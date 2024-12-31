ÅÁÀâ¤ÎÊÆ¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¤¬£´£µÇ¯¤Ö¤ê¤Ë¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¥Ð¥à¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¡¡·ëÀ®¤«¤é£µ£¶Ç¯
¡¡¥¤¡¼¥°¥ë¥¹¤Ê¤É¤È¶¦¤Ë£±£¹£·£°Ç¯¤Î²»³Ú¥·¡¼¥ó¤òÀÊ´¬¤·¡¢¥¦¥§¥¹¥È¥³¡¼¥¹¥È¡¦¥µ¥¦¥ó¥É¤òÂåÉ½¤·¤¿ÅÁÀâÅª¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¤Î¥É¥¥¡¼¥Ó¡¼¡¦¥Ö¥é¥¶¡¼¥º¤¬ÍèÇ¯¡¢£´£µÇ¯¤Ö¤ê¤Ë¸µ¥Ü¡¼¥«¥ë¡¢¥Þ¥¤¥±¥ë¡¦¥Þ¥¯¥É¥Ê¥ë¥É¡Ê£·£²¡Ë¤ò·Þ¤¨¤Æ¤Î¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¥Ð¥à¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¤¹¤ë¤ÈÁÏÀß¥á¥ó¥Ð¡¼¡¢¥Ñ¥È¥ê¥Ã¥¯¡¦¥·¥â¥ó¥º¡Ê£·£¶¡Ë¤¬£³£°Æü¡¢¥Õ¥§¥¤¥¹¥Ö¥Ã¥¯¤ÇÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡¥·¥â¥ó¥º¤Ï¡¢¡Ö¥Ð¥ó¥É·ëÀ®¤«¤é£µ£¶Ç¯¡£ºÇ½é¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¡Ø¥É¥¥¡¼¥Ó¡¼¡¦¥Ö¥é¥¶¡¼¥º¡Ù¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤Æ£µ£µÇ¯ÌÜ¡£Ä¹¤¤Æ»¤Î¤ê¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¤ï¤ì¤ï¤ì¤Ïº£¤â°ì½ï¤Ë»Å»ö¤ò¤·¡¢ÁÏÂ¤ÎÏ¤ò°Ý»ý¤¹¤ë¤¿¤á¤ËºÇÁ±¤ò¿Ô¤¯¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÍèÇ¯¤â¤Þ¤¿¡¢¤ï¤ì¤ï¤ì¤Î²»³Ú¤òÆÏ¤±¤Ç¤¤ë¤³¤È¤¬³Ú¤·¤ß¤À¡×¤È¤¢¤¤¤µ¤Ä¤·¤¿¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡¢¡Ö¤³¤ÎÎó¼Ö¤ÏÀþÏ©¤òÁö¤êÂ³¤±¡¢¿·Ç¯¤Ë¤Ï¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¥Ð¥à¡Ø¥¦¥©¡¼¥¯¡¦¥Ç¥£¥¹¡¦¥í¡¼¥É¡Ù¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¤¹¤ë½àÈ÷¤¬¤Û¤ÜÀ°¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÅê¹Æ¤·¤¿¡£
¡¡¥·¥â¥ó¥º¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¥Ð¥à¤Ç¤Ï¡¢½é´ü¤ÎÂåÉ½¶Ê¡Ö¥Á¥ã¥¤¥Ê¡¦¥°¥í¡¼¥Ö¡×¤ä¡Ö¥í¥ó¥°¡¦¥È¥ì¥¤¥ó¡¦¥é¥ó¥Ë¥ó¡×¤Ê¤É¤ò½ñ¤¡¢¥Ü¡¼¥«¥ë¤òÌ³¤á¤¿¥È¥à¡¦¥¸¥ç¥ó¥¹¥È¥ó¡Ê£·£¶¡Ë¤Ë²Ã¤¨¡¢¥Þ¥¯¥É¥Ê¥ë¥É¤ä¥·¥â¥ó¥º¤¬²Î¤¦¿·¶Ê£±£°¶Ê¤ò¼ýÏ¿¡£¡Ö£³¿Í¤Ç¶Ê¤ò½ñ¤¡¢¥³¥é¥Ü¤·¤¿¡×¤ÈÉÕ¤±²Ã¤¨¤¿¡£
¡¡£±£¹£·£°Ç¯ÂåÈ¾¤Ð¡¢¥¹¥Æ¥£¡¼¥ê¡¼¡¦¥À¥ó¤Î¥Ä¥¢¡¼¥á¥ó¥Ð¡¼¤À¤Ã¤¿¥Þ¥¯¥É¥Ê¥ë¥É¤Ï¡¢¥¸¥ç¥ó¥¹¥È¥ó¤¬·ò¹¯¾õÂÖ°²½¤òÍýÍ³¤Ë°ì»þ¥Ð¥ó¥É¤òÎ¥¤ì¤¿¤¿¤á¡¢µÞ¤¤ç²ÃÆþ¡£¥Þ¥¯¥É¥Ê¥ë¥É¤Î±Æ¶Á¤Ç¡¢¤½¤ì¤Þ¤Ç¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤Ê¥¢¥á¥ê¥«¥ó¥í¥Ã¥¯¤òÇä¤ê¤Ë¤·¤Æ¤¤¿Æ±¥Ð¥ó¥É¤Î²»³ÚÀ¤Ï¡¢ÀöÎý¤µ¤ì¤¿¥¢¥À¥ë¥È¡¦¥ª¥ê¥¨¥ó¥Æ¥Ã¥É¡¦¥í¥Ã¥¯¤ËÊÑËÆ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸å¡¢£±£¹£¸£²Ç¯¤Ë¥É¥¥¡½¥Ó¡¼¤Ï°ìÃ¶²ò»¶¤·¤¿¤¬¡¢£±£¹£¸£¹Ç¯¤Ë¤Ï¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¥·¥â¥ó¥º¤ä¥¸¥ç¥ó¥¹¥È¥ó¤ò´Þ¤á£¶¿Í¤ÇºÆ·ëÀ®¡£¥Þ¥¯¥É¥Ê¥ë¥É¤Ï²ÃÆþ¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Þ¥¯¥É¥Ê¥ë¥É¤¬ºÇ¸å¤Ë¥É¥¥¡½¥Ó¡¼¤Î¼çÍ×¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ»²²Ã¤·¤¿¥¢¥ë¥Ð¥à¤Ï£±£¹£¸£°Ç¯È¯É½¤Î¡Ö¥ï¥ó¡¦¥¹¥Æ¥Ã¥×¡¦¥¯¥í¡¼¥µ¡¼¡×¤À¤Ã¤¿¡£