë¤Ï¤º¤À¡£
¡¡£²²óÀï¤ÇÁ°²óÇÆ¼Ô¡¦ÀÄ¿¹»³ÅÄ¤ò·âÇË¤¹¤ë¶âÀ±¤òµó¤²¤¿¹âÀî³Ø±à¤Ï¡¢Í¥¾¡¸õÊä¤Î°ì³Ñ¤òÃ´¤¦ÀÅ²¬³Ø±à¤È·ãÆÍ¤¹¤ë¡£¤½¤Î¤Û¤«¤Ë¤â¡¢ÅìÊ¡²¬vsºåÆîÂç¹â¡¢Åì³¤ÂçÁêÌÏvsÅìËÌ³Ø±¡¡¢ÄëµþÂç²Ä»ùvsÁ°¶¶°é±Ñ¡¢ËÙ±Ûvs¾¾»³ËÌ¡¢ÌðÈÄÃæ±ûvs¾åÅÄÀ¾¤ÈÃíÌÜ¥«¡¼¥É¤¬ÌÜÇò²¡¤·¤À¡£
¡¡³ÎÄê¤·¤¿£³²óÀï¤ÎÁ´ÂÐÀï¥«¡¼¥É¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£
¡Ú£±·î£²Æü¡¿£³²óÀïÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¡Û
¡ÎÅù¡¹ÎÏ²ñ¾ì¡Ï
Åì³¤ÂçÁêÌÏ¡Ê¿ÀÆàÀî¡Ëvs ÅìËÌ³Ø±¡¡ÊµÜ¾ë¡Ë
ÌÀ½¨ÆüÎ©¡Ê°ñ¾ë¡Ëvs Äëµþ¡ÊÅìµþ£Â¡Ë
¡Î±ºÏÂ¶ð¾ì²ñ¾ì¡Ï
ÅìÊ¡²¬¡ÊÊ¡²¬¡Ëvs ºåÆîÂç¹â¡ÊÂçºå¡Ë
¹âÀî³Ø±à¡Ê»³¸ý¡Ëvs ÀÅ²¬³Ø±à¡ÊÀÅ²¬¡Ë
¡Î¶ðÂô²ñ¾ì¡Ï
ËÙ±Û¡ÊÅìµþ£Á¡Ëvs ¾¾»³ËÌ¡Ê°¦É²¡Ë
ÄëµþÂç²Ä»ù¡Ê´ôÉì¡Ëvs Á°¶¶°é±Ñ¡Ê·²ÇÏ¡Ë
¡Î¥Õ¥¯¥¢¥ê²ñ¾ì¡Ï
ÌðÈÄÃæ±û¡ÊÆÊÌÚ¡Ëvs ¾åÅÄÀ¾¡ÊÄ¹Ìî¡Ë
Î®·ÐÂçÇð¡ÊÀéÍÕ¡Ëvs ÂçÄÅ¡Ê·§ËÜ¡Ë
¡¡£²²óÀï¤ÎÁ´·ë²Ì¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¤À¡£
¡Ú12·î31Æü¡¿£²²óÀï¡Û
¹âÀî³Ø±à¡Ê»³¸ý¡Ë 2-1 ÀÄ¿¹»³ÅÄ¡ÊÀÄ¿¹¡Ë
ÌÀ½¨ÆüÎ©¡Ê°ñ¾ë¡Ë 2-0 ¶áÂçÏÂ²Î»³¡ÊÏÂ²Î»³¡Ë
Åì³¤ÂçÁêÌÏ¡Ê¿ÀÆàÀî¡Ë 2-1 ÁðÄÅÅì¡Ê¼¢²ì¡Ë
ÀÅ²¬³Ø±à¡ÊÀÅ²¬¡Ë 2-0 ¹âÃÎ¡Ê¹âÃÎ¡Ë
ÄëµþÂç²Ä»ù¡Ê´ôÉì¡Ë 5-1 ÂçÊ¬Äáºê¡ÊÂçÊ¬¡Ë
Á°¶¶°é±Ñ¡Ê·²ÇÏ¡Ë 2(6PK5)2 °¦¹©ÂçÌ¾ÅÅ¡Ê°¦ÃÎ¡Ë
Î®·ÐÂçÇð¡ÊÀéÍÕ¡Ë 5-0 º´²ìÅì¡Êº´²ì¡Ë
ÌðÈÄÃæ±û¡ÊÆÊÌÚ¡Ë 2-1 Æü¾Ï³Ø±à¡ÊµÜºê¡Ë
ÅìËÌ³Ø±¡¡ÊµÜ¾ë¡Ë 1-0 ÂìÀîÆó¡ÊÊ¼¸Ë¡Ë
Äëµþ¡ÊÅìµþ£Â¡Ë 5-0 ¶âÂô³Ø±¡ÂçÉí¡ÊÀÐÀî¡Ë
ÅìÊ¡²¬¡ÊÊ¡²¬¡Ë 2-0 ÀµÃÒ¿¼Ã«¡Êºë¶Ì¡Ë
ËÙ±Û¡ÊÅìµþ£Á¡Ë 2-0 ÄÅ¹©¡Ê»°½Å¡Ë
¾åÅÄÀ¾¡ÊÄ¹Ìî¡Ë 2-1 ÆÁÅç»ÔÎ©¡ÊÆÁÅç¡Ë
ÂçÄÅ¡Ê·§ËÜ¡Ë 2-1 »¥ËÚÂçÃ«¡ÊËÌ³¤Æ»¡Ë
ºåÆîÂç¹â¡ÊÂçºå¡Ë 6-0 ¿·³ãÌÀ·±¡Ê¿·³ã¡Ë
¾¾»³ËÌ¡Ê°¦É²¡Ë 1-0 Î¶Ã«ÉÙ»³¡ÊÉÙ»³¡Ë
¹½À®¡ü¹â¹»¥µ¥Ã¥«¡¼¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥ÈÊÔ½¸Éô
¡¡12·î31Æü¡¢Âè103²óÁ´¹ñ¹â¹»¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¸¢¤Ï¼óÅÔ·÷£¸²ñ¾ì¤Ç£²²óÀï¤Î16»î¹ç¤ò¼Â»Ü¤·¡¢£±·î£²Æü¤Î£³²óÀï¤Ë¿Ê¤à16¥Á¡¼¥à¤ÈÁ´£¸¥«¡¼¥É¤¬·èÄê¤·¤¿¡£
¡Ú²èÁü¡Û¹À¥¤¹¤º¡¦¥¬¥Ã¥¡¼¡¦±ÊÌî²ê°ê¡¦Àî¸ý½ÕÆà¡ª ½éÂå¤«¤éºÇ¿·20ÂåÌÜ¤Î·îÅçÎ°°á¤Þ¤Ç¡ÖÁª¼ê¸¢¡¦ÎòÂå±þ±ç¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¡×¤ò°ìµó¸ø³«¡ª
¡¡£³²óÀïºÇÂç¤ÎÃíÌÜ¥«¡¼¥É¤Ï¤ä¤Ï¤ê¡¢¤È¤â¤ËÍ¥¾¡¸õÊä¤Ç¤¢¤ëÎ®·ÐÂçÇð¤ÈÂçÄÅ¤ÎÅìÀ¾¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°ÀªÂÐ·è¤À¤í¤¦¡££²²óÀï¤Îº´²ìÅìÀï¤¬½éÀï¤È¤Ê¤Ã¤¿Î®·ÐÂçÇð¤Ï80Ê¬´Ö¤òÄÌ¤·¤ÆÁê¼ê¤ò°µÅÝ¤·¤Æ£µÂÐ£°¤ÎÂç¾¡¡£¤«¤¿¤äÂçÄÅ¤â£±²óÀï¤ÇÊ¡°æ¾¦¤ò£´¡Ý£°¤Ç²¼¤·¡¢£²²óÀï¤Î»¥ËÚÂçÃ«Àï¤â£²ÂÐ£±¤ÇÀ©¤·¤ÆÇÈ¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Áí¹çÎÏ¤Î¹â¤¤Î¾¶¯¹ë¤Ë¤è¤ë¡¢¸«±þ¤¨¤¢¤ë¹¶ËÉÀï¤¬´üÂÔ¤Ç¤¤½¤¦¤À¡£
¡¡£²²óÀï¤ÇÁ°²óÇÆ¼Ô¡¦ÀÄ¿¹»³ÅÄ¤ò·âÇË¤¹¤ë¶âÀ±¤òµó¤²¤¿¹âÀî³Ø±à¤Ï¡¢Í¥¾¡¸õÊä¤Î°ì³Ñ¤òÃ´¤¦ÀÅ²¬³Ø±à¤È·ãÆÍ¤¹¤ë¡£¤½¤Î¤Û¤«¤Ë¤â¡¢ÅìÊ¡²¬vsºåÆîÂç¹â¡¢Åì³¤ÂçÁêÌÏvsÅìËÌ³Ø±¡¡¢ÄëµþÂç²Ä»ùvsÁ°¶¶°é±Ñ¡¢ËÙ±Ûvs¾¾»³ËÌ¡¢ÌðÈÄÃæ±ûvs¾åÅÄÀ¾¤ÈÃíÌÜ¥«¡¼¥É¤¬ÌÜÇò²¡¤·¤À¡£
¡¡³ÎÄê¤·¤¿£³²óÀï¤ÎÁ´ÂÐÀï¥«¡¼¥É¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£
¡Ú£±·î£²Æü¡¿£³²óÀïÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¡Û
¡ÎÅù¡¹ÎÏ²ñ¾ì¡Ï
Åì³¤ÂçÁêÌÏ¡Ê¿ÀÆàÀî¡Ëvs ÅìËÌ³Ø±¡¡ÊµÜ¾ë¡Ë
ÌÀ½¨ÆüÎ©¡Ê°ñ¾ë¡Ëvs Äëµþ¡ÊÅìµþ£Â¡Ë
¡Î±ºÏÂ¶ð¾ì²ñ¾ì¡Ï
ÅìÊ¡²¬¡ÊÊ¡²¬¡Ëvs ºåÆîÂç¹â¡ÊÂçºå¡Ë
¹âÀî³Ø±à¡Ê»³¸ý¡Ëvs ÀÅ²¬³Ø±à¡ÊÀÅ²¬¡Ë
¡Î¶ðÂô²ñ¾ì¡Ï
ËÙ±Û¡ÊÅìµþ£Á¡Ëvs ¾¾»³ËÌ¡Ê°¦É²¡Ë
ÄëµþÂç²Ä»ù¡Ê´ôÉì¡Ëvs Á°¶¶°é±Ñ¡Ê·²ÇÏ¡Ë
¡Î¥Õ¥¯¥¢¥ê²ñ¾ì¡Ï
ÌðÈÄÃæ±û¡ÊÆÊÌÚ¡Ëvs ¾åÅÄÀ¾¡ÊÄ¹Ìî¡Ë
Î®·ÐÂçÇð¡ÊÀéÍÕ¡Ëvs ÂçÄÅ¡Ê·§ËÜ¡Ë
¡¡£²²óÀï¤ÎÁ´·ë²Ì¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¤À¡£
¡Ú12·î31Æü¡¿£²²óÀï¡Û
¹âÀî³Ø±à¡Ê»³¸ý¡Ë 2-1 ÀÄ¿¹»³ÅÄ¡ÊÀÄ¿¹¡Ë
ÌÀ½¨ÆüÎ©¡Ê°ñ¾ë¡Ë 2-0 ¶áÂçÏÂ²Î»³¡ÊÏÂ²Î»³¡Ë
Åì³¤ÂçÁêÌÏ¡Ê¿ÀÆàÀî¡Ë 2-1 ÁðÄÅÅì¡Ê¼¢²ì¡Ë
ÀÅ²¬³Ø±à¡ÊÀÅ²¬¡Ë 2-0 ¹âÃÎ¡Ê¹âÃÎ¡Ë
ÄëµþÂç²Ä»ù¡Ê´ôÉì¡Ë 5-1 ÂçÊ¬Äáºê¡ÊÂçÊ¬¡Ë
Á°¶¶°é±Ñ¡Ê·²ÇÏ¡Ë 2(6PK5)2 °¦¹©ÂçÌ¾ÅÅ¡Ê°¦ÃÎ¡Ë
Î®·ÐÂçÇð¡ÊÀéÍÕ¡Ë 5-0 º´²ìÅì¡Êº´²ì¡Ë
ÌðÈÄÃæ±û¡ÊÆÊÌÚ¡Ë 2-1 Æü¾Ï³Ø±à¡ÊµÜºê¡Ë
ÅìËÌ³Ø±¡¡ÊµÜ¾ë¡Ë 1-0 ÂìÀîÆó¡ÊÊ¼¸Ë¡Ë
Äëµþ¡ÊÅìµþ£Â¡Ë 5-0 ¶âÂô³Ø±¡ÂçÉí¡ÊÀÐÀî¡Ë
ÅìÊ¡²¬¡ÊÊ¡²¬¡Ë 2-0 ÀµÃÒ¿¼Ã«¡Êºë¶Ì¡Ë
ËÙ±Û¡ÊÅìµþ£Á¡Ë 2-0 ÄÅ¹©¡Ê»°½Å¡Ë
¾åÅÄÀ¾¡ÊÄ¹Ìî¡Ë 2-1 ÆÁÅç»ÔÎ©¡ÊÆÁÅç¡Ë
ÂçÄÅ¡Ê·§ËÜ¡Ë 2-1 »¥ËÚÂçÃ«¡ÊËÌ³¤Æ»¡Ë
ºåÆîÂç¹â¡ÊÂçºå¡Ë 6-0 ¿·³ãÌÀ·±¡Ê¿·³ã¡Ë
¾¾»³ËÌ¡Ê°¦É²¡Ë 1-0 Î¶Ã«ÉÙ»³¡ÊÉÙ»³¡Ë
¹½À®¡ü¹â¹»¥µ¥Ã¥«¡¼¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥ÈÊÔ½¸Éô