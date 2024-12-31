ÀÆÆ£Í³µ®¡¡¤¢¤Þ¤ê¶½Ì£¤Î¤Ê¤¤Ãæ¤Ç·ÝÇ½³¦Æþ¤ê¡¡¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥³¥ó¥Ó¤Î³Ú¶Ê¤Ç¤Î¥Ç¥Ó¥å¡¼¤â¡ÖÉÔ»×µÄ¤Ê´¶¤¸¤À¤Ã¤¿¡×
¡¡½÷Í¥¤ÎÀÆÆ£Í³µ®¡Ê58¡Ë¤¬30ÆüÊüÁ÷¤ÎTOKYO¡¡FM¡ÖTOKYO¡¡SPEAKEASY¡×¡Ê·î¡ÁÌÚÍË¿¼Ìë1¡¦00¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¥Ç¥Ó¥å¡¼Åö»þ¤Î¿´¶¤òÌÀ¤«¤¹¾ìÌÌ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Ï¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡ÖÀõÁð¥¥Ã¥É¡×¤Î¶ÌÂÞ¶ÚÂÀÏº¤È¤È¤â¤Ë½Ð±é¡£2¿Í¤Ïº£·î10Æü¤ËºÇ½ª²ó¤ò·Þ¤¨¤¿TBS¥É¥é¥Þ¡Ö¤¢¤Î¥¯¥º¤ò²¥¤Ã¤Æ¤ä¤ê¤¿¤¤¤ó¤À¡×¤Ç¶¦±é¡£1ºÐ°ã¤¤¤ÇÆ±Ç¯Âå¥È¡¼¥¯¤ò·«¤ê¹¤²¤¿¡£
¡¡ÀÆÆ£¤Ï1984Ç¯¡¢Âè1²óÅìÊõ¡Ö¥·¥ó¥Ç¥ì¥é¡×¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Î¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ê¥¹¥È¤ËÁª¤Ð¤ì¡¢Æ±Ç¯¡¢Âè3²ó¥ß¥¹¥Þ¥¬¥¸¥ó¤Ç¥°¥é¥ó¥×¥ê¤ËÁª¤Ð¤ì·ÝÇ½³¦Æþ¤ê¡£1985Ç¯2·î¤Ë¡ÖÂ´¶È¡×¤Ç¥¢¥¤¥É¥ë²Î¼ê¤È¤·¤Æ¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£Æ±¶É¤Ïºî»ì¡¦¾¾ËÜÎ´¡¢ºî¶Ê¡¦ÅûÈþµþÊ¿¤Î¤Þ¤µ¤Ë¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥³¥ó¥Ó¤¬¼ê³Ý¤±¡¢Âç¥Ò¥Ã¥È¤òµÏ¿¤·¤¿¡£
¡¡¶ÌÂÞ¤«¤é¡Ö¥Ç¥Ó¥å¡¼¤Î»þ¤Ë¡È»ä¤Ë¤½¤ó¤Ê¿Í¤¿¤Á¤¬¡©¡É¤Ã¤Æ´¶³Ð¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤ÈÊ¹¤¯¤È¡¢ÀÆÆ£¤Ï¡ÖÀµÄ¾¤Ë¸À¤¦¤È¡¢»ä¡¢¤¢¤ó¤Þ¤ê²ÎÍØ¶Ê¤È¤«·ÝÇ½³¦¤Ë¶½Ì£¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¡£¤è¤¯¾®¤µ¤¤º¢¤«¤é²Î¼ê¤ËÆ´¤ì¤Æ¤Þ¤·¤¿¤È¤«¡¢¥¢¥¤¥É¥ë¤ËÆ´¤ì¤Æ¤Þ¤·¤¿¤È¤«¡¢¥í¥Ã¥¯¥ß¥å¡¼¥¸¥·¥ã¥ó¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤«¤Ã¤¿¤È¤«¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤¬°ìÀÚ¤Ê¤¯¡¢¤¿¤À¤¦¤Á¤ÎÊì¤¬¡¢»ä¤¬ÊªÀ¨¤¯Æâ¸þÅª¤Ç¡¢ËÜÅö¤Ë¶µ¼¼¤Î¶ù¤Ã¤³¤ÇµÙ¤ß»þ´Ö¤Ë³°¤òÄ¯¤á¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê¼ä¤·¤¤»Ò¶¡¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤Á¤ç¤Ã¤ÈÊì¿Æ¤¬¿´ÇÛ¤·¤Æ¡¢¡È¤³¤ó¤Ê¤Î¼õ¤±¤Æ¤ß¤Ê¤¤¡©¡É¤Ã¤Æ¡×¤È¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ò¼õ¤±¤¿¤¤¤¤µ¤Ä¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¡ÖÊì¤¬ÊõÄÍ¤ËÆ´¤ì¤Æ¤¿¤Î¤Ç¡¢¤Á¤ç¤¦¤ÉÀïÁè¸å¤Î»þÂå¤Ç¤ª¶â¤¬¤Ê¤¯¤Æ¡£¤½¤¦¤¤¤¦Ì´¤ò²Ì¤¿¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¯¤Æ¡¢¿·Ê¹¤Ë¤½¤ì¡Ê¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Î¹ðÃÎ¡Ë¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¡È¼õ¤±¤Æ¤ß¤Ê¤¤¡©¡É¤Ã¤Æ¡¢¼õ¤±¤Æ¤ß¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤·¤¿¤éºÇ¸å¤Þ¤Ç»Ä¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×¤È¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¤À¤«¤é¡¢¤½¤¦¤¤¤¦´¶¤¸¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¡È¤¨¡©¤¨¡©»ä¡¢¤¨¡©¡É¤Ã¤Æ¤Ã¤Æ¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò¤·¤¿¤ï¤±¤Ç¤¹¡×¤ÈÀÆÆ£¡£¡Ö¤À¤«¤é¡¢ÊªÀ¨¤¤¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥³¥ó¥Ó¤È¤«¡¢»ä¡¢À¨¤¤¤È¤³¤í¤ËÍè¤Æ¤ë¤È¤«¡Ê¤Ê¤«¤Ã¤¿¡Ë¡£ÉÔ»×µÄ¤Ê´¶¤¸¤À¤Ã¤¿¡×¤È¤Ö¤Ã¤Á¤ã¤±¤¿¡£