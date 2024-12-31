¸µÃæÆü¥Ø¥Ã¥É¤ÎÊÒ²¬ÆÆ»Ë»á¤¬µåÃÄ¤ËºÇ¸å¡Ê¡©¡Ë¤Î¤ª´ê¤¤¡ÖÁá¤¯¤Ä¤±¤Æ¤Û¤·¤¤¡×YouTube¤âºÆ³«
¡¡ÃæÆü¥Ø¥Ã¥É¥³¡¼¥Á¤òÂàÇ¤¤·¤¿ÊÒ²¬ÆÆ»Ë»á¡Ê55¡Ë¤¬¼«¿È¤Î¸ø¼°YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤òºÆ³«¤·¤¿¡£
¡¡ºò¥ª¥Õ¤«¤éÌó1Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÆ°²èÅê¹Æ¤Ç¡ÖYouTube¤¤¤Ä¤ä¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¤È¸À¤Ã¤Æ²¼¤µ¤ëÊý¤¬¥á¥Á¥ã¥¯¥Á¥ãÂ¿¤¤¤Î¤Ç¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¡×¤È´¶¼Õ¤·¤¿¡£
¡¡PL³Ø±à¤ÎÌÁÍ§¡¦Î©Ï²ÏÂµÁ»á¤Î´ÆÆÄ½¢Ç¤¤Ç¡¢2022Ç¯¤«¤éÃæÆü2·³´ÆÆÄ¡¢º£µ¨¤Ï1·³¥Ø¥Ã¥É¥³¡¼¥Á¤òÌ³¤á¤¿¡£
¡¡À®ÀÓ¤È¤¤¤¦·ë²Ì¤Ï½Ð¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡Ö¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹¤Î¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¤Ï´ÆÆÄÌÜÀþ¤À¤¬¡¢¥É¥é¥´¥ó¥º¤Î¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¤Ï²ÈÂ²¤Î¤è¤¦¤Ë²¹¤«¤¯±þ±ç¤·¤Æ²¼¤µ¤ë¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¤ä¤Ï¤êÆÀÅÀÎÏÉÔÂ¤¬¥È¥é¥¦¥Þ¤Ê¤Î¤«¡ÖÅÀ¤¬Æþ¤ë¡Ê¶¹¤¤¡Ë¿ÀµÜµå¾ì¤Ï¹¥¤¤À¤Ã¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢¡Ö¥Ð¥ó¥Æ¥ê¥ó¥É¡¼¥à¤â¥Û¡¼¥à¥é¥ó¥Æ¥é¥¹¤òÁá¤¯¤Ä¤±¤Û¤·¤¤¡£¤â¤Á¤í¤ó¥É¥é¥´¥ó¥º¤âÅÀ¤ò¼è¤é¤ì¤ë³ÎÎ¨¤Ï¹â¤¯¤Ê¤ë¤±¤ÉÅÀ¤¬Æþ¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ÏÌîµå¤ò¤ä¤ë¿Í´Ö¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï³Ú¤·¤¤¡×¤È¡¢µåÃÄ¤ËºÇ¸å¡Ê¡©¡Ë¤Î¤ª´ê¤¤¡£
¡¡¼Â´¶¤È¤·¤Æ¡Ö¹Ã»Ò±àµå¾ì¤è¤ê¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤Ë¤Ê¤ê¤Ë¤¯¤¤¡£¤È¤¯¤Ë±¦Ãæ´Ö¡¢º¸Ãæ´Ö¤Ï¹¤¤¡×¤È¡¢µå¾ì¤Î¹½Â¤¾å¤ÎÌäÂê¤ò»ØÅ¦¤·¤¿¡£