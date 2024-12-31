¡ÚRIZIN¡Û¡ØÍë¿ÀÈÖ³°ÃÏ¡Ù±§º´ÈþÀµ¥Ñ¥È¥ê¥Ã¥¯¡¢¶¯Îõ¥Ü¥Ç¥£¤Ç¡È·ö²Þ¼«Ëý¡ÉºÙÀî°ìñ¥¤òÊ´ºÕ¡¡ÂÐ¹³Àï¤Ï¸ÞÊ¬¤Ë
¢£¡ØÍë¿ÀÈÖ³°ÃÏ¡Ù¡Ê31Æü¡¦¤µ¤¤¤¿¤Þ¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¢¥ê¡¼¥Ê¡Ë¡¡
¡¡Ä«ÁÒÌ¤Íè·³vs.Ê¿ËÜÏ¡¤¬Î¨¤¤¤ë¥Ö¥é¥Ã¥¯¥í¡¼¥º¤ÎÂÐ¹³ÀïÂè6»î¹ç¤Ï³ÊÆ®µ»¥¤¥Ù¥ó¥È¡ØBreakingDown¡Ù¼ÂÎÏ¼Ô¤Ç¤â¤¢¤ëºÙÀî°ìñ¥¤ò±§º´Èþ¤Ï¹â¹»»þÂå¤Ë¥¢¥Þ¥Á¥å¥¢¥Ü¥¯¥·¥ó¥°6´§¤òÃ£À®¤·¤¿±§º´ÈþÀµ¥Ñ¥È¥ê¥Ã¥¯¤¬Ê´ºÕ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤ÇÂÐ¹³Àï¤Ï3¾¡3ÇÔ¤Ë¸ÞÊ¬¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¤¢¤ê¡Û¡ÚRIZIN¡Û¡ØÍë¿ÀÈÖ³°ÃÏ¡Ù±§º´ÈþÀµ¥Ñ¥È¥ê¥Ã¥¯¡¢¶¯Îõ¥Ü¥Ç¥£¤ÇºÙÀî°ìñ¥¤òÊ´ºÕ
¡¡ºÙÀî¤ÏËÌ´ØÅì¤Î·ö²Þ¼«Ëý¤È¤·¤ÆºòÇ¯¤Î·ö²Þ¼«Ëý100¿Í¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¤ò¾¡¤ÁÈ´¤¤¤Æ1000Ëü±ß¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¼ÂÎÏ¼Ô¡£¤·¤«¤·±§º´Èþ¤ÏÎäÀÅ¤Ë1¥é¥¦¥ó¥É¤«¤éÈïÃÆ¤·¤Ê¤¬¤é¤â¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤ò¤«¤±Â³¤±¤ë¡£
¡¡¤½¤·¤Æ2¥é¥¦¥ó¥É¤Ë±¦¥Ü¥Ç¥£¡¼1È¯¤Ç¥À¥¦¥ó¤òÃ¥¤Ã¤¿¡£ºÇ¸å¤Ï¥³¡¼¥Ê¡¼¤ËÄÉ¤¤µÍ¤á¤Æ¥Ü¥Ç¥£Ï¢ÂÇ¡£ºÙÀî¤¬¤â¤óÀä¤¹¤ë¤Û¤É¤Î¥é¥Ã¥·¥å¤Ç»Ä¤ê1ÉÃ¤ÇKO¾¡Íø¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£
¡¡Ä«ÁÒÌ¤Íè·³vs.Ê¿ËÜÏ¡¤¬Î¨¤¤¤ë¥Ö¥é¥Ã¥¯¥í¡¼¥º¤ÎÂÐ¹³ÀïÂè6»î¹ç¤Ï³ÊÆ®µ»¥¤¥Ù¥ó¥È¡ØBreakingDown¡Ù¼ÂÎÏ¼Ô¤Ç¤â¤¢¤ëºÙÀî°ìñ¥¤ò±§º´Èþ¤Ï¹â¹»»þÂå¤Ë¥¢¥Þ¥Á¥å¥¢¥Ü¥¯¥·¥ó¥°6´§¤òÃ£À®¤·¤¿±§º´ÈþÀµ¥Ñ¥È¥ê¥Ã¥¯¤¬Ê´ºÕ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤ÇÂÐ¹³Àï¤Ï3¾¡3ÇÔ¤Ë¸ÞÊ¬¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¤¢¤ê¡Û¡ÚRIZIN¡Û¡ØÍë¿ÀÈÖ³°ÃÏ¡Ù±§º´ÈþÀµ¥Ñ¥È¥ê¥Ã¥¯¡¢¶¯Îõ¥Ü¥Ç¥£¤ÇºÙÀî°ìñ¥¤òÊ´ºÕ
¡¡ºÙÀî¤ÏËÌ´ØÅì¤Î·ö²Þ¼«Ëý¤È¤·¤ÆºòÇ¯¤Î·ö²Þ¼«Ëý100¿Í¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¤ò¾¡¤ÁÈ´¤¤¤Æ1000Ëü±ß¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¼ÂÎÏ¼Ô¡£¤·¤«¤·±§º´Èþ¤ÏÎäÀÅ¤Ë1¥é¥¦¥ó¥É¤«¤éÈïÃÆ¤·¤Ê¤¬¤é¤â¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤ò¤«¤±Â³¤±¤ë¡£
¡¡¤½¤·¤Æ2¥é¥¦¥ó¥É¤Ë±¦¥Ü¥Ç¥£¡¼1È¯¤Ç¥À¥¦¥ó¤òÃ¥¤Ã¤¿¡£ºÇ¸å¤Ï¥³¡¼¥Ê¡¼¤ËÄÉ¤¤µÍ¤á¤Æ¥Ü¥Ç¥£Ï¢ÂÇ¡£ºÙÀî¤¬¤â¤óÀä¤¹¤ë¤Û¤É¤Î¥é¥Ã¥·¥å¤Ç»Ä¤ê1ÉÃ¤ÇKO¾¡Íø¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£