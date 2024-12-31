¸µÌÚÂç²ð»á¡¡¡Ö¿¶¤ê¤ËÌÂ¤¤¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡×¤ÈÈôÌö¤ò´üÂÔ¤¹¤ëµð¿Í¤ÎÍèµ¨5Ç¯ÌÜ³°Ìî¼ê
¡¡µð¿Í¥Ø¥Ã¥É¥³¡¼¥Á¤Ê¤É¤òÎòÇ¤¤·¤¿¸µÌÚÂç²ð»á¡Ê52¡Ë¤¬¡¢¼«¿È¤ÎYouTube¡Ö¸µÌÚÂç²ð¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡×¤ò¹¹¿·¡£Íèµ¨¤Î³èÌö¤ò´üÂÔ¤¹¤ëµð¿Í¤Î¼ã¼êÌî¼ê¿Ø¤ÎÌ¾Á°¤òµó¤²¤¿¡£
¡¡¸µÌÚ»á¤Î¸ý¤«¤é¤¹¤°½Ð¤Æ¤¤¿¤Î¤Ï½©¹Í¥¿Í¡¢ÇëÈø¶©Ìé¡¢ÀõÌîæÆ¸ã¡¢ÌçÏÆÀ¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢¡Ö¤¢¤È¤ÏÃæ»³ÎéÅÔ¡×¤È¹âÂ´4Ç¯¤À¤Ã¤¿³°Ìî¼ê¤ÎÌ¾Á°¤òÉÕ¤±²Ã¤¨¤¿¡£
¡¡Ãæ»³¤Ïº£µ¨¥¤¡¼¥¹¥¿¥ó¤Ç67»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¡¢4ËÜÎÝÂÇ¡¢ÂÇÎ¨¡¦332¤È·ë²Ì¤ò½Ð¤·¤¿¡£
¡¡1·³¤Ç¤â48ÂÇÀÊ¤ÇÂÇÎ¨¡¦318¤È¥¢¥Ô¡¼¥ë¡£¸µÌÚ»á¤Ï¡Ö¿¶¤ê¤ËÌÂ¤¤¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£¤Á¤ç¤Ã¤È¼«¿®¤Ä¤¤¤¿¤Î¤«¤Ê¡×¤ÈÀ®Ä¹¤ËÌÜ¤òºÙ¤á¤¿¡£
¡¡¸µÌÚ»á¤Ï¡ÖÌî¼ê¤Ï¶¥Áè·ã¤·¤¤¤·¡¢¤¹¤°¥ì¥®¥å¥é¡¼¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ë¤Ï¤¤¤«¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¤Þ¤º1·³¤Ë¤¤¤è¤¦¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ç¡£¥Ù¥ó¥Á¤Ë¤¤¤ì¤Ð²¿¤¬¤¢¤ë¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¡£Ã¯¤«¥±¥¬¤¹¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¡¢¥Á¥ã¥ó¥¹¤òÄÏ¤á¤ë¾ì½ê¤Ë¤¤¤ë¤³¤È¤¬Âç»ö¤ÈÀâ¤¤¤¿¡£