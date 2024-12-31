¤¢¤ê¤½¤¦¤Ç¤Ê¤¤¡©¥Á¡¼¥à¥á¥¤¥È3¿Í¤¬Â·¤Ã¤ÆÊÛÅö¿©¤Ù¤ë¡ÈÆ±»þ¤â¤°¤â¤°¥·¡¼¥ó¡É¡¿Ëã¿ý¡¦M¥ê¡¼¥°
¡ÚÆÃ½¸¡ÛM¥ê¡¼¥°2024-25 ¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¡¦¥×¥ì¥¤¥Ð¥Ã¥¯
¡Ú±ÇÁü¡Û3¿Í¤ÇÃçÎÉ¤¯Å·Ð§ÊÛÅö¤ò¤â¤°¤â¤°
¡¡¥×¥íËã¿ý¥ê¡¼¥°¡ÖÂçÏÂ¾Ú·ôM¥ê¡¼¥°2024-25¡×11·î5Æü¤ÎÂè2»î¹ç¤Ç¤Ï¡¢BEAST X¡¦±îÀî¿¿¼÷¡ÊÏ¢ÌÁ¡Ë¤¬½Ð¾ì¤·¤¿¤¬¡¢Â¾¤Î¥Á¡¼¥à¥á¥¤¥È3¿Í¤¬Â·¤Ã¤ÆÊÛÅö¤ò¿©¤Ù¤ë¤È¤¤¤¦¡¢¤¢¤ê¤½¤¦¤Ç¤Ê¤¤ÄÁ¤·¤¤3¥·¥ç¥Ã¥È¤¬´°À®¤·¤¿¡£
¡¡M¥ê¡¼¥°¤Ç¤ÏËè»î¹ç¡¢ÊÛÅö¤¬¿¶¤ëÉñ¤ï¤ì¤¿¤ê¡¢¥Á¡¼¥à¤´¤È¤Ëº¹¤·Æþ¤ì¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ê¤È¡¢»×¤¤»×¤¤¤Î·Á¤Ç¿©»ö¤ò¼è¤ê¡¢Ä¹¤¤»î¹ç¤ò²á¤´¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¹µ¤¨Áª¼ê¤Ï¡¢¤É¤Á¤é¤â»î¹ç¤Ë½Ð¤Ê¤±¤ì¤Ð4»þ´Ö¶á¤¯¤ÏÂÔµ¡¤·Â³¤±¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤¬¡¢ºÇ¶á¤Ç¤Ï¹µ¼¼¤ÎÍÍ»Ò¤òÇÛ¿®¤ÇÎ®¤¹¥±¡¼¥¹¤âÂ¿¤¯¡¢»î¹ç¤Ë¤Ï½Ð¤º¤È¤â¡È±é¼Ô¡É¤ÎÌò³ä¤Ï²Ì¤¿¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Âè2»î¹ç¡¢±îÀî¤¬Ç®Àï¤ò·«¤ê¹¤²¤¿¤¬¡¢¿û¸¶Àé±Í¡¢ÎëÌÚÂç²ð¡¢ÃæÅÄ²ÖÆà¡Ê¤¤¤º¤ì¤âÏ¢ÌÁ¡Ë¤Î3¿Í¤Ï¡¢Â·¤Ã¤ÆÅ·Ð§ÊÛÅö¤ËÀå¸Ý¡£Âè1»î¹ç¤ÎÁª¼ê¤À¤±¤¬»î¹ç¸å¡¢¸å¤Ç1¿Í¤Ç¿©¤Ù¤ë¥±¡¼¥¹¤¬Â¿¤¤¤è¤¦¤Ë¸«¤é¤ì¤ë¤¬¡¢¤³¤ÎÆü¤ÏÃçÎÉ¤¯3¿ÍÂ·¤Ã¤Æ¤â¤°¤â¤°¥¿¥¤¥à¡£¤Ò¤ÈÂÀè¤Ë¿©¤Ù½ª¤ï¤ê¤«¤±¤¿ÎëÌÚÂç²ð¤¬¡¢ºÙ¤«¤¯¾õ¶·¤òÅÁ¤¨Â³¤±¤ë¤È¡¢¤½¤ì¤Ë¿û¸¶¤¬Åú¤¨¡¢ÃæÅÄ¤¬ð÷¤¯¤È¤¤¤¦¤Û¤Ã¤³¤ê¤·¤¿»þ´Ö¤¬Ä¹¤¯Â³¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£
¢¨Ï¢ÌÁ¡áÆüËÜ¥×¥íËã¿ýÏ¢ÌÁ¡¢ºÇ¹â°ÌÀï¡áºÇ¹â°ÌÀïÆüËÜ¥×¥íËã¿ý¶¨²ñ¡¢¶¨²ñ¡áÆüËÜ¥×¥íËã¿ý¶¨²ñ
¢¡M¥ê¡¼¥°¡¡2018Ç¯¤ËÁ´7¥Á¡¼¥à¤ÇÈ¯Â¤·¡¢2019-20¥·¡¼¥º¥ó¤«¤éÁ´8¥Á¡¼¥à¡¢2023-24¥·¡¼¥º¥ó¤«¤é¤ÏÁ´9¥Á¡¼¥à¤Ë¡£³Æ¥Á¡¼¥à¡¢ÃË½÷º®À®¤Î4¿Í¤Ç¹½À®¤µ¤ì¥ì¥®¥å¥é¡¼¥·¡¼¥º¥ó³Æ96»î¹ç¡ÊÁ´216»î¹ç¡Ë¤òÀï¤¤¡¢¾å°Ì6¥Á¡¼¥à¤¬¥»¥ß¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥·¥ê¡¼¥º¤Ë¿Ê½Ð¡£³Æ¥Á¡¼¥à20»î¹ç¡ÊÁ´30»î¹ç¡Ë¤òÀï¤¤¡¢¤µ¤é¤Ë¾å°Ì4¥Á¡¼¥à¤¬¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥·¥ê¡¼¥º¡Ê16»î¹ç¡Ë¤Ë¿Ê¤ßÍ¥¾¡¤òÁè¤¦¡£Í¥¾¡¾Þ¶â¤Ï5000Ëü±ß¡£
¡ÊABEMA¡¿Ëã¿ý¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤è¤ê¡Ë