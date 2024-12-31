¡ÚRIZIN¡Û¼ÄÄÍÃ¤¼ù¡¡K-1¹Ã»Ò±àÇÆ¼Ô¤Ë1RKO¾¡Íø¡ª»î¹ç¸å¤Ë¥Ò¥í¥ä¤È³Û¤ò¹ç¤ï¤»¤ë´í¸±¤Ê¤Ë¤é¤ß¹ç¤¤
¡¡¡þRIZIN¡¡DECADE¡Ê2024Ç¯12·î31Æü¡¡¤µ¤¤¤¿¤Þ¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¢¥ê¡¼¥Ê¡Ë
¡¡³ÊÆ®µ»¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖRIZIN¡¡DECADE¡×¡Ê¤µ¤¤¤¿¤Þ¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¢¥ê¡¼¥Ê¡Ë¤¬31Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡£Âè1Éô¡ÖÍë¿ÀÈÖ³°ÃÏ¡×¤ÎÂè5»î¹ç¤Ç¸µKrush²¦¼Ô¤Î¼ÄÄÍÃ¤¼ù¡Ê¹äµ£Ðò¡Ë¤¬K-1¹Ã»Ò±àÍ¥¾¡¼Ô¤Ç¥Ö¥ì¥¤¥¥ó¥°¥À¥¦¥ó¤Ç¤â³èÌö¤¹¤ëÌîÅÄÁó¡Ê·î¿´²ñ¥Á¡¼¥à»ø¡Ë¤Ë¥¥Ã¥¯¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¥ë¡¼¥ë¤Ç1RKO¾¡Íø¡£2Ç¯Ï¢Â³¤ÇÂç¤ß¤½¤«ÇòÀ±¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£¤³¤ì¤ÇÄ«ÁÒÌ¤Íè·³3¾¡¡¢Ê¿ËÜÏ¡·³2¾¡¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡1R¤À¤±¤Ç°µÅÝÅª¼ÂÎÏº¹¤ò¾ÚÌÀ¤·¤¿¡£¤¤¤¤Ê¤êº¸¼ê¤Î¤ß¤Ç¥À¥¦¥ó¤òÃ¥¤¦¤È¡¢¤½¤Î¸å¤âµ÷Î¥¤òÀ©¤·¤Æº¸¤Î¥Ñ¥ó¥Á¤Ç¥À¥¦¥ó¤òÃ¥¤Ã¤¿¡£ºÇ¸å¤Ï¥é¥Ã¥·¥å¤ÇKO¾¡Íø¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£
¡¡»î¹ç¸å¤Ë¤Ï¥Ò¥í¥ä¤ËÀëÀïÉÛ¹ð¡£¥ê¥ó¥°¤Ë¾å¤¬¤Ã¤¿¥Ò¥í¥ä¤È³Û¤ò¹ç¤ï¤»¤ë´í¸±¤Ê¥Õ¥§¡¼¥¹¥ª¥Õ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
¡¡¼ÄÄÍ¤Ï¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤Ç¥¢¥Þ¥Á¥å¥¢»þÂå¤Ë¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ï¥¤¥Ù¥¹¥È8¤ÎÀïÀÓ¤ò»Ä¤·¡¢¥×¥í¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£18Ç¯2·î¤Ë¥¥Ã¥¯¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤ËÅ¾¸þ¤·¡¢¡É¥¥Ã¥¯¤Î¿ÀÆ¸¡ÉÆá¿ÜÀîÅ·¿´¤ÈÆ±¤¸TEAM TEPPEN½êÂ°¤È¤·¤Æ18Ç¯2·î¤ËRISE¤Ç¥×¥í¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£21Ç¯3·î¤ËK¡½1½é»²Àï¤·¡¢23Ç¯10·î¤ËKrush¥Õ¥§¥¶¡¼µé²¦¼Ô¤Ëµ±¤¯¤ÈÂç¤ß¤½¤«¤Ç¤Ï¥Ö¥ì¥¤¥¥ó¥°¥À¥¦¥ó¤Î¼ÂÎÏ¼Ô¡¦ÉÚß·ÂçÃÒ¤«¤é¥À¥¦¥ó¤ò2²óÃ¥¤¦¤Ê¤É´°¾¡¤ÎÆâÍÆ¤ÇÈ½Äê¾¡Íø¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£
¡¡º£Ç¯3·î¤ËK¡½1¥°¥ë¡¼¥×¤È¤Î·ÀÌóËþÎ»¡£4·î¤Î¡ÖRIZIN.46¡×¤Ç¤Ï¥Ð¥ó¥Ç¡¼¥¸¤Î¤ß¤ò´¬¤¤¤ÆÁÇ¼ê¤ÇÀï¤¦¥Ù¥¢¥Ê¥Ã¥¯¥ë¥ë¡¼¥ë¤Ç´°¾¡¤ò¼ý¤á¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æº£²ó¤ÏÊ¿ËÜÏ¡·³¤Î°ì°÷¤È¤·¤Æ¡¢Ä«ÁÒÌ¤Íè·³VSÊ¿ËÜÏ¡·³¤ÎÁ´ÌÌÂÐ¹³Àï¤Ë½Ð¾ì¡£ÂÐÀïÁê¼ê¤ÏÆ±¤¸K¡½1¥°¥ë¡¼¥×½Ð¿È¤ÎÌîÅÄÁó¤ÈÂÐÀï¡£
¡¡¡Ö¤«¤ï¤¤¤½¤¦¤Ã¤¹¤è¡¢ÌîÅÄ¤¯¤ó¤¬¡£¤Ç¤âÂ¾¤ÎÁª¼ê¤¬¡Ê¼«Ê¬¤È¤ÎÂÐÀï¤ò¡ËÃÇ¤Ã¤Æ¤Ð¤Ã¤«¤ê¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤¤ó¤Ç¡£¤½¤³¤ÇÂç¤ß¤½¤«¤È¤¤¤¦¥Á¥ã¥ó¥¹¤ò¤â¤Î¤Ë¤·¤¿ÌîÅÄ¤¯¤ó¤Ï¤¤¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¤Í¡£Âç¤ß¤½¤«¤Ã¤ÆÃ¯¤Ç¤â½Ð¤é¤ì¤ë¤â¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤·¡¢¤ß¤ó¤Ê¤¬ÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤Ê¤ó¤Ç¡£²¿¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤â²¶¤À¤Ã¤¿¤é½Ð¤ë¤Ã¤¹¤±¤É¤Í¡£¤½¤ì¤Ç¤âÉÝ¤¯¤Æ½Ð¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¡¢¤ß¤ó¤Ê¡£¤½¤Î¤Ø¤óÌîÅÄ¤¯¤ó¤Ï´èÄ¥¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡×¤ÈÉ¾²Á¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¡Ö¤Ç¤âÁÈ¤Þ¤ì¤¿»î¹ç¤À¤«¤é¤Á¤ã¤ó¤È¤Ö¤ÃÈô¤Ð¤¹¤«¤é¡£¤ß¤ó¤Ê³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤Æ¡×¤È¤¤¤¦Í¾Íµ¤Î¸ÀÍÕÄÌ¤ê¡¢2Ç¯Ï¢Â³Âç¤ß¤½¤«¤Ç¾¡Íø¤·¤¿¡£