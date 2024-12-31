¡ÖÍèÍèÄâ¤Î¥é¡¼¥á¥ó¡×¤ò16Ç¯°Ê¾åËèÆü¿©¤ÙÂ³¤±¤ëÃËÀ¤òÄ¾·â¡£ÂÎ½Å¤ÎÁý¸º¤ä·ò¹¯¿ÇÃÇ¤Î·ë²Ì¤â¶µ¤¨¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡½¡½¶ÄÅ·¥Ë¥å¡¼¥¹·æºîÁª
2024Ç¯¤ÎÂçÈ¿¶Á¤À¤Ã¤¿µ»ö¤ò¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¡ª ¤¹¤´²á¤®¤Æ½ç°Ì¤Ï¤Ä¤±¤é¤ì¤Ê¤¤¡Ö¤¹¤´¤¤¿ÍÀ¸¡×ÉôÌç¤Ï¤³¤Á¤é¡ª¡Ê½¸·×´ü´Ö¤Ï2024Ç¯1·î¡Á10·î¤Þ¤Ç¡£½é¸ø³«2024Ç¯9·î19Æü¡¡µ»ö¤Ï¼èºà»þ¤Î¾õ¶·¡Ë¡¡¡ö¡¡¡¡¡ö¡¡¡¡¡ö
Ë°¿©¤Î»þÂå¡¢¼÷»Ê¡¦¾ÆÆù¡¦¥«¥ì¡¼¡¦¥¹¥¤¡¼¥Ä¤Ê¤É¡¢¤¢¤é¤æ¤ë¤â¤Î¤¬¹¥¤¤Ê»þ¤Ë¿©¤Ù¤é¤ì¤ëÆüËÜ¡£¤½¤ó¤Ê¾õ¶·¤Ë¤¢¤Ã¤Æ¡¢Å°ÄìÅª¤ËÆ±¤¸¤â¤Î¤ò¿©¤Ù¤ë¿Í¤âÂ¸ºß¤¹¤ë¡£¿Íµ¤¥é¡¼¥á¥ó¥Á¥§¡¼¥ó¡ÖÍèÍèÄâ¡×¤ËËèÆüÄÌ¤¤Â³¤±¤ëÃËÀ¡¢¥é¡¼¥á¥ó ¥Þ¥½»á¡Ê49ºÐ¡Ë¤â¤½¤Î°ì¿Í¡£
ÂÎ¤Ë¤Ï°¤¯¤Ê¤¤¤Î¤«¡©¡¡ËèÆü¿©¤ÙÂ³¤±¤ë¤Û¤É¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ï²¿¤Ê¤Î¤«¡©¡¡ËÜ¿Í¤òÄ¾·â¤·¤¿¡£
¢¡¡Ö1Æü¤Ë3ÇÕ¤º¤Ä¿©¤Ù¤Æ¤¤¤¿¡×»þ´ü¤â¤¢¤ë
¡ÖÍèÍèÄâ¡×¤ËËèÆüÄÌ¤¤»Ï¤á¤Æ16Ç¯°Ê¾å¤È¤¤¤¦¥é¡¼¥á¥ó ¥Þ¥½»á¡£¸µ¡¹¡¢¥é¡¼¥á¥ó¹¥¤¤ÇËè½µËöÄÌ¤¦Å¹¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤ÎÅ¹¤Î±Ä¶È»þ´Ö¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤¬¹ç¤ï¤Ê¤¯¤Ê¤êÂ¤¬±ó¤Î¤¤¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤Ë¡£¤½¤ó¤Ê»þ¡¢ÍèÍèÄâ¤ËÆþÅ¹¤·¤Æ¤½¤ÎÌ£¤Ë´¶Æ°¤·¤¿¥Þ¥½»á¤Ï¡¢Ãë¤Ë¥é¡¼¥á¥ó¤ò¿©¤Ù¤Æ¡¢Ìë¤Ë¤Þ¤¿ÈÕ¼à¤¬¤Æ¤é¤ÎÍèÅ¹¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤Î¤À¤È¤«¡£¤µ¤é¤Ë¡¢ºÇ¤âÂÈË¤¯ÄÌ¤Ã¤¿»þ´ü¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¹¤¯¤È¡¢¶Ã¤¤ÎÅú¤¨¤¬ÊÖ¤Ã¤ÆÍè¤¿¡£
¡Ö2009Ç¯¤Ë¥Ý¥¤¥ó¥ÈÀ©ÅÙ¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡Ê¢¨¸½ºß¤Ï¥¢¥×¥ê¤Ë°Ü¹Ô¡Ë¡£1ÇÕ¤Ç1¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ä¤¤¤Æ¡¢80¥Ý¥¤¥ó¥ÈÃù¤á¤ë¤È¡¢1¤«·î´ÖËèÆü1ÇÕÌµÎÁ¡£¤½¤Î¥¹¥¿¡¼¥È¥À¥Ã¥·¥å¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤Ç1ÇÕ¤Ç2¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢40ÇÕ¤ÇÆÃÅµ¤¬¼õ¤±¤é¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¡ØÆüËÜ¤Ç°ìÈÖ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ä¤í¤¦¡Ù¤È·è¤á¤Æ¡¢2½µ´Ö¤ÇÃ£À®¤·¤Þ¤·¤¿¡×
¤Ä¤Þ¤ê¡¢1Æü¤Ë3ÇÕ¤º¤Ä¿©¤Ù¤ë¤È¤¤¤¦¶Ã°ÛÅª¤ÊÀª¤¤¤ÇÃ£À®¤·¤¿¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
¤³¤ÎµÏ¿¤Ï¡¢ÍèÍèÄâ¼ÒÄ¹¤ÎÆ¦ÅÄÉÒÅµ»á¤Î¼ª¤Ë¤âÆÏ¤¡¢¤½¤ì¤¬¥é¡¼¥á¥ó ¥Þ¥½»á¤Î¥Ô¥ó¥Á¤òµß¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
¢¡ÍèÍèÄâ¤Î¼ÒÄ¹¤«¤é¿è¤Ê·×¤é¤¤¤¬
¡¡16Ç¯¿©¤ÙÂ³¤±¤Æ¤âË°¤¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢Ç®ÎÌ¤¿¤Ã¤×¤ê¤ËÌ¥ÎÏ¤ò¸ì¤ë¥é¡¼¥á¥ó ¥Þ¥½»á¤À¤¬¡¢°ìÅÙ¡¢¿´¤¬ÀÞ¤ì¤«¤±¤¿¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¤Î¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¥Ý¥¤¥ó¥È¤òºÇÂ®¤ÇÃù¤á¤¿¸å¤â¡¢ÌµÎÁÆÃÅµ¤Ï»È¤ï¤º¤Ë¥Ý¥¤¥ó¥È¤òÃù¤áÂ³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£12ËçÃù¤á¤Æ1Ç¯´ÖÌµÎÁ¤Ë¤·¤è¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢5ËçÃù¤á¤¿¤È¤³¤í¤Ç¥«¡¼¥É¤òÊ¶¼º¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤¹¤Ç¤Ë400ÇÕ¤¯¤é¤¤¿©¤Ù¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤â¤Î¤¹¤´¤¤¥·¥ç¥Ã¥¯¤Ç¤·¤¿¡×
¤Þ¤µ¤Ë¥é¥¤¥Õ¥ï¡¼¥¯¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÍèÍèÄâ¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤¬¡¢¥«¡¼¥É¤ÎÊ¶¼º¤È¤¤¤¦·Á¤Ç¾ÃÌÇ¡£À¸¤¤¬¤¤¤Ç¤â¤¢¤Ã¤¿ÌÜÉ¸¤¬¿¶¤ê½Ð¤·¤ËÌá¤ê¡¢Äü¤á¤«¤±¤¿¥é¡¼¥á¥ó ¥Þ¥½»á¤À¤Ã¤¿¤¬¡Ä¡Ä¡£
¡Ö¥Û¡¼¥à¥°¥é¥¦¥ó¥É¤Ç¤¢¤ë³ùÁÒÂæÅ¹¡ÊÌ¾¸Å²°»Ô¡Ë¤ÎÅ¹Ä¹¤ËÊ¶¼º¤·¤¿¤³¤È¤òÏÃ¤·¤¿¤é¡¢¤Ê¤ó¤ÈÆ¦ÅÄ¼ÒÄ¹¤«¤é¡¢ÆÃÊÌ¤ËºÆÈ¯¹Ô¤Îµö²Ä¤¬½Ð¤¿¤ó¤Ç¤¹¡ª¡¡¤·¤«¤â¡¢Â¸ºß¤·¤Ê¤¤¡ØÇ¯´Ö¥Ñ¥¹¡Ù¤òºî¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¡¢¤µ¤é¤Ë¤½¤ì¤ò¼ÒÄ¹Ä¾¡¹¤Ë¼êÅÏ¤·¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë¤È¡ª¡×
¤½¤¦¤·¤Æ¡¢Ìµ»ö¤ËÍèÍèÄâ¤ÎÇ¯´Ö¥Ñ¥¹¤ò¼ê¤ËÆþ¤ì¤ë¤Ë»ê¤Ã¤¿¡£¥Ý¥¤¥ó¥ÈÀ©ÅÙ¤Î¶Ã°ÛÅª¤ÊºÇÂ®Ã£À®¤Ç¡¢¼ÒÄ¹¤Ë¤Þ¤ÇÌ¾¤¬ÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬¡¢¤³¤³¤Ç¥é¡¼¥á¥ó ¥Þ¥½»á¤òµß¤Ã¤¿¤Î¤À¡£
¢¡¤Ê¤¼ËèÆü¿©¤Ù¤Æ¤âË°¤¤Ê¤¤¤Î¤«
1Æü¤Ë²¿ÅÙ¤âÄÌ¤Ã¤¿¤ê¤·¤Ê¤¬¤éËèÆü¿©¤ÙÂ³¤±¤ë¤È¡¢¥·¥ó¥×¥ë¤ËË°¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¤¤¤¦¡¢Î¨Ä¾¤Êµ¿Ìä¤âÍ¯¤¤¤Æ¤¯¤ë¤Î¤À¤¬¡£
¡ÖÍèÍèÄâ¤Î¥é¡¼¥á¥ó¤Ï¡¢ÆÍ½Ð¤·¤¿¥¯¥»¤Î¤¢¤ë¥é¡¼¥á¥ó¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£ÆÃÄ§Åª¤Ê¤â¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢ºÇ½é¤ÏÈþÌ£¤·¤¯¤Æ¤âË°¤¤¬Íè¤ë¤Î¤âÁá¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ÍèÍèÄâ¤µ¤ó¤Ï°ã¤¤¤Þ¤¹¡£Æ¦ÅÄ¼ÒÄ¹¤â°ÊÁ°¤Ë¡Ø90ÅÀ¤Î¥é¡¼¥á¥ó¤òÄó¶¡¤¹¤ë¡£¤¢¤È10ÅÀ¤Ï¤ªµÒÍÍ¤Ç¥«¥¹¥¿¥à¤·¤Æ¤â¤é¤¦¡Ù¤È¤¤¤¦ÏÃ¤ò¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¤ªÅ¹¤Ë¤â¡ØËèÆü¤Ç¤â¿©¤Ù¤é¤ì¤ë¥é¡¼¥á¥ó¡Ù¤È¡¢Âç¤¤¯½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¤½¤³¤Ç¡¢¤½¤ó¤ÊÍèÍèÄâ¤Î¥é¡¼¥á¥ó¤òÃ¯¤è¤ê¤â¿©¤Ù¤Æ¤¤¤ë¤È¸À¤¨¤ë¡¢¥é¡¼¥á¥ó ¥Þ¥½»á¤Ë²òÀâ¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡£
¡Ö»ä¤¬¤è¤¯¿©¤Ù¤ë¤Î¤Ï¥¹¥¿¥ó¥À¡¼¥É¤Ê¡Ø¾ßÌý¥é¡¼¥á¥ó¡Ù¤Ç¤¹¡£ÇØ»é¤¬Éâ¤¤¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤³¤Ã¤Æ¤ê¤Ë¸«¤¨¤Þ¤¹¤¬¡¢¥¹¡¼¥×¤ò°û¤ó¤Ç¤ß¤ë¤È¤¹¤Ã¤¤ê´¶¤â¤¢¤Ã¤ÆÈþÌ£¤·¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£ÌÍ¤âÄã²Ã¿å¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤â¤Î¤Ê¤Î¤Ç¡¢¥Ñ¥Ä¥Ñ¥Ä¤È¤·¤¿»õÀÚ¤ì¤¬¤¢¤Ã¤Æ¿´ÃÏ¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡×
Ë°¿©¤Î»þÂå¡¢¼÷»Ê¡¦¾ÆÆù¡¦¥«¥ì¡¼¡¦¥¹¥¤¡¼¥Ä¤Ê¤É¡¢¤¢¤é¤æ¤ë¤â¤Î¤¬¹¥¤¤Ê»þ¤Ë¿©¤Ù¤é¤ì¤ëÆüËÜ¡£¤½¤ó¤Ê¾õ¶·¤Ë¤¢¤Ã¤Æ¡¢Å°ÄìÅª¤ËÆ±¤¸¤â¤Î¤ò¿©¤Ù¤ë¿Í¤âÂ¸ºß¤¹¤ë¡£¿Íµ¤¥é¡¼¥á¥ó¥Á¥§¡¼¥ó¡ÖÍèÍèÄâ¡×¤ËËèÆüÄÌ¤¤Â³¤±¤ëÃËÀ¡¢¥é¡¼¥á¥ó ¥Þ¥½»á¡Ê49ºÐ¡Ë¤â¤½¤Î°ì¿Í¡£
¢¡¡Ö1Æü¤Ë3ÇÕ¤º¤Ä¿©¤Ù¤Æ¤¤¤¿¡×»þ´ü¤â¤¢¤ë
¡ÖÍèÍèÄâ¡×¤ËËèÆüÄÌ¤¤»Ï¤á¤Æ16Ç¯°Ê¾å¤È¤¤¤¦¥é¡¼¥á¥ó ¥Þ¥½»á¡£¸µ¡¹¡¢¥é¡¼¥á¥ó¹¥¤¤ÇËè½µËöÄÌ¤¦Å¹¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤ÎÅ¹¤Î±Ä¶È»þ´Ö¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤¬¹ç¤ï¤Ê¤¯¤Ê¤êÂ¤¬±ó¤Î¤¤¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤Ë¡£¤½¤ó¤Ê»þ¡¢ÍèÍèÄâ¤ËÆþÅ¹¤·¤Æ¤½¤ÎÌ£¤Ë´¶Æ°¤·¤¿¥Þ¥½»á¤Ï¡¢Ãë¤Ë¥é¡¼¥á¥ó¤ò¿©¤Ù¤Æ¡¢Ìë¤Ë¤Þ¤¿ÈÕ¼à¤¬¤Æ¤é¤ÎÍèÅ¹¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤Î¤À¤È¤«¡£¤µ¤é¤Ë¡¢ºÇ¤âÂÈË¤¯ÄÌ¤Ã¤¿»þ´ü¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¹¤¯¤È¡¢¶Ã¤¤ÎÅú¤¨¤¬ÊÖ¤Ã¤ÆÍè¤¿¡£
¡Ö2009Ç¯¤Ë¥Ý¥¤¥ó¥ÈÀ©ÅÙ¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡Ê¢¨¸½ºß¤Ï¥¢¥×¥ê¤Ë°Ü¹Ô¡Ë¡£1ÇÕ¤Ç1¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ä¤¤¤Æ¡¢80¥Ý¥¤¥ó¥ÈÃù¤á¤ë¤È¡¢1¤«·î´ÖËèÆü1ÇÕÌµÎÁ¡£¤½¤Î¥¹¥¿¡¼¥È¥À¥Ã¥·¥å¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤Ç1ÇÕ¤Ç2¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢40ÇÕ¤ÇÆÃÅµ¤¬¼õ¤±¤é¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¡ØÆüËÜ¤Ç°ìÈÖ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ä¤í¤¦¡Ù¤È·è¤á¤Æ¡¢2½µ´Ö¤ÇÃ£À®¤·¤Þ¤·¤¿¡×
¤Ä¤Þ¤ê¡¢1Æü¤Ë3ÇÕ¤º¤Ä¿©¤Ù¤ë¤È¤¤¤¦¶Ã°ÛÅª¤ÊÀª¤¤¤ÇÃ£À®¤·¤¿¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
¤³¤ÎµÏ¿¤Ï¡¢ÍèÍèÄâ¼ÒÄ¹¤ÎÆ¦ÅÄÉÒÅµ»á¤Î¼ª¤Ë¤âÆÏ¤¡¢¤½¤ì¤¬¥é¡¼¥á¥ó ¥Þ¥½»á¤Î¥Ô¥ó¥Á¤òµß¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
¢¡ÍèÍèÄâ¤Î¼ÒÄ¹¤«¤é¿è¤Ê·×¤é¤¤¤¬
¡¡16Ç¯¿©¤ÙÂ³¤±¤Æ¤âË°¤¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢Ç®ÎÌ¤¿¤Ã¤×¤ê¤ËÌ¥ÎÏ¤ò¸ì¤ë¥é¡¼¥á¥ó ¥Þ¥½»á¤À¤¬¡¢°ìÅÙ¡¢¿´¤¬ÀÞ¤ì¤«¤±¤¿¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¤Î¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¥Ý¥¤¥ó¥È¤òºÇÂ®¤ÇÃù¤á¤¿¸å¤â¡¢ÌµÎÁÆÃÅµ¤Ï»È¤ï¤º¤Ë¥Ý¥¤¥ó¥È¤òÃù¤áÂ³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£12ËçÃù¤á¤Æ1Ç¯´ÖÌµÎÁ¤Ë¤·¤è¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢5ËçÃù¤á¤¿¤È¤³¤í¤Ç¥«¡¼¥É¤òÊ¶¼º¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤¹¤Ç¤Ë400ÇÕ¤¯¤é¤¤¿©¤Ù¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤â¤Î¤¹¤´¤¤¥·¥ç¥Ã¥¯¤Ç¤·¤¿¡×
¤Þ¤µ¤Ë¥é¥¤¥Õ¥ï¡¼¥¯¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÍèÍèÄâ¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤¬¡¢¥«¡¼¥É¤ÎÊ¶¼º¤È¤¤¤¦·Á¤Ç¾ÃÌÇ¡£À¸¤¤¬¤¤¤Ç¤â¤¢¤Ã¤¿ÌÜÉ¸¤¬¿¶¤ê½Ð¤·¤ËÌá¤ê¡¢Äü¤á¤«¤±¤¿¥é¡¼¥á¥ó ¥Þ¥½»á¤À¤Ã¤¿¤¬¡Ä¡Ä¡£
¡Ö¥Û¡¼¥à¥°¥é¥¦¥ó¥É¤Ç¤¢¤ë³ùÁÒÂæÅ¹¡ÊÌ¾¸Å²°»Ô¡Ë¤ÎÅ¹Ä¹¤ËÊ¶¼º¤·¤¿¤³¤È¤òÏÃ¤·¤¿¤é¡¢¤Ê¤ó¤ÈÆ¦ÅÄ¼ÒÄ¹¤«¤é¡¢ÆÃÊÌ¤ËºÆÈ¯¹Ô¤Îµö²Ä¤¬½Ð¤¿¤ó¤Ç¤¹¡ª¡¡¤·¤«¤â¡¢Â¸ºß¤·¤Ê¤¤¡ØÇ¯´Ö¥Ñ¥¹¡Ù¤òºî¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¡¢¤µ¤é¤Ë¤½¤ì¤ò¼ÒÄ¹Ä¾¡¹¤Ë¼êÅÏ¤·¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë¤È¡ª¡×
¤½¤¦¤·¤Æ¡¢Ìµ»ö¤ËÍèÍèÄâ¤ÎÇ¯´Ö¥Ñ¥¹¤ò¼ê¤ËÆþ¤ì¤ë¤Ë»ê¤Ã¤¿¡£¥Ý¥¤¥ó¥ÈÀ©ÅÙ¤Î¶Ã°ÛÅª¤ÊºÇÂ®Ã£À®¤Ç¡¢¼ÒÄ¹¤Ë¤Þ¤ÇÌ¾¤¬ÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬¡¢¤³¤³¤Ç¥é¡¼¥á¥ó ¥Þ¥½»á¤òµß¤Ã¤¿¤Î¤À¡£
¢¡¤Ê¤¼ËèÆü¿©¤Ù¤Æ¤âË°¤¤Ê¤¤¤Î¤«
1Æü¤Ë²¿ÅÙ¤âÄÌ¤Ã¤¿¤ê¤·¤Ê¤¬¤éËèÆü¿©¤ÙÂ³¤±¤ë¤È¡¢¥·¥ó¥×¥ë¤ËË°¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¤¤¤¦¡¢Î¨Ä¾¤Êµ¿Ìä¤âÍ¯¤¤¤Æ¤¯¤ë¤Î¤À¤¬¡£
¡ÖÍèÍèÄâ¤Î¥é¡¼¥á¥ó¤Ï¡¢ÆÍ½Ð¤·¤¿¥¯¥»¤Î¤¢¤ë¥é¡¼¥á¥ó¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£ÆÃÄ§Åª¤Ê¤â¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢ºÇ½é¤ÏÈþÌ£¤·¤¯¤Æ¤âË°¤¤¬Íè¤ë¤Î¤âÁá¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ÍèÍèÄâ¤µ¤ó¤Ï°ã¤¤¤Þ¤¹¡£Æ¦ÅÄ¼ÒÄ¹¤â°ÊÁ°¤Ë¡Ø90ÅÀ¤Î¥é¡¼¥á¥ó¤òÄó¶¡¤¹¤ë¡£¤¢¤È10ÅÀ¤Ï¤ªµÒÍÍ¤Ç¥«¥¹¥¿¥à¤·¤Æ¤â¤é¤¦¡Ù¤È¤¤¤¦ÏÃ¤ò¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¤ªÅ¹¤Ë¤â¡ØËèÆü¤Ç¤â¿©¤Ù¤é¤ì¤ë¥é¡¼¥á¥ó¡Ù¤È¡¢Âç¤¤¯½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¤½¤³¤Ç¡¢¤½¤ó¤ÊÍèÍèÄâ¤Î¥é¡¼¥á¥ó¤òÃ¯¤è¤ê¤â¿©¤Ù¤Æ¤¤¤ë¤È¸À¤¨¤ë¡¢¥é¡¼¥á¥ó ¥Þ¥½»á¤Ë²òÀâ¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡£
¡Ö»ä¤¬¤è¤¯¿©¤Ù¤ë¤Î¤Ï¥¹¥¿¥ó¥À¡¼¥É¤Ê¡Ø¾ßÌý¥é¡¼¥á¥ó¡Ù¤Ç¤¹¡£ÇØ»é¤¬Éâ¤¤¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤³¤Ã¤Æ¤ê¤Ë¸«¤¨¤Þ¤¹¤¬¡¢¥¹¡¼¥×¤ò°û¤ó¤Ç¤ß¤ë¤È¤¹¤Ã¤¤ê´¶¤â¤¢¤Ã¤ÆÈþÌ£¤·¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£ÌÍ¤âÄã²Ã¿å¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤â¤Î¤Ê¤Î¤Ç¡¢¥Ñ¥Ä¥Ñ¥Ä¤È¤·¤¿»õÀÚ¤ì¤¬¤¢¤Ã¤Æ¿´ÃÏ¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡×