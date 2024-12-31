¥Æ¥¯¥Ë¥«¥ë¥Ý¥¤¥ó¥È ¥Ý¥ó¥É¥É¥ë¡¢²¼¹ß¥È¥ì¥ó¥É°ìÉþ¡¢¼¡¤Î¥¢¥¯¥·¥ç¥óÂÔ¤Á
¥Æ¥¯¥Ë¥«¥ë¥Ý¥¤¥ó¥È ¥Ý¥ó¥É¥É¥ë¡¢²¼¹ß¥È¥ì¥ó¥É°ìÉþ¡¢¼¡¤Î¥¢¥¯¥·¥ç¥óÂÔ¤Á
1.2961¡¡°ìÌÜ¶Ñ¹ÕÉ½¡¦±À¡Ê¾å¸Â¡Ë
1.2933¡¡100Æü°ÜÆ°Ê¿¶Ñ
1.2813¡¡¥Ü¥ê¥ó¥¸¥ãー¥Ð¥ó¥É¡¡2¦Ò¾å¸Â¡Ê21Æü´Ö¡Ë
1.2811¡¡200Æü°ÜÆ°Ê¿¶Ñ
1.2686¡¡°ìÌÜ¶Ñ¹ÕÉ½¡¦±À¡Ê²¼¸Â¡Ë
1.2674¡¡¥¨¥ó¥Ù¥íー¥×1%¾å¸Â¡Ê10Æü´Ö¡Ë
1.2644¡¡°ìÌÜ¶Ñ¹ÕÉ½¡¦´ð½àÀþ
1.2634¡¡21Æü°ÜÆ°Ê¿¶Ñ
1.2572¡¡°ìÌÜ¶Ñ¹ÕÉ½¡¦Å¾´¹Àþ
1.2552¡¡¸½ÃÍ
1.2549¡¡10Æü°ÜÆ°Ê¿¶Ñ
1.2456¡¡¥Ü¥ê¥ó¥¸¥ãー¥Ð¥ó¥É¡¡2¦Ò²¼¸Â¡Ê21Æü´Ö¡Ë
1.2423¡¡¥¨¥ó¥Ù¥íー¥×1%²¼¸Â¡Ê10Æü´Ö¡Ë
¡¡¥Ý¥ó¥É¥É¥ë¤Î²¼¹ß¥È¥ì¥ó¥É¤Ï°ìÉþ¤·¤Æ¤¤¤ë¡££±£²·îÈ¾¤Ð°Ê¹ß¤Ï¡¢¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤äÇ¯ËöÁê¾ì¤ÎÍÍÁê¤òÄè¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Æ¥¯¥Ë¥«¥ëÅª¤Ë¤âÃÍÆ°¤¤¬ÄäÂÚ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Ä¾¶á¤Î°ÂÃÍ¤Ï£±£²¡¿£²£°¤Ë¤Ä¤±¤¿£±¡¥£²£´£·£¶¥ì¥Ù¥ë¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢Ã»´üÅª¤Ê²¼ÃÍ¥á¥É¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¾åÃÍ¤Ë¤Ï1.26ÂæÈ¾¤ÐÉÕ¶á¤Ë¥ì¥¸¥¹¥¿¥ó¥¹ÂÓ¤¬·ÁÀ®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡££Ò£Ó£É¡Ê£±£´Æü¡Ë¤Ï¡¢£´£±¡¥£¹¤È¡¢Çä¤ê¥Ð¥¤¥¢¥¹¤¬°ú¤Â³¤Í¥Àª¡£
1.2961¡¡°ìÌÜ¶Ñ¹ÕÉ½¡¦±À¡Ê¾å¸Â¡Ë
1.2933¡¡100Æü°ÜÆ°Ê¿¶Ñ
1.2813¡¡¥Ü¥ê¥ó¥¸¥ãー¥Ð¥ó¥É¡¡2¦Ò¾å¸Â¡Ê21Æü´Ö¡Ë
1.2811¡¡200Æü°ÜÆ°Ê¿¶Ñ
1.2686¡¡°ìÌÜ¶Ñ¹ÕÉ½¡¦±À¡Ê²¼¸Â¡Ë
1.2674¡¡¥¨¥ó¥Ù¥íー¥×1%¾å¸Â¡Ê10Æü´Ö¡Ë
1.2644¡¡°ìÌÜ¶Ñ¹ÕÉ½¡¦´ð½àÀþ
1.2634¡¡21Æü°ÜÆ°Ê¿¶Ñ
1.2572¡¡°ìÌÜ¶Ñ¹ÕÉ½¡¦Å¾´¹Àþ
1.2552¡¡¸½ÃÍ
1.2549¡¡10Æü°ÜÆ°Ê¿¶Ñ
1.2456¡¡¥Ü¥ê¥ó¥¸¥ãー¥Ð¥ó¥É¡¡2¦Ò²¼¸Â¡Ê21Æü´Ö¡Ë
1.2423¡¡¥¨¥ó¥Ù¥íー¥×1%²¼¸Â¡Ê10Æü´Ö¡Ë
¡¡¥Ý¥ó¥É¥É¥ë¤Î²¼¹ß¥È¥ì¥ó¥É¤Ï°ìÉþ¤·¤Æ¤¤¤ë¡££±£²·îÈ¾¤Ð°Ê¹ß¤Ï¡¢¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤äÇ¯ËöÁê¾ì¤ÎÍÍÁê¤òÄè¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Æ¥¯¥Ë¥«¥ëÅª¤Ë¤âÃÍÆ°¤¤¬ÄäÂÚ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Ä¾¶á¤Î°ÂÃÍ¤Ï£±£²¡¿£²£°¤Ë¤Ä¤±¤¿£±¡¥£²£´£·£¶¥ì¥Ù¥ë¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢Ã»´üÅª¤Ê²¼ÃÍ¥á¥É¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¾åÃÍ¤Ë¤Ï1.26ÂæÈ¾¤ÐÉÕ¶á¤Ë¥ì¥¸¥¹¥¿¥ó¥¹ÂÓ¤¬·ÁÀ®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡££Ò£Ó£É¡Ê£±£´Æü¡Ë¤Ï¡¢£´£±¡¥£¹¤È¡¢Çä¤ê¥Ð¥¤¥¢¥¹¤¬°ú¤Â³¤Í¥Àª¡£