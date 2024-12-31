¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã¶ä¿§¡×¡Ö¥®¥é¥®¥é¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¿û¸¶¡õÃæÅÄ ÃçÎÉ¤·Èþ½÷¥³¥ó¥Ó¤Î¤ªÂ·¤¤¥³¡¼¥Ç¤¬¤«¤ï¤¤¤¹¤®¡¿Ëã¿ý¡¦M¥ê¡¼¥°
¡ÚÆÃ½¸¡ÛM¥ê¡¼¥°2024-25 ¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¡¦¥×¥ì¥¤¥Ð¥Ã¥¯
¡Ú±ÇÁü¡Û¿û¸¶¡õÃæÅÄ¡¢ÃçÎÉ¤·¡õ·ã¥«¥ï¥³¡¼¥Ç
¡¡¥×¥íËã¿ý¥ê¡¼¥°¡ÖÂçÏÂ¾Ú·ôM¥ê¡¼¥°2024-25¡×11·î5Æü¤Î»î¹ç¤Ç¤Ï¡¢BEAST X¤ÎÃçÎÉ¤·Èþ½÷¥³¥ó¥Ó¡¢¿û¸¶Àé±Í¡ÊÏ¢ÌÁ¡Ë¤ÈÃæÅÄ²ÖÆà¡ÊÏ¢ÌÁ¡Ë¤Î»äÉþ¤¬¡¢¶öÁ³¤Ë¤â¥·¥ë¥Ð¡¼¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¡¢2¿Í¤¬»î¹ç¤Ç¤Ï¸«¤»¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê¥Ë¥³¥Ë¥³¾Ð´é¤ò¿¶¤ê¤Þ¤¤¤¿¡£
¡¡º£´ü¡¢¶ìÀï¤¬Â³¤¯BEAST X¤À¤¬¿û¸¶¤ÈÃæÅÄ¤ÎÃçÎÉ¤·¤Ö¤ê¤ÏÁêÊÑ¤ï¤é¤º¡£Ç¯Îð¤â¶á¤¯¡¢¥×¥í¿ý»Î¤È¤·¤Æ¤ÏÀèÇÚ¤Î¿û¸¶¤¬¡¢ÃæÅÄ¤ò¤¢¤ì¤³¤ì¥Õ¥©¥í¡¼¤·¤¿¤³¤È¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢¥·¡¼¥º¥ó¤¬·Ð²á¤¹¤ë¤´¤È¤Ë¡¢¿ÆÌ©ÅÙ¤òÁý¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¡¢²¿¤«¼¨¤·¹ç¤ï¤»¤¿¤ï¤±¤Ç¤â¤Ê¤¤¤¬¡¢¿û¸¶¤Ï¥·¥ë¥Ð¡¼¤Î¥¹¥«¡¼¥È¡¢ÃæÅÄ¤Ï¥·¥ë¥Ð¡¼¤Î¥Ñ¥ó¥Ä¥ë¥Ã¥¯¤Ç»î¹ç²ñ¾ìÆþ¤ê¡£¥«¥á¥é¥Þ¥ó¤¬¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã¶ä¿§¡×¤È¶Ã¤¯¤È¡¢¿û¸¶¤¬¡Ö¤¦¤ì¤·¤¤¢ö¤¿¤Þ¤¿¤Þ¡×¡Ö¥®¥é¥®¥é¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È´î¤Ö¤È¡¢ÃæÅÄ¤â¡Ö¤ªÂ·¤¤¥³¡¼¥Ç¢ö¡×¤È¥Ô¡¼¥¹¥µ¥¤¥ó¤·¤Ê¤¬¤é¾Ð´é¤ò¿¶¤ê¤Þ¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£
¢¨Ï¢ÌÁ¡áÆüËÜ¥×¥íËã¿ýÏ¢ÌÁ¡¢ºÇ¹â°ÌÀï¡áºÇ¹â°ÌÀïÆüËÜ¥×¥íËã¿ý¶¨²ñ¡¢¶¨²ñ¡áÆüËÜ¥×¥íËã¿ý¶¨²ñ
¢¡M¥ê¡¼¥°¡¡2018Ç¯¤ËÁ´7¥Á¡¼¥à¤ÇÈ¯Â¤·¡¢2019-20¥·¡¼¥º¥ó¤«¤éÁ´8¥Á¡¼¥à¡¢2023-24¥·¡¼¥º¥ó¤«¤é¤ÏÁ´9¥Á¡¼¥à¤Ë¡£³Æ¥Á¡¼¥à¡¢ÃË½÷º®À®¤Î4¿Í¤Ç¹½À®¤µ¤ì¥ì¥®¥å¥é¡¼¥·¡¼¥º¥ó³Æ96»î¹ç¡ÊÁ´216»î¹ç¡Ë¤òÀï¤¤¡¢¾å°Ì6¥Á¡¼¥à¤¬¥»¥ß¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥·¥ê¡¼¥º¤Ë¿Ê½Ð¡£³Æ¥Á¡¼¥à20»î¹ç¡ÊÁ´30»î¹ç¡Ë¤òÀï¤¤¡¢¤µ¤é¤Ë¾å°Ì4¥Á¡¼¥à¤¬¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥·¥ê¡¼¥º¡Ê16»î¹ç¡Ë¤Ë¿Ê¤ßÍ¥¾¡¤òÁè¤¦¡£Í¥¾¡¾Þ¶â¤Ï5000Ëü±ß¡£
¡ÊABEMA¡¿Ëã¿ý¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤è¤ê¡Ë