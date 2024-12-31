¡Ú¼ã¾¾¥Ü¡¼¥È¡ÛÁ°ÅÄ¾ÂÀ¡¡SGÍ¥¾¡Êó¹ð²ñ¡Ö¤ª½Ë¤¤¤äÈ¿¶Á¤¬À¨¤¯¡¢SG¤ÏÀ¨¤¤¤È»×¤Ã¤¿¡×
¡¡22Æü¤Î¡Ö¥°¥é¥ó¥×¥ê¥·¥ê¡¼¥º¡×¡Ê½»Ç·¹¾¡Ë¤ÇSG½éÀ©ÇÆ¤ò¾þ¤Ã¤¿Á°ÅÄ¾ÂÀ¡Ê36¡áÊ¡²¬¡Ë¤ÎÍ¥¾¡Êó¹ð²ñ¤¬Âç¤ß¤½¤«¤Î31Æü¡¢¡ÖÇ¯¤Þ¤¿¤®ÆÃÁª¶¥Áö¡×¤¬³«Ëë¤·¤¿¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹¼ã¾¾¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç1RÈ¯ÁöÁ°¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
¡¡½éÆü12R¤Î¥É¥ê¡¼¥àÀï¤Ë3¹æÄú¤ÇÅÐ¾ì¤¹¤ëÁ°ÅÄ¤Ï¡Ö¤ª½Ë¤¤¤äÈ¿¶Á¤¬À¨¤¯¤Æ¡¢SG¤ÏÀ¨¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¼þ°Ï¤ÎÈ¿±þ¤Ë¶Ã¤¤Ê¤¬¤é¤â¡ÖÌÀÆü¤«¤é¿·Ç¯¤Ê¤Î¤ÇµÙ¤ó¤Ç¤¤¤ë²Ë¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤Èµ¤»ý¤Á¤ò¿·¤¿¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡ÖÃÏ¸µSG¤Ë½Ð¾ì¤¹¤ë¤³¤È¤ÏºÇÄã¸Â¤ÎÌÜÉ¸¤Ê¤Î¤Ç¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¡ÊÍèÇ¯3·î25¡Á30Æü¡¢¼ã¾¾¡Ë¤Î¸¢Íø¤¬¼è¤ì¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×¤È¡¢²þ¤á¤Æ¥Î¥ë¥ÞÃ£À®¤ò´î¤ó¤À¡£
¡¡11·î14Æü¤ÎG1Æôºê¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¥«¥Ã¥×½àÍ¥¾¡Àï¤Ç¥Õ¥é¥¤¥ó¥°¤òÀÚ¤ê¡¢ÍèÇ¯3·î3Æü¤«¤é6¥«·î´Ö¤Ï¥Ú¥Ê¥ë¥Æ¥£¡¼¤ÇG1¡¦G2¤Ë½Ð¾ì¤Ç¤¤Ê¤¤¡£¤½¤Î¤¿¤á¡ÖSG¤Ç¾Þ¶â¤ò²Ô¤°¤·¤«¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥Ó¥Ã¥°¥ì¡¼¥¹¤Ç¤Î³èÌö¤òÌÜ»Ø¤¹¡£
¡¡ºÇ¸å¤Ë¡Ö¥°¥é¥ó¥×¥ê¡ÊÍèÇ¯12·î16¡Á21Æü¡¢½»Ç·¹¾¡Ë¤Î18¿Í¤ËÆþ¤ì¤ë¤è¤¦´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤´À¼±ç¤È¡Ê¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼¤Î¡Ë¥Õ¥¡¥óÅêÉ¼¤ò¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×¤È¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤¢¤¤¤µ¤Ä¤·¤ÆÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£