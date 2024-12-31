¡ÚRIZIN¡ÛÄ«ÁÒÌ¤Íè¤ÎÉüµ¢¤Ï¡ÖÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¡¡ÀèË¯¡¦¸ÞÌÀ¹¨¿Í¡¢¿É¾¡¤Î·ë²Ì¤Ë¤¯¤ä¤·¤µÞú¤à¡ÖTHE MATCH2¡×¤Ë¤â¡Ö½Ð¤¿¤¤¤È¤Ï¸À¤¨¤Ê¤¤¡×
10ÅÙÌÜ¤ÎÂç³¢ÆüÂç²ñ¡ÖRIZIN DECADE¡ÊRIZIN.49¡¿Íë¿ÀÈÖ³°ÃÏ¡Ë¡×¤Ï31Æü¡¢¤µ¤¤¤¿¤Þ¥¹ー¥Ñー¥¢¥êー¥Ê¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
Ä«ÁÒÌ¤Íè·³¤ÈÊ¿ËÜÏ¡Î¨¤¤¤ë¥Ö¥é¥Ã¥¯¥íー¥º·³¤ÎÁ´ÌÌÂÐ¹³Àï¡ÖÍë¿ÀÈÖ³°ÃÏ¡×¤ÎÂè1»î¹ç¤ÇÀÖÅÄ¥×¥ì¥¤¥Ü¥¤¸ùµ±¤Ë¾¡Íø¤·¤¿¸ÞÌÀ¹¨¿Í¤¬»î¹ç¸å¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¤ËÅÐÃÅ¡£Éüµ¢¤Î·è¤Þ¤Ã¤¿Ä«ÁÒÌ¤Íè¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î»×¤¤¤Ê¤É¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¢£¡ÖºÆÀï¤òÊ¹¤¤¤¿½Ö´Ö¤Ë´¶¶Ë¤Þ¤Ã¤Æ¸Ç¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡×
¾¡Íø¤ò¼ý¤á¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¸ÞÌÀ¤Ï¡ÖÀèË¯¤ÇÀª¤¤¤Å¤±¤¿¤¤¤È¤³¤í¡¢È½Äê2－1¤ÇÉÔ¹ÃÈå¤Ê¤¤¡×¤È¾Ð´éÌµ¤·¡£
¡Ö1¥é¥¦¥ó¥É¤Ç¤Î¡ÊÀÖÅÄ¤Î³Û¤¬ÀÚ¤ì¤¿¡Ë¥«¥Ã¥È¤È¡¢3¥é¥¦¥ó¥É¤Ç¡Ê¼«¿È¤¬¡Ë¥À¥¦¥ó¤ò¼è¤é¤ì¤¿¤Î¤Ç¡¢¤É¤Á¤é¤¬¾¡¤Ä¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¡×¤È¡¢È½Äê·ë²Ì¤¬Ê¬¤«¤ë¤Þ¤Ç¤ÎÉÔ°Â¤Ê¿´¾ð¤òÅÇÏª¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢»î¹çÄ¾Á°¤Ë¤ÏÄ«ÁÒ¤ÎÉüµ¢Àï¡ÖTHE MATCH2¡×¤ÎÈ¯É½¤â¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢¡ÖÆ±¤¸¥Áー¥à¤Ç¤â¡¢¤½¤³¡ÊÉüµ¢¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ë¤ÏÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¡¢¡Ö¡ÊÊ¿ËÜÏ¡¤È¤Î¡ËºÆÀï¤òÊ¹¤¤¤¿½Ö´Ö¤Ë´¶¶Ë¤Þ¤Ã¤Æ¡Ä¡ÄËÍ¤¬ÀèË¯¤È¤·¤Æ¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤ä¤é¤Ê¤¤ã¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ç¤Á¤ç¤Ã¤È¸Ç¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡×
¡ÖTHE MATCH2¡×½Ð¾ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¡Ö¤â¤Á¤í¤óËÍ¤ÏRIZIN¤ÈÌ¤Íè¤µ¤ó¤ËÆ´¤ì¤ÆÁí¹ç³ÊÆ®µ»¤ò»Ï¤á¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤Ï¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤Þ¤À¤Þ¤À¤½¤ó¤Ê¡¢¤½¤³¤Ë½Ð¤¿¤¤¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¸À¤¨¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£