´Ú¹ñÎ¹µÒµ¡»ö¸Î¡¡¶õ¹Á»ÜÀß¡Ö´ð½àËþ¤¿¤¹¡×¡á´ÚÊÆ¹çÆ±¤ÇÄ´ººÃæ
¡Ú¥½¥¦¥ëÎþ¹ç¥Ë¥å¡¼¥¹¡Û´Ú¹ñÆîÀ¾Éô¤ÎÌ³°Â¹ñºÝ¶õ¹Á¤Ç£±£·£¹¿Í¤¬»àË´¤·¤¿Î¹µÒµ¡»ö¸Î¤ò½ä¤ê¡¢Æ±µ¡¤¬¶õ¹Á¤Î³êÁöÏ©³°¤ËÀßÃÖ¤µ¤ì¤¿¥³¥ó¥¯¥ê¡¼¥ÈÀ½¤Î¹½Â¤Êª¤Ë·ãÆÍ¤·¤¿¤¿¤áÈï³²¤¬³ÈÂç¤·¤¿¤È¤Î»ØÅ¦¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¹ñÅÚ¸òÄÌÉô¤Ï£³£±Æü¡¢Ì³°Â¶õ¹Á¤Î³êÁöÏ©Ã¼°ÂÁ´¶è°è¤ÎÄ¹¤µ¤Ï£±£¹£¹¥á¡¼¥È¥ë¤Ç¡¢ºÇÄã£¹£°¥á¡¼¥È¥ë¤È¤¹¤ë¹ñºÝ´ð½à¤òËþ¤¿¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¹½Â¤Êª¤Î°ÌÃÖ¤ËÌäÂê¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤ÎÇ§¼±¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡¡³êÁöÏ©Ã¼°ÂÁ´¶è°è¤Ï¹Ò¶õµ¡¤¬¶õ¹Á¤Ç¤ÎÎ¥ÃåÎ¦»þ¤Ë¥ª¡¼¥Ð¡¼¥é¥ó¤¹¤ë¤Ê¤É¤·¤¿ºÝ¡¢Âç»ö¸Î¤òËÉ¤°¤¿¤á¤ËÀßÄê¤µ¤ì¤¿¥¨¥ê¥¢¤Ç¡¢¹ñºÝ´ð½à¤Ç¤ÏºÇÄã£¹£°¥á¡¼¥È¥ë¤ÈÄê¤á¤é¤ì¡¢£²£´£°¥á¡¼¥È¥ë¤ò³ÎÊÝ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¿ä¾©¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£´Ú¹ñ¤Î´ð½à¤Ç¤â£¹£°¥á¡¼¥È¥ë°Ê¾å¤¬µÁÌ³ÉÕ¤±¤é¤ì¡¢£²£´£°¥á¡¼¥È¥ë¤Î³ÎÊÝ¤¬´«¹ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Î¹µÒµ¡¤¬·ãÆÍ¤·¤¿¹½Â¤Êª¤Ë¤Ï¹Ò¶õµ¡¤òÍ¶Æ³¤¹¤ë¡Ö¥í¡¼¥«¥é¥¤¥¶¡¼¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëÁõÃÖ¤¬ÀßÃÖ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¥í¡¼¥«¥é¥¤¥¶¡¼¤¬ÀßÃÖ¤µ¤ì¤¿¹½Â¤Êª¤Ï¡¢³êÁöÏ©¤ÎÃ¼¤«¤éÌó£³£°£°¥á¡¼¥È¥ëÎ¥¤ì¤¿¾ì½ê¤Ë¤¢¤ë¡£¹½Â¤Êª¤Î¹â¤µ¤Ï£²¥á¡¼¥È¥ë¤Ç¡¢¥³¥ó¥¯¥ê¡¼¥È¤Î¹½Â¤Êª¤Î¾å¤ËÀ¹¤êÅÚ¤¬¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥í¡¼¥«¥é¥¤¥¶¡¼¤ò´Þ¤á¤ë¤È¹â¤µ¤Ï£´¥á¡¼¥È¥ë¤Ë¤Ê¤ë¡£Î¹µÒµ¡¤Ï³êÁöÏ©¤ò±Û¤¨¤Æ¤³¤ì¤Ë¾×ÆÍ¤·¡¢ÇúÈ¯¤·¤¿¡£
¡¡¹ñÅÚ¸òÄÌÉô¤ÏÍè·î£±Æü¸áÁ°£µ»þ¤Þ¤Ç¤È¤·¤Æ¤¤¤¿Ì³°Â¶õ¹Á¤Î³êÁöÏ©¤ÎÊÄº¿´ü´Ö¤òÆ±£·Æü¸áÁ°£¶»þ¤Þ¤Ç±äÄ¹¤·¡¢¸½¾ì¤Î¾õ¶·¤ò¸«¶Ë¤á¤Ê¤¬¤éºÆ³«»þ´ü¤òÈ½ÃÇ¤¹¤ë¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£Æ±Éô´Ø·¸¼Ô¤Ê¤É¤«¤é¤Ï¡¢¥í¡¼¥«¥é¥¤¥¶¡¼¤ÎºÆÀßÃÖ¤Ê¤É¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÀ°È÷¤ò½ª¤¨¤ÆºÆ³«¤¹¤ë¤Ë¤Ï¿ô¥«·î¤òÍ×¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤È¤Î¸«Êý¤â½Ð¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Æ±Éô¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¤³¤ÎÆü¸áÁ°¤«¤éÆ±Éô¤Î»ö¸ÎÄ´ºº°Ñ°÷²ñ¤ÎÄ´ºº´±£±£±¿Í¤ÈÊÆ¹ñ¤Î¹çÆ±Ä´ºº¥Á¡¼¥à£¸¿Í¤¬»ö¸Î¸½¾ì¤ÇÄ´ºº¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ë¡£ÊÆ¹ñ¤Î¹çÆ±Ä´ºº¥Á¡¼¥à¤Ë¤ÏÊÆÏ¢Ë®¹Ò¶õ¶É¡Ê£Æ£Á£Á¡Ë¤«¤é£±¿Í¡¢±¿Í¢°ÂÁ´°Ñ°÷²ñ¡Ê£Î£Ô£Ó£Â¡Ë¤«¤é£³¿Í¡¢Î¹µÒµ¡¤ÎÀ½Â¤¸µ¤Ç¤¢¤ë¥Ü¡¼¥¤¥ó¥°¼Ò¤«¤é£´¿Í¤¬»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡»ö¸ÎÄ´ºº°Ñ°÷²ñ¤ÏÈô¹Ô¾õ¶·¤Ê¤É¤¬µÏ¿¤µ¤ì¤¿¡Ö¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Ü¥Ã¥¯¥¹¡×¤ò¶â±º¶õ¹Á¤ÎÊ¬ÀÏ¥»¥ó¥¿¡¼¤ËÁ÷¤Ã¤¿¡£¥»¥ó¥¿¡¼¤Ç¤Ï°ìÉô¤¬ÇËÂ»¤·¤Æ¤¤¤ë¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤«¤é¥Ç¡¼¥¿¤ò¼è¤ê½Ð¤¹¤¿¤á¤ÎÊýË¡¤¬¸¡Æ¤¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
Ãøºî¸¢¼Ô(c) Îþ¹ç¥Ë¥å¡¼¥¹. ÌµÃÇÅ¾ºÜ¡¦Å¾ÍÑ¡¢AI³Ø½¬¤ª¤è¤ÓÍøÍÑ¶Ø»ß
¡¡³êÁöÏ©Ã¼°ÂÁ´¶è°è¤Ï¹Ò¶õµ¡¤¬¶õ¹Á¤Ç¤ÎÎ¥ÃåÎ¦»þ¤Ë¥ª¡¼¥Ð¡¼¥é¥ó¤¹¤ë¤Ê¤É¤·¤¿ºÝ¡¢Âç»ö¸Î¤òËÉ¤°¤¿¤á¤ËÀßÄê¤µ¤ì¤¿¥¨¥ê¥¢¤Ç¡¢¹ñºÝ´ð½à¤Ç¤ÏºÇÄã£¹£°¥á¡¼¥È¥ë¤ÈÄê¤á¤é¤ì¡¢£²£´£°¥á¡¼¥È¥ë¤ò³ÎÊÝ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¿ä¾©¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£´Ú¹ñ¤Î´ð½à¤Ç¤â£¹£°¥á¡¼¥È¥ë°Ê¾å¤¬µÁÌ³ÉÕ¤±¤é¤ì¡¢£²£´£°¥á¡¼¥È¥ë¤Î³ÎÊÝ¤¬´«¹ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥í¡¼¥«¥é¥¤¥¶¡¼¤¬ÀßÃÖ¤µ¤ì¤¿¹½Â¤Êª¤Ï¡¢³êÁöÏ©¤ÎÃ¼¤«¤éÌó£³£°£°¥á¡¼¥È¥ëÎ¥¤ì¤¿¾ì½ê¤Ë¤¢¤ë¡£¹½Â¤Êª¤Î¹â¤µ¤Ï£²¥á¡¼¥È¥ë¤Ç¡¢¥³¥ó¥¯¥ê¡¼¥È¤Î¹½Â¤Êª¤Î¾å¤ËÀ¹¤êÅÚ¤¬¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥í¡¼¥«¥é¥¤¥¶¡¼¤ò´Þ¤á¤ë¤È¹â¤µ¤Ï£´¥á¡¼¥È¥ë¤Ë¤Ê¤ë¡£Î¹µÒµ¡¤Ï³êÁöÏ©¤ò±Û¤¨¤Æ¤³¤ì¤Ë¾×ÆÍ¤·¡¢ÇúÈ¯¤·¤¿¡£
¡¡¹ñÅÚ¸òÄÌÉô¤ÏÍè·î£±Æü¸áÁ°£µ»þ¤Þ¤Ç¤È¤·¤Æ¤¤¤¿Ì³°Â¶õ¹Á¤Î³êÁöÏ©¤ÎÊÄº¿´ü´Ö¤òÆ±£·Æü¸áÁ°£¶»þ¤Þ¤Ç±äÄ¹¤·¡¢¸½¾ì¤Î¾õ¶·¤ò¸«¶Ë¤á¤Ê¤¬¤éºÆ³«»þ´ü¤òÈ½ÃÇ¤¹¤ë¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£Æ±Éô´Ø·¸¼Ô¤Ê¤É¤«¤é¤Ï¡¢¥í¡¼¥«¥é¥¤¥¶¡¼¤ÎºÆÀßÃÖ¤Ê¤É¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÀ°È÷¤ò½ª¤¨¤ÆºÆ³«¤¹¤ë¤Ë¤Ï¿ô¥«·î¤òÍ×¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤È¤Î¸«Êý¤â½Ð¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Æ±Éô¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¤³¤ÎÆü¸áÁ°¤«¤éÆ±Éô¤Î»ö¸ÎÄ´ºº°Ñ°÷²ñ¤ÎÄ´ºº´±£±£±¿Í¤ÈÊÆ¹ñ¤Î¹çÆ±Ä´ºº¥Á¡¼¥à£¸¿Í¤¬»ö¸Î¸½¾ì¤ÇÄ´ºº¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ë¡£ÊÆ¹ñ¤Î¹çÆ±Ä´ºº¥Á¡¼¥à¤Ë¤ÏÊÆÏ¢Ë®¹Ò¶õ¶É¡Ê£Æ£Á£Á¡Ë¤«¤é£±¿Í¡¢±¿Í¢°ÂÁ´°Ñ°÷²ñ¡Ê£Î£Ô£Ó£Â¡Ë¤«¤é£³¿Í¡¢Î¹µÒµ¡¤ÎÀ½Â¤¸µ¤Ç¤¢¤ë¥Ü¡¼¥¤¥ó¥°¼Ò¤«¤é£´¿Í¤¬»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡»ö¸ÎÄ´ºº°Ñ°÷²ñ¤ÏÈô¹Ô¾õ¶·¤Ê¤É¤¬µÏ¿¤µ¤ì¤¿¡Ö¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Ü¥Ã¥¯¥¹¡×¤ò¶â±º¶õ¹Á¤ÎÊ¬ÀÏ¥»¥ó¥¿¡¼¤ËÁ÷¤Ã¤¿¡£¥»¥ó¥¿¡¼¤Ç¤Ï°ìÉô¤¬ÇËÂ»¤·¤Æ¤¤¤ë¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤«¤é¥Ç¡¼¥¿¤ò¼è¤ê½Ð¤¹¤¿¤á¤ÎÊýË¡¤¬¸¡Æ¤¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
Ãøºî¸¢¼Ô(c) Îþ¹ç¥Ë¥å¡¼¥¹. ÌµÃÇÅ¾ºÜ¡¦Å¾ÍÑ¡¢AI³Ø½¬¤ª¤è¤ÓÍøÍÑ¶Ø»ß