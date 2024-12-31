¥×¥íÆâÄê2¿Í¤ò·âÇË¤Î¶¯Îõ°ì¿¶¤ê¡¡¡È25mµéÄãÃÆÆ»¥ß¥É¥ëÃÆ¡É¤ËÁûÁ³¡Ö¤Ê¤Ë¤³¤ì¤ä¤Ð¡×¡Ö¤¨¤°¤¹¤®¤ë¡×
ÌðÈÄÃæ±û¤ÏÆü¾Ï³Ø±à¤Ë2-1¾¡Íø
¡¡Âè103²óÁ´¹ñ¹â¹»¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¸¢¤Î2²óÀï¤¬12·î31Æü¤Ë³ÆÃÏ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢ÌðÈÄÃæ±û¡ÊÆÊÌÚ¡Ë¤ÏÆü¾Ï³Ø±à¡ÊµÜºê¡Ë¤ÈÂÐÀï¤·¡¢2-1¤Î¾¡Íø¤ò¼ý¤á¤¿¡£
¡¡¤³¤Î»î¹ç¤Çµ®½Å¤ÊÀèÀ©ÃÆ¤òÃ¥¤Ã¤¿ÌðÈÄÃæ±ûFW²ÃÆ£¿À¿Í¤ÎÄãÃÆÆ»¥ß¥É¥ëÃÆ¤Ë¡Ö¤Ê¤Ë¤³¤ì¤ä¤Ð¡×¡Ö¤¨¤°¤¹¤®¤ë¡×¤ÈÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡ÌðÈÄÃæ±û¤Ï29Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿1²óÀï¤Ç²¬»³³Ø·Ý´Û¡Ê²¬»³¡Ë¤ÈÂÐÀï¤·¡¢2-1¤Î¾¡Íø¤ò¼ý¤á¤Æ2²óÀï¤Ë¿Ê½Ð¡£ÂÐ¤¹¤ëÆü¾Ï³Ø±à¤Ï¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¤Î¥µ¥¦¥µ¥ó¥×¥È¥ó¤ËÆâÄê¤·¤Æ¤¤¤ëFW¹â²¬Îâñ¥¤¬3¥´¡¼¥ë2¥¢¥·¥¹¥È¡¢¤µ¤é¤Ë¥Ù¥¬¥ë¥¿ÀçÂæÆâÄêMFÆîÁÏÂÀ¤â¥´¡¼¥ë¤ò·è¤á¤ë³èÌö¤ÇÀ¾ÌÜ¡Ê½©ÅÄ¡ËÁê¼ê¤Ë6-1¤È²÷¾¡¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡ÌðÈÄÃæ±û¤ÏÆü¾Ï³Ø±àÀï¤ÎÁ°È¾13Ê¬¡¢±¦¥µ¥¤¥É¤«¤é¥í¥ó¥°¥¹¥í¡¼¤ò¥´¡¼¥ëÁ°¤ËÊü¤ê¹þ¤ß¡¢4ÅÙ¥Ø¥Ç¥£¥ó¥°¤ÎËö¤³¤Ü¤ìµå¤ò²ÃÆ£¤¬½¦¤¦¤È¥À¥¤¥ì¥¯¥È¤Ç±¦Â¤ò¿¶¤êÈ´¤¯¡£Ìó25¥á¡¼¥È¥ë¤Î°ÌÃÖ¤«¤éÊü¤¿¤ì¤¿ÄãÃÆÆ»¤Î¥ß¥É¥ë¥·¥å¡¼¥È¤Ï¡¢Æü¾Ï³Ø±àDF¤Î´Ö¤ò¤¹¤êÈ´¤±¤Æ¥´¡¼¥ëº¸¶ù¤ËÆÍ¤»É¤µ¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸åÁ°È¾¤Î¤¦¤Á¤Ë¹â²¬¤Ë¥´¡¼¥ë¤òÃ¥¤ï¤ìÄÉ¤¤ÉÕ¤«¤ì¤ë¤â¡¢¸åÈ¾20Ê¬¤ËÅÓÃæ½Ð¾ì¤ÎFWËÑÂç²¹¤¬¾¡¤Á±Û¤·¥´¡¼¥ë¤òÃ¥¤¤2-1¤Ç¾¡Íø¤·¤¿¡£²ÃÆ£¤ÎÄãÃÆÆ»¥ß¥É¥ëÃÆ¤Ë¤ÏSNS¾å¤Ç¡Ö¤Ê¤Ë¤³¤ì¤ä¤Ð¡×¡Ö¤¨¤°¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¤Ê¤Ë¤³¤ì¤Ð¤±¤â¤ó¡©¡×¡Ö¤¨¤Ã¤Ã¤°¡×¡Ö¤Ê¤ó¤¸¤ã¤³¤ì¡×¡Ö¥´¥é¥Ã¥½¤¹¤®¡×¤È¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¶ÃÃ²¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊFOOTBALL ZONEÊÔ½¸Éô¡Ë