ゲーム内イベント「Unfading wishing」

セガは、Colorful Paletteと共同開発したAndroid/iOS用リズム&アドベンチャーゲーム「プロジェクトセカイ カラフルステージ! feat. 初音ミク(プロジェクトセカイ)」において、ゲーム内イベント「Unfading wishing」、「[2025新春]ブルームフェスティバルガチャ」を12月31日より開催した。

また、無料ガチャやログインキャンペーンなども実施している。

イベント「Unfading wishing」開催

開催期間:12月31日 15時 ~ 2025年1月9日 20時59分

期間中、「ひとりでライブ/みんなでライブ/チャレンジライブ」をプレイすることで、スコアに応じて「イベントP」と「イベントバッジ」を獲得できる。

獲得した「イベントP」に応じて、「イベントストーリー」を解放することができるほか、イベント終了時までに獲得した「イベントP」で、「累計イベントPランキング」が決定する。

また「イベントバッジ」は、イベントで登場する新メンバーやゲーム内アイテムと交換することができる。

「Unfading wishing」新メンバー

・★3「[新たなる挑戦] 青柳冬弥」

特訓前

特訓後

・★2「[25時の年はじめ] 東雲絵名」

★2「[25時の年はじめ] 東雲絵名」

「Unfading wishing アフターライブ」開催

イベント終了後には「バーチャルライブ」でのアフターライブとして、「Unfading wishing アフターライブ」が開催される。また、ライブの開催に先立ち、12月31日からバーチャルショップに、ペンライト「けん玉ペンライト」を追加した。

「Unfading wishing アフターライブ」

・開催日時

1月9日:22時、23時

1月10日:0時~21時(各回1時間毎)

・上演時間

約11分38秒

・初回参加報酬

スタンプ「彰人:いいスタートかもな」

クリスタル×300個

★4メンバーの出現率が2倍!「[2025新春]ブルームフェスティバルガチャ」開催

開催期間:12月31日 12時 ~ 2025年1月4日 11時59分

同ガチャは、★4メンバーのレアリティ別の提供割合が6%となるほか、特訓前・特訓後で1種類ずつスキルを持つ「ダブルスキル」つきの「ブルームフェスティバル限定メンバー」が2人新登場する。

そのほか、「玲瓏たる追憶ガチャ」(1月4日から開催予定)に新登場する3人の期間限定メンバーも先行登場。これらの新メンバーは、同レアリティ内の他のメンバーよりも出現率が高いという。

ブルフェス限定

期間限定

また、初めて獲得する一部の★4メンバーには「ライブ衣装」が付く。「ライブ衣装」を獲得することで、他のキャラクターが着用できる衣装を「衣装ショップ」で製作可能。「ヘアスタイル」は、ヘアスタイル付きメンバーのマスターランクを2にすることで解放される。

「ブルームフェスティバル」限定の新メンバー

・★4「[誇りに思えるようなアイドルに] 桐谷遥」

★4「[誇りに思えるようなアイドルに] 桐谷遥」

ライブ衣装名:[Fairlady Dress]

・★4「[かけがえのない人達] 白石杏」

★4「[かけがえのない人達] 白石杏」

ライブ衣装名:[Livelylady Dress]

先行登場する期間限定の新メンバー

・★4「[思いがけない餞別] 東雲彰人」

★4「[思いがけない餞別] 東雲彰人」

ライブ衣装名:[順風なびく羽衣]

・★4「[おそろいコーデ(ハートマーク)] 桃井愛莉」

★4「[おそろいコーデ(ハートマーク)] 桃井愛莉」

ライブ衣装名:[香風そよぐ羽衣]

・★4「[お手玉だってお手のもの!] KAITO」

★4「[お手玉だってお手のもの!] KAITO」

ライブ衣装名:[清風はためく羽衣]

「カウントダウン2025ライブ」開催

開催期間:12月31日 23時50分 ~ 2025年1月2日 23時

同ライブは、バーチャルライブにて開催。また、ライブの開催に先立ち、12月31日15時からバーチャルショップにて、フルセット「巳の着ぐるみ」を販売。カウントダウンライブ限定バーチャルアイテムとして、称号「カウントダウン『1』~『5』」、「HAPPY NEW YEAR 2025」や「2025 干支「巳」」も販売する。

「カウントダウン2025ライブ」

・開催日時

12月31日:23時50分45秒

2025年1月1日:1時~23時(各回1時間毎)

2025年1月2日:0時~23時(各回1時間毎)

・上演時間

約14分22秒

・初回参加報酬

称号「カウントダウン2025」

「想いのカケラ」×100個

「ハッピーニューイヤー2025ライブ」開催

開催期間:2025年1月1日 1時 ~ 1月3日 23時

バーチャルライブにて「ハッピーニューイヤー2025ライブ」が開催される。

「ハッピーニューイヤー2025ライブ」

・開催日時

2025年1月1日:1時~23時(各回1時間毎)

2025年1月2日:0時~23時(各回1時間毎)

2025年1月3日:0時~23時(各回1時間毎)

・上演時間

約21分24秒

・初回参加報酬

称号「ハッピーニューイヤー2025」

「想いのカケラ」×100個

「行く年来る年ログインキャンペーン」開催

開催期間:12月31日 12時 ~ 2025年1月3日 3時59分

期間中、ログインした人全員に「[スタンプ]Happy New Year」や「[2025新春]お正月無料ガチャチケット」が最大70枚プレゼントされる。

「行く年来る年ログインキャンペーン」

また、初日に「[2025新春]お正月無料ガチャチケット×10」と「[スタンプ]Happy New Year」を、残りの6日間は毎日「[2025新春]お正月無料ガチャチケット×10」を入手できる。

「[2025新春]お正月無料ガチャチケット」開催

開催期間:12月31日 12時 ~ 2025年1月31日 11時59分

「[2025新春]お正月無料ガチャチケット」を使って無料で引くことができる「[2025新春]お正月無料ガチャ」を開催。同ガチャでは、★2以上のメンバーを必ず排出。「10回引く」では、★3以上のメンバーが1人確定で排出される。

「行く年来る年ログインキャンペーン」

なお、排出される★4メンバーは、2024年9月20日12時までに、ガチャに登場したメンバーとなる。

