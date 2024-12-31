12ºÐ¤Ç¥â¡¼Ì¼¡£¤Ë²ÃÆþ¤·¤¿²Ã¸î°¡°Í¡Ö3Ç¯´Ö¤Û¤ÜµÙ¤ß¤Ê¤·¡×Åö»þ¤Î»Ñ¤Ë¥ß¥Ã¥Ä¡¦¥Þ¥ó¥°¥í¡¼¥Ö¤â´¶³´¡Ö¸«¤Æ¤¿¤è¡¢¤³¤ì¤Ï¡×
¡¡¡Ö¤·¤¯¤¸¤êÀèÀ¸ ²¶¤ß¤¿¤¤¤Ë¤Ê¤ë¤Ê¡ª¡ª¡×¤Ë¡¢¸µ¥â¡¼¥Ë¥ó¥°Ì¼¡£¤Î²Ã¸î°¡°Í¤¬½Ð±é¡£¥â¡¼¥Ë¥ó¥°Ì¼¡£¤Ë²ÃÆþ¤·¤¿º¢¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿12ºÐÅö»þ¤Î²Ã¸î°¡°Í¡ÊÊ£¿ô¥«¥Ã¥È¡Ë
¡¡ÍÌ¾¿Í¤Î¤·¤¯¤¸¤ê·Ð¸³¤«¤é¶µ·±¤ò³Ø¤ÖËÜÈÖÁÈ¡£º£²ó¤Ï¡¢ÈÖÁÈ¤¬10Ç¯°Ê¾åÁ°¤«¤é¥ª¥Õ¥¡¡¼¤òÁ÷¤êÂ³¤±¤Æ¤¤¤¿¡¢¸µ¥â¡¼¥Ë¥ó¥°Ì¼¡£¤Î²Ã¸î°¡°Í¤¬¤·¤¯¤¸¤êÀèÀ¸¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¡£18Ç¯Á°¤ËÀ¤´Ö¤òÁû¤¬¤»¤¿µÊ±ìÁûÆ°¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿¿Áê¤ò¹ðÇò¤·¤¿¡£
¡¡¼ø¶È¤òÊ¹¤¯¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë¤Ï¡¢¥ª¡¼¥É¥ê¡¼¤Î¼ãÎÓÀµ¶³¡¢Ê¿À®¥Î¥Ö¥·¥³¥Ö¥·¤ÎµÈÂ¼¿ò¡¢¥Ï¥é¥¤¥Á¤Îß·ÉôÍ¤¤é¥ì¥®¥å¥é¡¼¿Ø¤ÎÂ¾¡¢Ê¡Î±¸÷ÈÁ¡¢¥ß¥Ã¥Ä¡¦¥Þ¥ó¥°¥í¡¼¥Ö¡¢¤æ¤¦¤Á¤ã¤ß¤é¤¬½Ð±é¡£
¡¡2000Ç¯¡¢12ºÐ¤Î»þ¤Ë¥â¡¼¥Ë¥ó¥°Ì¼¡£¤Ë²ÃÆþ¤·¡¢ÇÉÀ¸¥æ¥Ë¥Ã¥È¡Ö¥ß¥Ë¥â¥Ë¡£¡×¤Ç¤â³èÌö¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢Âç¿Íµ¤¥á¥ó¥Ð¡¼¤À¤Ã¤¿²Ã¸î°¡°Í¡£¥¢¥¤¥É¥ë¤òÌÜ»Ø¤¹¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤¤Ã¤«¤±¤Ï¡¢Êì¤ËÏ¢¤ì¤é¤ì¤Æ´Ñ¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¾¾ÅÄÀ»»Ò¤Î¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¤¡¢¡Ö»ä¤â¤³¤³¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÎ©¤Ã¤Æ²Î¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¡×¤È¶¯¤¯Æ´¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¾®³Ø¹»¤òÂ´¶È¤¹¤ëÄ¾Á°¡¢¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¡ØASAYAN¡Ù¤Ç¥â¡¼¥Ë¥ó¥°Ì¼¡£Âè4´ü¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¡¢µÇ°¼õ¸³¤Î¤Ä¤â¤ê¤Ç¼õ¤±¤¿²Ã¸î¤Ï¸«»ö¹ç³Ê¡£12ºÐ¤Ç¥â¡¼¥Ë¥ó¥°Ì¼¡£¤È¤·¤Æ¤Î¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£Åö»þ¤Î¼Ì¿¿¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤ë¤È¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤«¤é¤Ï¡Ö¤«¤ï¤¤¤¤¡ª¡×¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡¥â¡¼Ì¼¡£¤Ë¾Ü¤·¤¤¥ß¥Ã¥Ä¤Ï¡Ö¸«¤Æ¤Þ¤·¤¿¤è¡Á¡×¤È¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ò²û¤«¤·¤½¤¦¤Ë¸ì¤ê¡¢Åö»þ¡¢²Ã¸î¤ÎÂ¾¤ËÀÐÀîÍü²Ú¡¢µÈß·¤Ò¤È¤ß¡¢ÄÔ´õÈþ¤¬Æ±»þ¤Ë¥á¥ó¥Ð¡¼Æþ¤ê¤·¤¿¤³¤È¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¾®³Ø¹»¤òÂ´¶È¤·¤Æ¤¹¤°¤Ë¥â¡¼¥Ë¥ó¥°Ì¼¡£¤Ë²ÃÆþ¤·¤¿²Ã¸î¤Ï¡¢¤½¤³¤«¤é3Ç¯´Ö¡¢¤Û¤ÜµÙ¤ß¤Ê¤·¤ÎÆü¡¹¤òÁ÷¤ë¤³¤È¤Ë¡£½Ö¤¯´Ö¤Ë¥È¥Ã¥×¥¹¥¿¡¼¤È¤Ê¤ê¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼1Ç¯ÌÜ¤Ç¹ÈÇò²Î¹çÀï¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿¤Û¤«¡¢¡Ö¥ß¥Ë¥â¥Ë¡£¡×¤Ç¤âÂç³èÌö¤·¤¿¡£