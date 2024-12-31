Âç³¢Æü¤Î¿çÌ²¥Ç¡¼¥¿ ½¢¿²¤Ï45Ê¬ÃÙ¤¯¡¢¿çÌ²»þ´Ö¤Ï18Ê¬Ã»¤¤
¡¡Âç¤ß¤½¤«¤ÎÊ¿¶Ñ½¢¿²»þ¹ï¤ÏÉáÃÊ¤è¤ê45Ê¬ÃÙ¤¯¡¢Ê¿¶Ñ¿çÌ²»þ´Ö¤Ï20Ê¬¤Û¤ÉÃ»¤¤¤È¤¤¤¦Ä´ºº·ë²Ì¤¬¸øÉ½¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û¿çÌ²¥²¡¼¥à¥¢¥×¥ê¡Ö¥Ý¥±¥â¥ó¥¹¥ê¡¼¥×¡×
¡¡¿çÌ²¥²¡¼¥à¥¢¥×¥ê¤òÄó¶¡¤¹¤ë¡Ö¥Ý¥±¥â¥ó¡×¤Ï¡¢¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ò»Ï¤á¤¿2023Ç¯7·î¡Á2024Ç¯11·îËö¤Þ¤Ç¤ÎÆüËÜ¹ñÆâ¤Î¥æ¡¼¥¶¡¼¤Î¿çÌ²¥Ç¡¼¥¿¤òÊ¬ÀÏ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢³ÆÃÏ¤ÇÇ¯±Û¤·¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ê¤É¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ëÂç¤ß¤½¤«¤ÎÊ¿¶Ñ½¢¿²»þ¹ï¤Ï¸á¸å11»þ47Ê¬¤Ç¡¢ÄÌ¾ï¤è¤ê¤âÌó45Ê¬ÃÙ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢Âç¤ß¤½¤«¤ÎÊ¿¶Ñ¿çÌ²»þ´Ö¤Ï6»þ´Ö43Ê¬¤Ç¡¢Ç¯´ÖÊ¿¶Ñ7»þ´Ö1Ê¬¤è¤ê¤â18Ê¬Ã»¤¯¡¢2ÈÖÌÜ¤ËÃ»¤¤¿çÌ²»þ´Ö¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£Àµ·î»°¤¬Æü¤Ë¶¯¤¤Ì²µ¤¤Ë½±¤ï¤ì¤ë¿Í¤âÂ¿¤¯¡¢µ¬Â§Àµ¤·¤¤¿çÌ²¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÊANN¥Ë¥å¡¼¥¹¡Ë