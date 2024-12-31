¡ÚÂç³Ø¥é¥°¥Ó¡¼¡Ûµþ»ºÂç¡¢½à·è¾¡¡¦ÁáÂçÀï¤ÇPRÀî¸ý¿·ÂÀ¤òÀèÈ¯µ¯ÍÑ¡¡11ÅÙÌÜ¤ÎÀµÄ¾¤Ø
¡¡¥é¥°¥Ó¡¼¤ÎÂç³ØÁª¼ê¸¢½à·è¾¡¤¬¡¢ÍèÇ¯1·î2Æü¤ËÅìµþ¤Î¹ñÎ©¶¥µ»¾ì¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£
¡¡4Âç²ñÏ¢Â³¤Ç4¶¯¤Ë¿Ê¤ó¤Àµþ»ºÂç¤Ï31Æü¡¢µþÅÔ»ÔÆâ¤ÇÄ´À°¡£Æ±Æü¤Ë¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬È¯É½¤µ¤ì¡¢PRÀî¸ý¿·ÂÀ¡Ê4Ç¯¡áÅì³¤ÂçÂçºå¶ÄÀ±¡Ë¤¬º£Âç²ñ½é¤á¤ÆÀèÈ¯¥á¥ó¥Ð¡¼¤ËÌ¾¤òÏ¢¤Í¤¿¡£¸µÆüËÜÂåÉ½¤Î¹À¥²Â»Ê´ÆÆÄ¤Ï¡ÖFWÀï¤ÇÍ¥°Ì¤ËÎ©¤Á¤¿¤¤¡×¤Èµ¯ÍÑ¤Î°Õ¿Þ¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡µþ»ºÂç¤Ï²áµî10ÅÙ¡¢½à·è¾¡¤ËÄ©¤ó¤Ç¤¤¿¤¬¡¢°ìÅÙ¤â·è¾¡¤Ë¤Ï¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤Ê¤¤¡£Ä¹¤¯Î©¤Á¤Ï¤À¤«¤Ã¤Æ¤¤¿¡Ö½à·è¾¡¤ÎÊÉ¡×¤òÇË¤ë¤Ù¤¯¡¢¹À¥´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¥ã¡¼¤È¤·¤ÆÎ×¤ß¤¿¤¤¡£Ä©Àï¤·¤¿¤¤¡×¤È¸ÀÍÕ¤ËÎÏ¤ò¹þ¤á¤¿¡£
¡¡´ØÀ¾¥ê¡¼¥°¤Ç¤Ï½ªÈ×¤Î2Ï¢ÇÔ¤ÇÆ±¹»½é¤Î4Ï¢ÇÆ¤òÆ¨¤·¤¿¡£¤À¤¬¡¢Âç³ØÁª¼ê¸¢¤Þ¤Ç¤ÎÌó2½µ´Ö¤Ç¼«Ê¬¤¿¤Á¤ËÌð°õ¤ò¸þ¤±¡¢Îý½¬¥á¥Ë¥å¡¼¤Ê¤É¤âÊÑ¹¹¡£3²óÀï¤ÎÀÄ³ØÂçÀï¤Ï66¡½7¡¢½à¡¹·è¾¡¤ÎÂçÅìÂçÀï¤Ï59¡½12¤È²÷¾¡¤·¡¢¼«¿®¤ò¼è¤êÌá¤·¤Æ¤¤¿¡£
¡¡11ÅÙÌÜ¤È¤Ê¤ë½à·è¾¡¡£ÀèÈ¯¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£
¡¡PRÁ¾º¬Î´¿µ¡Ê4Ç¯¡áÂç»ºÂçÉÕ¡Ë
¡¡HOÊ¿Ìî³ð±ñ¡Ê4Ç¯¡áÀ¾ÎÍ¡Ë
¡¡PRÀî¸ý¿·ÂÀ¡Ê4Ç¯¡áÅì³¤ÂçÂçºå¶ÄÀ±¡Ë
¡¡LOÀÐ¶¶¥Á¥å¡¼¥«¡Ê2Ç¯¡áÊóÆÁ³Ø±à¡Ë
¡¡LO¥½¥í¥â¥Í¡¦¥Õ¥Ê¥¡Ê4Ç¯¡áÌÜ¹õ³Ø±¡¡Ë
¡¡FLÆüµÈ·ò¡Ê4Ç¯¡áÂç»ºÂçÉÕ¡Ë
¡¡FLÊ¿ÌîÎ¶¡Ê3Ç¯¡á»¥ËÚ»³¤Î¼ê¡Ë
¡¡No¡¦8¥·¥ª¥Í¡¦¥Ý¥ë¥Æ¥ì¡Ê3Ç¯¡áÌÜ¹õ³Ø±¡¡Ë
¡¡SHÅÚ±Ê°°¡Ê4Ç¯¡á¸÷Àô¥«¥È¥ê¥Ã¥¯¡Ë
¡¡SOÈøºê·ÃÂç¡Ê3Ç¯¡á¸÷Àô¥«¥È¥ê¥Ã¥¯¡Ë
¡¡WTBÀ¾¹ÀÅÍ¡Ê4Ç¯¡á·§ËÜÀ¾¡Ë
¡¡CTBÆ£ËÜÎ¿À»¡Ê4Ç¯¡áÄ«ÌÀ¡Ë
¡¡CTB¥Ê¥Ö¥é¥®¡¦¥¨¥í¥Ë¡Ê2Ç¯¡áÂçÊ¬ÅìÌÀ¡Ë
¡¡WTB¾®ÎÓ½¤»Ô¡Ê3Ç¯¡áµþÅÔÀ®¾Ï¡Ë
¡¡FBÄÔÌîÈ»Âç¡Ê4Ç¯¡áµþÅÔÀ®¾Ï¡Ë¡¡