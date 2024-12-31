¹ÈÇò²Î¹çÀï½ªÎ»¸å¡¢½Ð¾ì¼Ô¤Ï²¿¤·¤Æ¤ë¡©¥Ù¥Æ¥é¥ó²Î¼ê¤¬ÌÀ¤«¤¹¤Þ¤µ¤«¤Î½ÐÍè»ö¡Ö¤æ¤ÇÂÀÏº¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤é¡Ä¡×
¡¡²Î¼ê¤Î¿å¿¹¤«¤ª¤ê¡Ê51¡Ë¤¬27ÆüÊüÁ÷¤Îbay¡¡fm¡Ö¥·¥ó¡¦¥é¥¸¥ª -¥Ò¥å¡¼¥Þ¥Ë¥¹¥¿¤Ï¡¢¤«¤¯¸ì¤ê¤¡×¡Ê·î¡Á¶âÍË¸å4¡¦00¡Ë¤Ë¥²¥¹¥È½Ð±é¤·¡¢º£Ç¯¤Ç22Ç¯Ï¢Â³½Ð¾ì¤È¤Ê¤ëNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡ÈÖÁÈ¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¡¼¤ÎÍ§¶á¤«¤é¡Ö¥Æ¥ì¥Ó¸«¤Æ¤ë¿Í¤«¤é¤¹¤ë¤È¡Ê¹ÈÇò½Ð¾ì¼Ô¤Ï¡Ë¤½¤Î¸å¤â²Ú¤ä¤«¤ÊÀ¤³¦¤Ë¹Ô¤¯¤Î¤«¤Ê¤È¤«¡¢¹âµé¼Ö¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤É¤Ã¤«¹Ô¤¯¤Î¤«¤Ê¤È¤«¡¢¤É¤ó¤ÊÀ¸³è¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤ë¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¦¤ó¤À¤±¤É¡×¤È¹ÈÇò½ªÎ»¸å¤Î²á¤´¤·Êý¤ò¼ÁÌä¤µ¤ì¤¿¿å¿¹¡£¡Ö¤«¤ª¤ê¤Á¤ã¤ó¤Ï¤½¤ÎÂ¤Ç¡Ø¤æ¤ÇÂÀÏº¡Ù¤Ë¹Ô¤¯¤Î¡©¡×¤ÈÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡Ö¤½¤¦¤À¤è¡ª¤Ç¤âº£Ç¯¤Ï³«¤¤¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¡¢¹Ô¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡£¡Ê¸áÁ°¡Ë2»þ¤°¤é¤¤¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤ó¤À¤è¤Í¡×¤È¾Ð¤¤¤Ê¤¬¤é¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¿å¿¹¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¹ÈÇò½ªÎ»¸å¤Î½Ð¾ì¼Ô¤ÏÇ¯±Û¤·¤Î¥«¥¦¥ó¥È¥À¥¦¥ó¤Þ¤Ç¤Ï³Ú²°¤Ç²á¤´¤·¡Ö¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸À¤¤¹ç¤¦¤Î¤À¤È¤¤¤¦¡£¡ÖÇ¯ÌÀ¤±¤Î¥ï¥¤¥É¥·¥ç¡¼ÍÑ¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¼õ¤±¤Æ¡¢²È¤Ëµ¢¤ë¤Î¤¬12»þÈ¾¤°¤é¤¤¡£¥³¥í¥ÊÁ°¤Ï¡ÊNHK¥Û¡¼¥ë¤Î¡Ë1³¬¤Î¿©Æ²¤Ç¤ß¤ó¤Ê¤ÇÂÇ¤Á¾å¤²¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ó¤À¤±¤É¥³¥í¥Ê¸å¤Ï¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤Æ¡£º£¤Ï¤½¤ì¤¾¤ìµ¢¤ë¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö½é½Ð¾ì¤Î»þ¤Ï»öÌ³½ê¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤µ¤ó¤ÈÂÇ¤Á¾å¤²¤¬¤¢¤Ã¤¿¤±¤É¡¢º£¤ÏÁ´Á³¡£Áá¤¯µ¢¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡¢¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¡×¤È¾Ð¤¦¿å¿¹¡£¡Öµ¢¤Ã¤Æ¥Æ¥ì¥ÓÉÕ¤±¤ë¤È¡Ø¥Õ¥Ã¥È¥ó¥À¡Ù¤ä¤Ã¤Æ¤¿¤ê¡Ä¡È¤¢¤ì¡©»ä¡¢¹ÈÇò¤ÎÉñÂæ¤Ë¤¤¤¿¤Î¤«¤Ê¡©¡É¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Á¤ã¤¦¡£¡È¤Ä¤¤¤µ¤Ã¤¤Þ¤Ç²Ú¤ä¤«¤Ê¿Í¤¿¤Á¤È¤¤¤¿¤Î¤Ë¡¢²¿¤Ç¤³¤ó¤Ê»¦É÷·Ê¤Ê¤È¤³¤í¤Ë1¿Í¤Ç¤¤¤ë¤ó¤À¤í¤¦¡É¤È»×¤Ã¤Æ¡×¤È°Õ³°¤Ë¤âÃÏÌ£¤Ê²á¤´¤·Êý¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤ì¤Ç¤âÂçÉñÂæ¤ò½ª¤¨¤¿¶½Ê³¤«¤é¡ÖÌ²¤ì¤Ê¤¤¡×¤½¤¦¤Ç¡¢º£Ç¯¤ÎÇ¯ÌÀ¤±¤ÏÎ©¤Á¿©¤¤¤½¤Ð¥Á¥§¡¼¥óÅ¹¡Ö¤æ¤ÇÂÀÏº¡×¤Ø¡£¡ÖÇ¯±Û¤·¤Á¤ã¤Ã¤¿¤±¤É¤ª¤½¤Ð¿©¤Ù¤è¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¹Ô¤Ã¤¿¤éµÙ¤ß¤Ç¡×¤È¿·Ç¯Áá¡¹¤Þ¤µ¤«¤Î½ÐÍè»ö¤òÌÀ¤«¤·¡¢Í§¶á¤Î¡Ö¥Þ¥Í¥¸¥ã¡¼¤µ¤ó¤È¹Ô¤¯¤Î¡©¡×¤Î¼ÁÌä¤Ë¤Ï¡Ö¤¤¤ä¤¤¤ä1¿Í¤Ç¡£¤½¤ê¤ã¤¢1¿Í¤è¡ª¡×¤È¤¤Ã¤Ñ¤ê¡£º£Ç¯¤Ï¡Ö¤æ¤ÇÂÀÏº¡×¤Î±Ä¶ÈÆüÄø¤ò³ÎÇ§¤·¤¿¤½¤¦¤Ç¡ÖÇ¯ËöÇ¯»Ï¤â±Ä¶È¤·¤Þ¤¹¤Ã¤Æ½Ð¤Æ¤Æ¡£¤â¤¦ÀäÂÐ¹Ô¤³¤¦¤È»×¤Ã¤¿¡×¤È³Ú¤·¤½¤¦¤À¤Ã¤¿¡£