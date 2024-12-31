¡Ú¹â¹»¥µ¥Ã¥«¡¼¡ÛÄëµþ¤¬£²£²Âç²ñ¤Ö¤ê¤Î£³²óÀï¿Ê½Ð¡¡Äëµþº²¤¢¤Õ¤ì¤ë¥«¥Ê¥ê¥¢·³ÃÄ¤¬£µÈ¯¡Ü¥¯¥ê¡¼¥ó¥·¡¼¥È¤Î°µ¾¡
¢¡Âè£±£°£³²óÁ´¹ñ¹â¹»¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¸¢¡¡¢¦£²²óÀï¡¡Äëµþ¡ÊÅìµþ£Â¡Ë£µ¡½£°¶âÂô³Ø±¡ÂçÉÕ¡ÊÀÐÀî¡Ë¡Ê£³£±Æü¡¦£ÕÅù¡¹ÎÏ¡Ë
¡¡Äëµþ¤¬¶âÂô³Ø±¡ÂçÉÕ¤Ë£µ¡½£°¤Ç´°¾¡¡££²£°£°£²Ç¯ÅÙÂç²ñ°ÊÍè£²£²Âç²ñ¤Ö¤ê¤Î£³²óÀï¿Ê½Ð¤ò·è¤á¤¿¡£
¡¡³«ËëÀï¤Ç£±£·Âç²ñ¤Ö¤ê¤ÎÁª¼ê¸¢ÇòÀ±¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿¥«¥Ê¥ê¥¢·³ÃÄ¤ÎÀª¤¤¤Ï»ß¤Þ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£Á°È¾£·Ê¬¤Ë£Í£ÆËÙ¹¾¿¿¹¡Ê£³Ç¯¡Ë¤Î¥ß¥É¥ë¥·¥å¡¼¥È¤ÇÀèÀ©¤¹¤ë¤È¡¢Æ±£±£¸Ê¬¤Ë¤Ïº¸¥µ¥¤¥É¤Î¥¯¥í¥¹¤«¤é£Æ£×¿¹ÅÄ¹¸¡Ê£³Ç¯¡Ë¤¬ÅÝ¤ì¤Ê¤¬¤é¥È¥é¥Ã¥×¤¹¤ë¤È¡¢º¸Â¤Ç²¡¤·¹þ¤ß£²ÅÀÌÜ¡£½øÈ×¤«¤é»î¹ç¤òÍ¥°Ì¤Ë¿Ê¤á¤ë¡£
¡¡¸åÈ¾¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤âÄëµþ¤Ï¹¶·â¤Î¼ê¤ò´Ë¤á¤º¡£¸åÈ¾£µÊ¬¡¢£Í£Æ¶á¹¾ÃÒºÈ¡Ê£³Ç¯¡Ë¤¬¥´¡¼¥ëÁ°¤«¤éº¸¤Ë¤¤¤¿ËÙ¹¾¤Ë¥Ñ¥¹¤¹¤ë¤È¡¢ËÙ¹¾¤ÏÎäÀÅ¤Ëº¸Â¤Ç¹ç¤ï¤»¤Æ¥Í¥Ã¥È¤Ø¡£ËÙ¹¾¤Ï¤³¤ÎÆü£²ÆÀÅÀÌÜ¤È¤Ê¤ê¡¢¤À¤á²¡¤·¤ÎÄÉ²ÃÅÀ¤òÃ¥¤Ã¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤ËÆ±£³£²Ê¬¤Ë¤ÏËÙ¹¾¤Î¥Ñ¥¹¤«¤éÅÓÃæ½Ð¾ì¤Î£Æ£×µÜËÜ¼þÀ¬¡Ê£²Ç¯¡Ë¤¬ÀÚ¤êÊÖ¤·¥·¥å¡¼¥È¤òÊü¤Ä¤È¡¢¥Ü¡¼¥ë¤Ï¥Í¥Ã¥È¤ÎÃæ¤Ø¡£µÜËÜ¤Ï³«ËëÀï¤Î·è¾¡ÅÀ¤ËÂ³¤£²ÀïÏ¢È¯¤È¤Ê¤ê¡¢¤µ¤é¤ËÅÀº¹¤ò¹¤²¤ë¡£
¡¡»Å¾å¤²¤Ï¸åÈ¾£³£¹Ê¬¡£¥¨¥ê¥¢ÉÕ¶á¤ÇÁê¼ê¤Î¥Ü¡¼¥ë¤òÃ¥¤¤¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢ºÇ¸å¤Ï£Í£Æ¿ù²¬ÐÒ¼ù¡Ê£²Ç¯¡Ë¤¬Áê¼ê£Ç£Ë¤Î±¦¤òÈ´¤±¤ë¥·¥å¡¼¥È¤òÊü¤Á£µÅÀÌÜ¤òÃ¥¤Ã¤¿¡£