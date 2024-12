米ロサンゼルスなどで日本食レストランを経営する世界的なシェフ、松久信幸氏が日本時間31日、自身のインスタグラムを更新。ドジャース・大谷翔平投手(30)とその愛犬デコピンとの3ショットを公開した。

松久氏は「We are looking forward to the birth of a new rookie.(小さなルーキーの誕生を心待ちにしています)」とつづり、大谷の妻・真美子夫人の第1子妊娠を祝福した。

さらに、大谷と愛犬・デコピンとの3ショットを公開した。

この投稿には「本当に嬉しい朗報ですよね」「大谷選手とデコピンくんの投稿ありがとうございました」などのコメントが寄せられた。