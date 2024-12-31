À¤³¦ºÇÂç¤Î1Ëü¥È¥óµé½ãÅÅÆ°¼°Í¢Á÷Á¥¤Î·úÂ¤¤¬³«»Ï¡½Ãæ¹ñ
Ãæ¹ñ¤ÎÈ¯ÅÅÂç¼ê¡¢Ãæ¹ñÄ¹¹¾»°¶®½¸ÃÄ¤¬30Æü¤ËÈ¯É½¤·¤¿¤È¤³¤í¤Ë¤è¤ë¤È¡¢À¤³¦ºÇÂçµ¬ÌÏ¤Î1Ëü¥È¥óµé½ãÅÅÆ°¼°Í¢Á÷Á¥¤Î·úÂ¤¤¬¸ÐËÌ¾Êµ¹¾»»Ô¤Ç»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î½ãÅÅÆ°¼°Í¢Á÷Á¥¤ÏÁ´Ä¹129¡¥9¥á¡¼¥È¥ë¡¢·¿Éý22¥á¡¼¥È¥ë¡¢·¿¿¼¤µ7¡¥7¥á¡¼¥È¥ë¡¢·×²èËþºÜµÊ¿å6¡¥5¥á¡¼¥È¥ë¡¢ºÇÂçÀÑºÜÎÌ1Ëü3740¥È¥ó¤Ç¤¹¡£
Æ±Á¥¤Ï12¸Ä¤Î¥ê¥Á¥¦¥àÅÅÃÓ¥Ü¥Ã¥¯¥¹·¿ÅÅ¸»¤òÅëºÜ¤·¡¢ÁíÅÅÎÏÍÆÎÌ¤Ï2Ëü4000¥¥í¥ï¥Ã¥È»þ¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÅÅ¸»¤Ï¥³¥ó¥Æ¥Ê¤Î¤è¤¦¤Ê³°´Ñ¤Ç¡¢Á¥Çõ¤ËÆ°ÎÏ¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Á¥¾å¤ÎÆü¾ï¤ÎÅÅÎÏ¼ûÍ×¤Ë¤âÂÐ±þ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¥Ü¥Ã¥¯¥¹·¿ÅÅ¸»¤Ï¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¸ò´¹¤òÁÇÁá¤¯¹Ô¤¦¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ê¤¿¤á¡¢½¼ÅÅ»þ´Ö¤¬ÂçÉý¤ËÃ»½Ì¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¹ÒÂ³µ÷Î¥¤Ï500¥¥í¤ËÃ£¤·¡¢Ä¹µ÷Î¥²ßÊªÍ¢Á÷¤Ë°ÂÄê¤·¤¿¿®ÍêÀ¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
Æ±Á¥¤ÏÆâÎ¦²ÏÀî¤ò¹Ò¹Ô¤¹¤ëÂç·¿Á¥Çõ¤Ç¤Ï½é¤á¤Æ¤Î¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¸¥§¥ó¥È±¿Å¾À©¸æ¥·¥¹¥Æ¥à¤òÅëºÜ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤ê¡¢¹Ò¹Ô¤Î°ÂÁ´À¤È¸úÎ¨¤òÂçÉý¤Ë¸þ¾å¤µ¤»¤Þ¤·¤¿¡£´°¹©¸å¤Ë¤Ï¡¢ËèÇ¯Ìó617¡¥5¥È¥ó¤ÎÇ³ÎÁ¤òÂåÂØ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢Æó»À²½ÃºÁÇÇÓ½ÐÎÌÌó2052¥È¥ó¤òºï¸º¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£¡ÊÄó¶¡/CRI¡Ë