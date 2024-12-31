Ê¿ËÜÏ¡¤¬¥Ö¥Á¥®¥ì¡ª Ä«ÁÒÌ¤Íè¤È¤Î¥Á¡¼¥àÂÐ¹³Àï¡¢È½Äê·ë²Ì¤ËÅÜ¤êÏª¤ï ²ñ¾ìÀßÈ÷¤ò½³¤êÈô¤Ð¤·¤Ê¤¬¤éÂà¾ì
¡¡Ê¿ËÜÏ¡¤¬¡¢Ä«ÁÒÌ¤Íè¤È¤Î¥Á¡¼¥àÂÐ¹³Àï¤ËÅÐ¾ì¡£ÀèË¯Àï¤Ç¤Î¤Þ¤µ¤«¤ÎÈ½Äê·ë²Ì¤Ë·ãÅÜ¡£ÅÜ¤êÏª¤ï¤ËÀ¼¤ò¹Ó¤²¡¢²ñ¾ì¥Õ¥§¥ó¥¹¤ò½³¤êÈô¤Ð¤·¤Ê¤¬¤é²ÖÆ»¤ò²¼¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£
¡Ú²èÁü¡ÛÅÜ¤ê¤¬¼ý¤Þ¤é¤º¤Ë¡È¥Ö¥Á¥®¥ì¡É¤ëÊ¿ËÜÏ¡¡ÊÊ£¿ô¥«¥Ã¥È¡Ë
¡¡2024Ç¯12·î31Æü¡Ê²Ð¡Ë¤Ë¤µ¤¤¤¿¤Þ¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¢¥ê¡¼¥Ê¤Ç¡ÖRIZIN DECADE¡×Íë¿ÀÈÖ³°ÃÏ¤¬³«ºÅ¡£Âè1»î¹çRIZIN MMA¥ë¡¼¥ë¡§5Ê¬3R¡Ê66.0kg¡Ë¤Ç¡¢¸ÞÌÀ¹¨¿Í vs. ÀÖÅÄ¥×¥ì¥¤¥Ü¥¤¸ùµ±¤¬ÂÐÀï¤·¡¢¥Á¡¼¥àÄ«ÁÒ¤Î¸ÞÌÀ¹¨¿Í¤¬2-1¤ÎÈ½Äê¾¡¤Á¤ò¼ý¤á¤¿¡£
¡¡¤³¤Î»î¹ç¤ÎÁ°¤ËÄ«ÁÒÌ¤Íè¤ÈÊ¿ËÜÏ¡¤¬¡¢2025Ç¯5·î4Æü¤ÎÅìµþ¥É¡¼¥à¡ØTHE MATCH II¡Ù¤ÇºÆÀï¤¹¤ë¤ÈÅÅ·âÈ¯É½¤µ¤ì¡¢²ñ¾ì¤Î¤É¤è¤á¤¤¬¼ý¤Þ¤é¤Ê¤¤Ãæ¤Ç·Þ¤¨¤¿ÂÐ¹³ÀèË¯Àï¡£¤ª¸ß¤¤¤ÎÂç¾¤¬¥»¥³¥ó¥É¤Ç¸«¼é¤ë¤Ê¤«¤ÇRIZIN½éÅÐ¾ì¤Î2¿Í¤¬¥ê¥ó¥°¤Ë¾å¤Ã¤¿¡£
¡¡¸ÞÌÀ¤ÏÄ«ÁÒ·»Äï¤ËÆ´¤ì26ºÐ¤ÇMMA¤ËÅ¾¸þ¡£¤½¤Î¸å3Ï¢¾¡¤ò¼ý¤á¤ë¤Ê¤É³ÊÆ®¥»¥ó¥¹¤ò¸«¤»¡¢º£²óÄ«ÁÒÌ¤Íè¤ÎÂåÍýÀïÁè¤È¤·¤ÆÀèË¯¤È¤·¤Æ²÷¾¡¤òÁÀ¤¦¡£°ìÊý¤ÎÀÖÅÄ¤Ï20ºÐ¤è¤ê¥¥Ã¥¯¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤ò»Ï¤á¡¢20Ç¯¤ËKrush¤Ç¤Î¥Ç¥Ó¥å¡¼Àï°ÊÍè¡¢ÆÀ°Õ¤Îº¸¤Ç2Ï¢Â³KO¾¡Íø¤òµó¤²¥Ï¡¼¥É¥Ñ¥ó¥Á¥ã¡¼¤È¤·¤ÆÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤ëÁª¼ê¤À¡£
¡¡»î¹ç¤¬»Ï¤Þ¤ë¤È¡¢ÀÖÅÄ¤òÂÇ·â¤Ç¥«¥Ã¥È¤µ¤»¤¿¸ÞÌÀ¤¬¥¸¥ê¥¸¥ê¤ÈÄÉ¤¤µÍ¤á¤Ê¤¬¤é¤â¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥·¥å¤Ë¤Ï»ê¤é¤Ê¤¤Å¸³«¤Ø¡£3¥é¥¦¥ó¥É¤ò·Þ¤¨¤ë¤È¡¢¹¶¤á¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿ÀÖÅÄ¤¬±¦¤Î¥Ñ¥ó¥Á¤ò¸ÞÌÀ¤Ë¥Ò¥Ã¥È¤µ¤»¥À¥¦¥ó¤òÃ¥¤¦¡£¤½¤ì¤Ç¤â¸ÞÌÀ¤ÏÎ©¤Á¾å¤¬¤ê¥¿¥Ã¥¯¥ë¤ò»Å³Ý¤±¤ë¤Ê¤É¡¢¥À¥á¡¼¥¸¤«¤é²óÉü¤ËÀ®¸ù¤·¡¢»î¹ç½ªÎ»¤Î¥´¥ó¥°¤¬ÌÄ¤é¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡·ë²Ì¤ÏÈ½Äê¤È¤Ê¤ê¡¢ºÇ½é¤Î¥¸¥ã¥Ã¥¸¤¬ÀÖÅÄ¤ËÆþ¤Ã¤¿¤¬¡¢»Ä¤ê2¿Í¤¬¸ÞÌÀ¤ËÆþ¤ì¤ÆÈ½Äê2-1¤Ç¾¡Íø¡£ÀÖÅÄ¤Î¥»¥³¥ó¥É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤¿Ê¿ËÜ¤ÏÈ½Äê·ë²Ì¤ËÇ¼ÆÀ¤¬¤¤¤«¤º¡¢¿³È½¤Ë¸þ¤±¡Ö¤É¤³¤¬¥À¥á¡¼¥¸1ÈÖ¤Ê¤ó¤À¤è¡ª¡×¤Ê¤É¤ÈÅÜ¤ê¤ò¤¢¤é¤ï¤Ë¤¹¤ë¡£µ¢¤êºÝ¤ËÊª¤ò½³¤êÈô¤Ð¤¹¤Ê¤É¡¢¤³¤ÎÂÐ¹³Àï¤Ë¤«¤±¤ë»×¤¤¤¬¹ÔÆ°¤Ë°î¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£