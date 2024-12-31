滇池沿岸の湿地公園でメタセコイア見頃 中国・雲南省昆明市
30日、昆明市の乾溝尾湿地公園。（ドローンから、昆明＝新華社記者/陳欣波）
【新華社昆明12月31日】中国雲南省昆明市の湖、滇池（てんち）沿岸の湿地公園でメタセコイアが見頃を迎え、多くの観光客を引き付けている。
29日、滇池南岸にある晋寧南滇池国家湿地公園。（ドローンから、昆明＝新華社記者/陳欣波）
30日、昆明市の海洪湿地公園で見頃を迎えたメタセコイア。（ドローンから、昆明＝新華社記者/陳欣波）
30日、昆明市の海洪湿地公園でボートをこぐ観光客。（昆明＝新華社記者/陳欣波）
29日、滇池南岸の晋寧南滇池国家湿地公園を散策する観光客。（昆明＝新華社記者/陳欣波）
29日、メタセコイアが見頃を迎えた滇池の南岸にある晋寧南滇池国家湿地公園。（ドローンから360度撮影、昆明＝新華社記者/陳欣波）
30日、昆明市の海洪湿地公園。（ドローンから、昆明＝新華社記者/陳欣波）
30日、昆明市の海洪湿地公園。（ドローンから、昆明＝新華社記者/陳欣波）
29日、滇池南岸の晋寧南滇池国家湿地公園で見頃を迎えたメタセコイア。（ドローンから、昆明＝新華社記者/陳欣波）