¡ãÈó¾ï¼±¤Ê¸µÉ×¡äºÇÄã¥Ã¡ªÉÔÎÑÁê¼ê¤òÇ¥¿±¤µ¤»¤Æ¡ÖÀÕÇ¤¤È¤é¤Ê¤¤¤È¡Ä¡×»ä¤ÈÌ¼¤ò¼Î¤Æ¤ë¡©¡ÚÂè1ÏÃ¤Þ¤ó¤¬¡Û
»ä¤Ï¥Ï¥ë¥Ò¡£Ãæ³Ø2Ç¯À¸¤ÎÌ¼¥ß¥¦¤ò°é¤Æ¤Æ¤¤¤ë¥·¥ó¥°¥ë¥Þ¥¶¡¼¤Ç¤¹¡£¸µÉ×¡Ê¥»¥¤¥ä¡Ë¤Ï²Ô¤®¤¬¤¤¤¤¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£²È»ö¤ò¤ä¤ë¤ï¤±¤Ç¤â¤Ê¤¯¡¢»Ò°é¤Æ¤ËÀÑ¶ËÅª¤«¤È¸À¤ï¤ì¤ì¤Ð¤½¤ì¤â¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£É×¤¬¤¤¤ë¤Î¤ËÉ×¤ËÍê¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤º¡¢½ù¡¹¤Ë¼«Ê¬¤Îµ¤»ý¤Á¤òÀÚ¤êÂØ¤¨¤ë¤È¡¢É×¤Ø¤Î°¦¾ð¤â¤½¤ì¤ËÈ¼¤Ã¤Æ¸º¾¯¤·¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ë³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·»ä¤¿¤Á¤Ï·ëº§¤ò¤·¤¿¤·¡¢»Ò¤É¤â¤â¤¤¤ë¤Î¤À¤«¤é¡¢¤³¤Î¤Þ¤Þ·ëº§À¸³è¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤¯¤Î¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¢¤ó¤Ê¤³¤È¤¬µ¯¤³¤ë¤Þ¤Ç¤Ï¡Ä¡Ä¡£
¤¢¤ëÆüÆÍÁ³¡¢»ä¤ÏÅö»þ¤ÎÉ×¤«¤é¡¢ÉÔÎÑ¤ò¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤È¹ð¤²¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤âÉÔÎÑÁê¼ê¤ÏÇ¥¿±¤Þ¤Ç¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤È¤Î¤³¤È¡£
ËÜ¿Í¤Ï¡Ö°ìÅÙ¤À¤±¤À¤Ã¤¿¡×¤È¸À¤¤Ìõ¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤¦¤¤¤¦ÌäÂê¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤É¤¦¤¹¤ë¤Ä¤â¤ê¤Ê¤Î¤«Ê¹¤¯¤È¡¢¡ÖÀÕÇ¤¤È¤é¤Ê¤¤¤È¡×¤È¸À¤¤¤Þ¤¹¡£
¸µÉ×¤ÈÉÔÎÑÁê¼ê¤ÏÍÄÆëÀ÷¤À¤Ã¤¿¤È¤Î¤³¤È¡£ÉÔÎÑÁê¼ê¤Î¤´Î¾¿Æ¤Ï°û¿©Å¹¤ò·Ð±Ä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤ì¤Ï¤½¤ì¤ÏÈËÀ¹¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
Ä¹¤¯¤³¤ÎÃÏ¤Ë½»¤ó¤Ç¤¤¤ë¤«¤é¡¢¸µÉ×¤ÎÎ¾¿Æ¤â¤½¤Î²È¤ÈÃç¤¬ÎÉ¤¤¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤Ï¡¢Æ¬¤¬¾å¤¬¤é¤Ê¤¤ÍÍ»Ò¡£
¤³¤ÎÏÃ¤ò¸µÉ×¤¬µÁÎ¾¿Æ¤äÉÔÎÑÁê¼ê¤ÎÎ¾¿Æ¤Ë¤·¤¿¤Î¤«¡¢Âç¤´¤È¤Ë¤Ê¤ëÁ°¤ËÉÔÎÑÁê¼ê¤«¤é°Ö¼ÕÎÁ¤¬»ÙÊ§¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¸µÉ×¤È¤ÏÍÜ°éÈñ¤Î¸øÀµ¾Ú½ñ¤ò¤¤Á¤ó¤Èºî¤Ã¤Æ¡ÖËè·î5Ëü±ß»ÙÊ§¤¦¡×¤È¥µ¥¤¥ó¤ò¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¡¢Î¥º§¤¬À®Î©¡£
Î¥º§¸å¤âÃÏ¸µ¤Î¤¿¤á¡¢Á´°÷¤¬Æ±¤¸»ÔÆâ¤Ë½»¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£»ä¤Ï¡¢¶á¤¯¤Ë½»¤àÎ¾¿Æ¤Ë½õ¤±¤Æ¤â¤é¤¤¤Ê¤¬¤é´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ó¤ÊÀÞ¡¢·è¤·¤ÆÍµÊ¡¤Ç¤Ï¤Ê¤¤Î¾¿Æ¤¬¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤Äó°Æ¤ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
»ä¤Ï¸µÉ×¤ÎÉÔÎÑ¤¬¸ø¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é¡¢µã¤¤¤Æ¼Õ¤Ã¤Æ¤½¤ì¤Ç¤â¡Ö²ÈÂ²¤¬Âç»ö¤Ê¤ó¤À¡¢¤â¤¦¤·¤Ê¤¤¡×¤È¤¹¤¬¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤â¤Î¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥É¥é¥Þ¤Î¸«¤¹¤®¤Ç¤¹¤«¤Í¡£
¤Ç¤â¼ÂºÝ¤Î¤È¤³¤í¡¢¸µÉ×¤¬Áª¤ó¤À¤Î¤ÏÉÔÎÑÁê¼ê¤Ç¤·¤¿¡£
¤³¤Á¤é¤Ë¤À¤Ã¤Æ»Ò¤É¤â¤Ï¤¤¤ë¤Î¤Ë¡¢¤³¤ì¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤Æ¤¯¤ëÉÔÄç¤Î»Ò¤É¤â¤ÎÊý¤¬Âç»ö¤À¤È¤¤¤¦¸µÉ×¤ÈµÁÎ¾¿Æ¡£
Êò¤ì¤«¤¨¤Ã¤¿»ä¤Ï¡¢¸µÉ×¤Ø¤Î°¦¾ð¤âÌ¤Îý¤â²ù¤·¤µ¤â¤¤ì¤¤¤µ¤Ã¤Ñ¤ê¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
Î¥º§¤ò¤·¤Æ¤«¤é¤Ï¡¢Àº¿ÀÅª¤Ë¤â¶âÁ¬Åª¤Ë¤âÎ¥º§Á°¤è¤ê°ÂÄê¤·¤¿À¸³è¤òÁ÷¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¢¨±é½Ð¤ÎÅÔ¹ç¾å¡¢Ë¡Åª¤Ê¾ÜºÙ¤ò¾ÊÎ¬¤·¤Æ¤¤¤ëÉôÊ¬¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¸¶°Æ¡¦¥Þ¥Þ¥¹¥¿¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¡¡µÓËÜ¡¦Êª¹¾Áë¹á¡¡¡¡ÊÔ½¸¡¦³¤ÅÄ¤¢¤È
¤¢¤ëÆüÆÍÁ³¡¢»ä¤ÏÅö»þ¤ÎÉ×¤«¤é¡¢ÉÔÎÑ¤ò¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤È¹ð¤²¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤âÉÔÎÑÁê¼ê¤ÏÇ¥¿±¤Þ¤Ç¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤È¤Î¤³¤È¡£
ËÜ¿Í¤Ï¡Ö°ìÅÙ¤À¤±¤À¤Ã¤¿¡×¤È¸À¤¤Ìõ¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤¦¤¤¤¦ÌäÂê¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤É¤¦¤¹¤ë¤Ä¤â¤ê¤Ê¤Î¤«Ê¹¤¯¤È¡¢¡ÖÀÕÇ¤¤È¤é¤Ê¤¤¤È¡×¤È¸À¤¤¤Þ¤¹¡£
¸µÉ×¤ÈÉÔÎÑÁê¼ê¤ÏÍÄÆëÀ÷¤À¤Ã¤¿¤È¤Î¤³¤È¡£ÉÔÎÑÁê¼ê¤Î¤´Î¾¿Æ¤Ï°û¿©Å¹¤ò·Ð±Ä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤ì¤Ï¤½¤ì¤ÏÈËÀ¹¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
Ä¹¤¯¤³¤ÎÃÏ¤Ë½»¤ó¤Ç¤¤¤ë¤«¤é¡¢¸µÉ×¤ÎÎ¾¿Æ¤â¤½¤Î²È¤ÈÃç¤¬ÎÉ¤¤¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤Ï¡¢Æ¬¤¬¾å¤¬¤é¤Ê¤¤ÍÍ»Ò¡£
¤³¤ÎÏÃ¤ò¸µÉ×¤¬µÁÎ¾¿Æ¤äÉÔÎÑÁê¼ê¤ÎÎ¾¿Æ¤Ë¤·¤¿¤Î¤«¡¢Âç¤´¤È¤Ë¤Ê¤ëÁ°¤ËÉÔÎÑÁê¼ê¤«¤é°Ö¼ÕÎÁ¤¬»ÙÊ§¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¸µÉ×¤È¤ÏÍÜ°éÈñ¤Î¸øÀµ¾Ú½ñ¤ò¤¤Á¤ó¤Èºî¤Ã¤Æ¡ÖËè·î5Ëü±ß»ÙÊ§¤¦¡×¤È¥µ¥¤¥ó¤ò¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¡¢Î¥º§¤¬À®Î©¡£
Î¥º§¸å¤âÃÏ¸µ¤Î¤¿¤á¡¢Á´°÷¤¬Æ±¤¸»ÔÆâ¤Ë½»¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£»ä¤Ï¡¢¶á¤¯¤Ë½»¤àÎ¾¿Æ¤Ë½õ¤±¤Æ¤â¤é¤¤¤Ê¤¬¤é´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ó¤ÊÀÞ¡¢·è¤·¤ÆÍµÊ¡¤Ç¤Ï¤Ê¤¤Î¾¿Æ¤¬¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤Äó°Æ¤ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
»ä¤Ï¸µÉ×¤ÎÉÔÎÑ¤¬¸ø¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é¡¢µã¤¤¤Æ¼Õ¤Ã¤Æ¤½¤ì¤Ç¤â¡Ö²ÈÂ²¤¬Âç»ö¤Ê¤ó¤À¡¢¤â¤¦¤·¤Ê¤¤¡×¤È¤¹¤¬¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤â¤Î¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥É¥é¥Þ¤Î¸«¤¹¤®¤Ç¤¹¤«¤Í¡£
¤Ç¤â¼ÂºÝ¤Î¤È¤³¤í¡¢¸µÉ×¤¬Áª¤ó¤À¤Î¤ÏÉÔÎÑÁê¼ê¤Ç¤·¤¿¡£
¤³¤Á¤é¤Ë¤À¤Ã¤Æ»Ò¤É¤â¤Ï¤¤¤ë¤Î¤Ë¡¢¤³¤ì¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤Æ¤¯¤ëÉÔÄç¤Î»Ò¤É¤â¤ÎÊý¤¬Âç»ö¤À¤È¤¤¤¦¸µÉ×¤ÈµÁÎ¾¿Æ¡£
Êò¤ì¤«¤¨¤Ã¤¿»ä¤Ï¡¢¸µÉ×¤Ø¤Î°¦¾ð¤âÌ¤Îý¤â²ù¤·¤µ¤â¤¤ì¤¤¤µ¤Ã¤Ñ¤ê¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
Î¥º§¤ò¤·¤Æ¤«¤é¤Ï¡¢Àº¿ÀÅª¤Ë¤â¶âÁ¬Åª¤Ë¤âÎ¥º§Á°¤è¤ê°ÂÄê¤·¤¿À¸³è¤òÁ÷¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¢¨±é½Ð¤ÎÅÔ¹ç¾å¡¢Ë¡Åª¤Ê¾ÜºÙ¤ò¾ÊÎ¬¤·¤Æ¤¤¤ëÉôÊ¬¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¸¶°Æ¡¦¥Þ¥Þ¥¹¥¿¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¡¡µÓËÜ¡¦Êª¹¾Áë¹á¡¡¡¡ÊÔ½¸¡¦³¤ÅÄ¤¢¤È