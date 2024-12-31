¥¸¥ç¡¼¥¸¥¢¤Ç¿·ÂçÅýÎÎ½¢Ç¤¡¢ÂàÇ¤¤Î¿Æ£Å£ÕÇÉ¤Ï¼«¿È¤Î¡ÖÀµÅýÀ¡×¼çÄ¥
¡Ê£Ã£Î£Î¡Ëµì¥½Ï¢¹½À®¹ñ¥¸¥ç¡¼¥¸¥¢¤Ç£²£¹Æü¡¢¸µ¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¤Ç±¦ÍãÀ¯ÅÞ¡Ö¥¸¥ç¡¼¥¸¥¢¤ÎÌ´¡×¤Î¸µµÄ°÷¥ß¥Ø¥¤¥ë¡¦¥«¥Ù¥é¥·¥Ó¥ê»á¡Ê£µ£³¡Ë¤¬ÂçÅýÎÎ¤Ë½¢Ç¤¤·¤¿¡£ÂçÅýÎÎ¤ÎÁª½Ð¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¿Æ¥í¥·¥¢ÇÉ¤È¿Æ²¤½£Ï¢¹ç¡Ê£Å£Õ¡ËÇÉ¤¬·ã¤·¤¯ÂÐÎ©¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
À¾Â¦½ô¹ñ¤Ø¤ÎÈãÈ½Åª¤ÊÎ©¾ì¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë¥«¥Ù¥é¥·¥Ó¥ê»á¤Ï¼óÅÔ¥È¥Ó¥ê¥·¤ÎµÄ²ñ¤ÇÀëÀÀ¤·¤¿¡£¥«¥Ù¥é¥·¥Ó¥ê»á¤Ï¡Ö»ä¤ò¹¥¤¤«¤É¤¦¤«¤Ë´Ø·¸¤Ê¤¯¡¢¤ß¤Ê¤µ¤ó¤ÎÂçÅýÎÎ¤Ë¤Ê¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¡¢¥¸¥ç¡¼¥¸¥¢¤Î¿Í¡¹¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï¡¢¶¦ÄÌ¤Î²ÁÃÍ´Ñ¤ÈÁê¸ßÂº½Å¤Î¸¶Â§¡¢°ì½ï¤ËÃÛ¤¯Ì¤Íè¤òÃæ¿´¤ËÃÄ·ë¤¹¤ë¤è¤¦ÁÊ¤¨¤¿¡£
£±£°·î¤ÎµÄ²ñÁª¤Ç¤Ï¥¸¥ç¡¼¥¸¥¢¤ÎÌ´¤¬£µ£´¡ó¤ÎÆÀÉ¼¤òÆÀ¤¿¡£¥¸¥ç¡¼¥¸¥¢¤Ç¤Ïº£²ó½é¤á¤Æ¡¢ÂçÅýÎÎ¤¬¹ñ²ñµÄ°÷¤é¤Ë¤è¤ë´ÖÀÜÁªµó¤Ë¤è¤Ã¤ÆÁª¤Ð¤ì¤¿¡£ÌîÅÞÂ¦¤ÏÂçÅýÎÎÁª½Ð¤Î¼êÂ³¤¤ò¥Ü¥¤¥³¥Ã¥È¤·¡¢¥«¥Ù¥é¥·¥Ó¥ê»á¤¬Í£°ì¤ÎÂçÅýÎÎ¸õÊä¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¼çÍ×ÌîÅÞ¤Ï¥«¥Ù¥é¥·¥Ó¥ê»á¤ÎÂçÅýÎÎ½¢Ç¤¤òÈóÆñ¡££Å£Õ¤Ø¤Î²ÃÌÁ¤òÃÙ¤é¤»¤ë¤È¤¤¤¦À¯ÉÜ¤Î·èÄê¤Ï¹ñÌ±¤«¤é¤Î·ã¤·¤¤È¿È¯¤ò¾·¤¤¤¿¡£
¿Æ²¤ÊÆÇÉ¤ÇÂàÇ¤¤¹¤ë¥µ¥í¥á¡¦¥º¥é¥Ó¥·¥Ó¥êÁ°ÂçÅýÎÎ¤ÏÂçÅýÎÎ´±Å¡Á°¤Ç»Ù»ý¼Ô¤Ë¸þ¤±¤¿±éÀâ¤ò¹Ô¤¤¡¢¶¯¹Å»ÑÀª¤ò°Ý»ý¤·¡¢ÂçÅýÎÎ¤È¤·¤Æ¤ÎÀµÅýÀ¤Ï¼«¿È¤Ë¤¢¤ë¤È¤ÎÇ§¼±¤ò¼¨¤·¤¿¡£
£Á£ÐÄÌ¿®¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢¥Ç¥â»²²Ã¼Ô¤Ï¡¢¸µ¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¤È¤¤¤¦¥«¥Ù¥é¥·¥Ó¥ê»á¤Î·ÐÎò¤ò¼õ¤±¡¢¥ì¥Ã¥É¥«¡¼¥É¤ò»È¤¤¹³µÄ¤Î»ÑÀª¤ò¼¨¤·¤¿¡£