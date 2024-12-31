º´µ×´ÖÂç²ð¤¬¿¼ß·Ã¤ºÈ¤È¤È¤â¤Ë¿¼ß·MC¤ÎÈÖÁÈ¤ò»ëÄ°¡ª¡ÈÆÈÆÃ¡É¤Ê¥¤¥é¥¹¥È¤ò¸ò¤¨¤¿Êó¹ð¤Ë¡Ö¥·¥åー¥ëw¡×¡Ö¤Õ¤Ã¤«¤«¤ï¤¤¤¤¡×¤ÎÀ¼
¢£¡Ö#¤ª¤Þ¤«¤»¥¥ó¥° ¸«¤Æ¤ëNow¡×¡Êº´µ×´ÖÂç²ð¡¿Snow Man¡Ë
¡Ú²èÁü¡Û¿¼ß·Ã¤ºÈ¤¬¥Æ¥ì¥Ó¤ò´Ñ¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤òº´µ×´ÖÂç²ð¤¬¼Ì¿¿¡õ¥¤¥é¥¹¥È¤ÇÉ½¸½
Snow Man¤Îº´µ×´ÖÂç²ð¤¬¼«¿È¤ÎX¡ÊµìTwitter¡Ë¤ò¹¹¿·¡£¿¼ß·Ã¤ºÈ¤¬½é¤ÎÃ±ÆÈMC¤òÌ³¤á¤¿¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¡Ø¤ª¤Þ¤«¤»¥¥ó¥°¡Ù¤ò¿¼ß·¤È¤È¤â¤Ë»ëÄ°¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£
Æ±ÈÖÁÈ¤Ï¤½¤ÎÆ»¤òÃÎ¤ê¿Ô¤¯¤·¤¿ÀìÌç²È¡¢¡È¥¥ó¥°¡É¤Ë°ÍÍê¿Í¤¬Í½»»¤òÍÂ¤±¤Æ¡È¤ª¤Þ¤«¤»¡É¤·¤¿¤é¤É¤ó¤ÊºÇ¹â¤Î¥×¥é¥ó¤¬ÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¤â¤Î¡£¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¤Ç12·î31Æü10»þ50Ê¬¤è¤êÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡£
º´µ×´Ö¤Ï¡Ö#¤ª¤Þ¤«¤»¥¥ó¥° ¸«¤Æ¤ëNow¡×¤È¤¤¤¦¥³¥á¥ó¥È¤È¤È¤â¤Ë¡È²èÁü¡É¤ò¸ø³«¡£
ÌµÂ¤ºî¥Ø¥¢¤Ç¹õ¥Õー¥Ç¥£ー¡õ¹õ¥Ñ¥ó¥Ä¤ËÇò·Ï¤Î¤â¤³¤â¤³¥¹¥ê¥Ã¥Ñ¤òÍú¤¡¢±¦¼ê¤Ë¥ê¥â¥³¥ó¤ò»ý¤Ã¤¿¿¼ß·¤Î¸å¤í»Ñ¤Ç¡¢
¿¼ß·¤Î¼þ¤ê¤ÏÇò¤¯ÅÉ¤ê¤Ä¤Ö¤µ¤ì¡¢¿¼ß·¤¬¸«¤Ä¤á¤ëÀè¤Ë¤Ï¡Ö¤ª¤Þ¤«¤»¥¥ó¥°¡×¤ÎÊ¸»úÆþ¤ê¤Ç¥Æ¥ì¥Ó¤Î¥¤¥é¥¹¥È¤¬ÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤µ¤é¤Ë¿¼ß·¤Î¸å¤í¤Ë¤Ï°Ø»Ò¤Î¥¤¥é¥¹¥È¤âÉÁ¤«¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¿¼ß·¤¬°Ø»Ò¤ËºÂ¤Ã¤Æ¥Æ¥ì¥Ó¤Ç¡Ø¤ª¤Þ¤«¤»¥¥ó¥°¡Ù¤ò´Ñ¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤À¤È¤ï¤«¤ë¡£
º´µ×´Ö¤ÏÆ±ÈÖÁÈ¤ò»ëÄ°¤·¤Ê¤¬¤é¿¼ß·¤Î¼Ì¿¿¤ò»£¤Ã¤Æ¥¤¥é¥¹¥È¤òÉÁ¤¤¤¿¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ï11»þ28Ê¬¤Ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤Î¼Â¶·¡Ê¡©¡ËÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡Ö¥·¥åー¥ëw¡×¡Ö¤ª¤â¤·¤í¤¹¤®w¡×¡Ö»¨¥³¥éwww¡×¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã³¨¤¬¾å¼ê¡×¡Ö¤Õ¤«¤µ¤¯ÃçÎÉ¤·¤À¤Í¡×¡Ö¤Õ¤Ã¤«¤«¤ï¤¤¤¤¡×¡Ö¤Õ¤Ã¤«¿¿·õ¤Ë´Ñ¤Æ¤ë¡×¡Ö¤µ¤Ã¤¯¤óÞÕ¿È¤Î¼Â¶·¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¤Ê¤ÉÍÍ¡¹¤ÊÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
Snow Man
´ØÏ¢µ»ö¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤¹¤ë
https://www.thefirsttimes.jp/keywords/231/