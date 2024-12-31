¡ÖÍèÇ¯¤â¤¤¤¤Ç¯¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¤¤Ê¡×ÆÊÌÚ¸©¸î¹ñ¿À¼Ò¤ÇÂç³¢Æü¹±Îã¤Î¡Ö¤½¤Ð¸¥¹òº×¡×¡¡¸Þ¹òË¾÷¤ò´ê¤Ã¤Æ
±§ÅÔµÜ»Ô¤Î¿À¼Ò¤Ç¸Þ¹òË¾÷¤ò¤ªµ§¤ê¤¹¤ëÂç³¢Æü¹±Îã¤Î¡Ö¤½¤Ð¸¥¹òº×¡×¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
±§ÅÔµÜ»Ô¤Ë¤¢¤ëÆÊÌÚ¸©¸î¹ñ¿À¼Ò¤Ç¤Ï¡¢Âç³¢Æü¹±Îã¤Î¡Ö¤½¤Ð¸¥¹òº×¡×¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î¤ªº×¤ê¤Ï¡¢¿©¤ÙÊª¤ÎÂçÀÚ¤µ¤ò²þ¤á¤Æ¹Í¤¨¤Æ¸Þ¹òË¾÷¤ò¤ªµ§¤ê¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
»²ÇÒµÒ¤Ï¡¢»ý¤Á´ó¤Ã¤¿ÊÆ1¾£¤òÊôÇ¼¤·¤Æ¡¢1Ç¯¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¤ê¡¢ÍèÇ¯¤Ø¤Î´ê¤¤¤ò¹þ¤á¤¿¤ê¤·¤Ê¤¬¤éÀÐ±±¤Ç¤½¤Ð¤Î¼Â¤ò¤Ò¤¡¢¼êÂÇ¤Á¤Î¤½¤Ð¤ò¼õ¤±¼è¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
»²²Ã¼Ô
¡Öº£Ç¯ÂçÊÑ¤Ê¤³¤È¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ÍèÇ¯¤ÏÊ¿ÏÂ¤Ê°ìÇ¯¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤È¤¤¤¤¤Ê¤È¡×
¡Öº£Ç¯°ìÇ¯Ìµ»ö¤Ë½ª¤¨¤Æ¡¢ÍèÇ¯¤â¤¤¤¤Ç¯¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¤¤Ê¤È¡×
ÊôÇ¼¤µ¤ì¤¿ÊÆ¤Ï¡¢ÍèÇ¯2·î2Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ë¡ÖÀáÊ¬º×¡×¤Î·ÃÊý´¬¤¤Ë»È¤ï¤ì¡¢ÇÛ¤é¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£