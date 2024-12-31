Æü¥Æ¥ìNEWS NNN

¼Ì¿¿³ÈÂç

Ç½ÅÐÈ¾ÅçÃÏ¿Ì¤Ç¤ÎÈï³²¤¬Âç¤­¤«¤Ã¤¿ÀÐÀî¸©ÎØÅç»Ô¤Î¤½¤ÐÅ¹¤Ç¤â¡¢Ç¯±Û¤·¤½¤Ð¤ò¿©¤Ù¤Æ°ìÇ¯¤òÄù¤á¤¯¤¯¤í¤¦¤È¤¤¤¦¿Í¤Ç¤Ë¤®¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

ÎØÅç»ÔÌçÁ°Ä®¤Ë¤¢¤ë¤½¤ÐÅ¹¤Ç¤Ï¡¢³«Å¹Á°¤«¤éÅ¹¼ç¤¬ÌÛ¡¹¤È¤½¤Ð¤òÂÇ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£

Ç½ÅÐ¼ê»Å»ö²°Å¹¼ç¡¦À±Ìî·Ã²ð¤µ¤ó
¡Ö¤½¤Ð¿©¤Ù¤ÆÇ¯±Û¤·¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¿Í¤Ë¤Ï¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¤È¤¤¤¦»×¤¤¡£¡Ê¼«Ê¬¤Ë¡Ë²¿¤«°ì¤Ä¤Ç¤­¤ë¤³¤È¡¢¼è¤êÊÁ¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤½¤ì¤Ç¿Í¤ÎÌò¤ËÎ©¤Æ¤ì¤Ð¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¡×

Å¹¤ÏÃÏ¿Ì¤Î±Æ¶Á¤ÇÃÇ¿å¤¬Â³¤­¡¢¸µÆü¤«¤é3¤«·î°Ê¾å¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤ÆµÙ¶È¤¬Â³¤­¤Þ¤·¤¿¡£

½ÕÀè¤«¤é¤è¤¦¤ä¤¯¶¾ÇþÂÇ¤Á¤¬¤Ç¤­¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢·Þ¤¨¤¿Âç¤ß¤½¤«¡£Ç¯±Û¤·¤½¤Ð¤òµá¤áÃÏ¸µ¤Î¿Í¤¿¤Á¤¬Ë¬¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£

Ë¬¤ì¤¿¿Í¤Ï
¡Ö¤ª¤¤¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¡Ö¤³¤Î¿Í¡ÊÂ¹¡Ë¤¬¶âÂô¤ËÌá¤é¤Ê¤­¤ã¤ÇÇ¯±Û¤·¤½¤Ð¿©¤Ù¤ËÍè¤Þ¤·¤¿¡×

Áí»ý»ûÁÄ±¡¤Ë¶á¤¤¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢»²ÇÒ¤Î¸å¤ËË¬¤ì¤ë¿Í¤âÂ¿¤¯¤¤¤Þ¤¹¡£

Ë¬¤ì¤¿¿Í¤Ï
¡Ö°ìÇ¯¤Ë°ì²ó¤Ï¤ª»²¤êÍè¤Æ¡¢¤½¤ì¤Ç¤³¤³Íè¤ë¡×¡Ö¥³¥·¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤«¡¢¤³¤³¤Ç¤·¤«¿©¤Ù¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê¤½¤Ð¡×

Ë¬¤ì¤¿¿Í¤¿¤Á¤Ï»×¤¤»×¤¤¤ËÇ¯±Û¤·¤½¤Ð¤ò¿©¤Ù¤Ê¤¬¤éÂç¤ß¤½¤«¤ò²á¤´¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£