16Ç¯ÌÜ¤Î¡È¥×¥ê¥ó¥¹¡É¤¬ÇØ¿å¤Î¿Ø¡¡¥í¥Þ¥óË¤¤âÀµÇ°¾ì¡ÄÈò¤±¤é¤ì¤Ì¡Ö.238¡õ52¡×¤Î¸½¼Â
2¿Í¤Î¿·½õ¤Ã¿Í¤Ë¤«¤«¤ë¡ÈÆÀÅÀÎÏÉÔÂ¡É²ò¾Ã¤Î´üÂÔ
¡¡¥ê¡¼¥°¥ï¡¼¥¹¥È¤ÎÂÇÎ¨.238¡¢12µåÃÄºÇ¾¯¤Î52ËÜÎÝÂÇ¡£¹¶·âÎÏÉÔÂ¤Ëµã¤4°Ì¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¹Åç¡£2024Ç¯¥ª¥Õ¤Ë¤Ï¡¢¥¨¥ì¥Õ¥ê¥¹¡¦¥â¥ó¥Æ¥íÆâÌî¼ê¤È¥µ¥ó¥É¥í¡¦¥Õ¥¡¥Ó¥¢¥ó³°Ìî¼ê¡¢¥á¥¸¥ã¡¼·Ð¸³¤Î¤¢¤ëÌî¼ê¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£2¿Í¤Ë¤Ï¥Á¡¼¥à¤Î²ÝÂê²ò¾Ã¤Î¥¡¼¥Þ¥ó¤È¤·¤Æ´üÂÔ¤¬¤«¤«¤ë¡£
¡¡¥â¥ó¥Æ¥í¤Ï¥í¥Ã¥¡¼¥º¤Ê¤É¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¡¢¥á¥¸¥ã¡¼¤Ç¤Ï3Ç¯´Ö¤Ç205»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¡£¥Þ¥¤¥Ê¡¼¤Ç¤Ï106ËÜÎÝÂÇ¡¢432ÂÇÅÀ¤ÎÀ®ÀÓ¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥Õ¥¡¥Ó¥¢¥ó¤Ï¡¢º£µ¨¥ì¥ó¥¸¥ã¡¼¥º¤Ç¥á¥¸¥ã¡¼¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£2023Ç¯¤Ï3A¤Ç¼«¸ÊºÇÂ¿¤Î23ËÜÎÝÂÇ¤òÊü¤Ä¤Ê¤É¡¢¥Þ¥¤¥Ê¡¼ÄÌ»»104ËÜÎÝÂÇ¤Î¥Ñ¥ï¡¼¤¬Ì¥ÎÏ¤À¡£
¡¡¥Á¡¼¥à¹½À®¤ò¹Í¤¨¤ë¤È¥â¥ó¥Æ¥í¤Ï°ìÎÝ¡¢¥Õ¥¡¥Ó¥¢¥ó¤Ïº¸Íã¤òÃ´¤¦²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢2024Ç¯¥·¡¼¥º¥ó¤Ï°ìÎÝ¤Ç¤Î½Ð¾ì¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿Æ²ÎÓæÆÂÀÆâÌî¼ê¡¢¼ç¤Ëº¸Íã¤ò¼é¤Ã¤¿ËöÊñ¾ºÂç³°Ìî¼ê¤ÏÀµÇ°¾ì¤È¤Ê¤ë¡£½õ¤Ã¿Í¤«¤é¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤òÃ¥¤¦¤¿¤á¤Ë¡¢16Ç¯ÌÜ¤ò·Þ¤¨¤ëÆ²ÎÓ¡¢2023Ç¯¥·¡¼¥º¥ó¤Ë11ËÜÎÝÂÇ¤òÊü¤Ã¤¿ËöÊñ¤ÏÄ¹ÂÇÎÏ¤Î¸þ¾å¤¬µá¤á¤é¤ì¤½¤¦¤À¡£
¡¡¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¤ËFA°ÜÀÒ¤·¤¿¶åÎ¤°¡Ï¡Åê¼ê¡¢¸½Ìò¥É¥é¥Õ¥È¤Ç¥ä¥¯¥ë¥È¤Ë°ÜÀÒ¤·¤¿ÌðºêÂóÌéÅê¼ê¤¬È´¤±¤¿Åê¼ê¿Ø¤Ç¤Ï¡¢¥É¥ß¥Ë¥«¶¦ÏÂ¹ñ½Ð¿È¤Î¥¸¥ç¥Ï¥ó¡¦¥É¥ß¥ó¥²¥¹Åê¼ê¡¢ÆüËÜ¥Ï¥à¤ÎÎëÌÚ·òÌðÅê¼ê¤ò¸½Ìò¥É¥é¥Õ¥È¤Ç³ÍÆÀ¡£¶åÎ¤¤¬È´¤±¤¿ÀèÈ¯¥í¡¼¥Æ¤Î·ê¤òÃ¯¤¬Ëä¤á¤ë¤«ÃíÌÜ¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡2024Ç¯¥·¡¼¥º¥ó¡¢15»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¤·4¾¡¤Î¶ÌÂ¼¾º¸çÅê¼ê¡¢5»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¤·1¾¡¤Î¿¹æÆÊ¿Åê¼ê¡¢2·³¤Ç21»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¤·ËÉ¸æÎ¨1.74¤À¤Ã¤¿±óÆ£½ß»ÖÅê¼ê¤Ê¤É¡¢20ÂåÃæÈ×¤ÎÁª¼ê¤Ï¶¥Áè¤ËÉé¤±¤Ê¤¤¤è¤¦¼óÇ¾¿Ø¤Ø¤Î¤µ¤é¤Ê¤ë¥¢¥Ô¡¼¥ë¤¬É¬Í×¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£
¡¡¤½¤Î¤Û¤«¤ÎÊä¶¯¤Ç¤Ï¡¢¸½Ìò¥É¥é¥Õ¥È¤Ç¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¤Î»³ÂÃ£ÌéÆâÌî¼ê¤ò³ÍÆÀ¡£¼éÈ÷¤ÎÌ¾¼ê¤È¤·¤Æ´üÂÔ¤Î¤«¤«¤ë31ºÐ¤¬¡¢À®Ä¹Ãø¤·¤¤ÌðÌî²íºÈÆâÌî¼ê¤ä¾®±à³¤ÅÍÆâÌî¼ê¤ËÍ¿¤¨¤ë±Æ¶Á¤Ë¤âÃíÌÜ¤·¤¿¤¤¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë