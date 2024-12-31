¡ÚRIZIN¡Û¸µK¡½1²¦¼Ô¡¦Ä«µ×ÂÙ±û¡¡YURA¤ËÈ½Äê¾¡Íø¡ª¥À¥¦¥ó±þ½·¤Î·ãÆ®À©¤¹¡¡Ê¿ËÜÏ¡·³¤Ï½éÇòÀ±
¡¡¡þRIZIN¡¡DECADE¡Ê2024Ç¯12·î31Æü¡¡¤µ¤¤¤¿¤Þ¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¢¥ê¡¼¥Ê¡Ë
¡¡³ÊÆ®µ»¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖRIZIN¡¡DECADE¡×¡Ê¤µ¤¤¤¿¤Þ¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¢¥ê¡¼¥Ê¡Ë¤¬31Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡£Âè1Éô¡ÖÍë¿ÀÈÖ³°ÃÏ¡×¤ÎÂè3»î¹ç¤Ç¸µK¡½1¥é¥¤¥Èµé²¦¼Ô¤ÎÄ«µ×ÂÙ±û¡ÊÄ«µ×Æ»¾ì¡Ë¤¬¥Ö¥ì¥¤¥¥ó¥°¥À¥¦¥ó½éÂå¥Õ¥§¥¶¡¼µé²¦¼Ô¤ÎYURA¡Ê¥À¥¤¥ä¥¿¥¤¥¬¡¼¥¸¥à¡Ë¤ËÈ½Äê3¡¼0¤Ç¾¡Íø¤·¤¿¡£¤³¤ì¤ÇÁ´ÌÌÂÐ¹³Àï¤ÏÄ«ÁÒÌ¤Íè·³2¾¡¡¢Ê¿ËÜÏ¡·³1¾¡¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡Ä«µ×¤Ï1R¤Ë¥¹¥Ô¡¼¥É¤¢¤ëÆ°¤¤«¤é±¦¥·¥ç¡¼¥È¥Õ¥Ã¥¯¤Ç¥À¥¦¥ó¤òÃ¥¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢¥À¥¦¥ó¤òÃ¥¤ï¤ì¤Æ1R¤«¤é¥À¥¦¥ó¤Î±þ½·¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£2R¤â·ãÆ®¤¬Â³¤¡¢3R¤Ë¤Ï»Ä¤ê30ÉÃ¤Ç¥Ñ¥ó¥Á¤ÎÂÇ¤Á¹ç¤¤¤«¤é»°Æü·î½³¤ê¤Ç¥À¥¦¥ó¤òÃ¥¤Ã¤¿¡£È½Äê3¡¼0¤ÇÊ¿ËÜÏ¡·³¤Ë½éÇòÀ±¤ò¤â¤¿¤é¤·¤¿¡£
¡¡»î¹ç¸å¤Ë¡Ö³Ú¤·¤ó¤Ç¤â¤é¤¨¤Þ¤·¤¿¤«¡©º£²ó¤Ï¥Ö¥ì¥¤¥¥ó¥°¥À¥¦¥ó¤È¤ÎÂÐ¹³Àï¤Ç°ìÈÖ¶¯¤¤ÅÛ¤Ë¾¡¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢»Ä¤ê¤Î±§º´Èþ¤¯¤ó¡¢¼ÄÄÍ¤¯¤ó¡¢¥«¥ê¥ß¥¢¥ó¤â±þ±ç¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£¤¤ç¤¦¤ÏK¡½1¤«¤éRIZIN¤Ë¾å¤¬¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÀ¼¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£K¡½1¤«¤é¾è¤ê¹þ¤ó¤ÇÍè¤¿¿È¤È¤·¤Æ¥Õ¥¡¥¤¥È¥Þ¥Í¡¼¤òÁ´³ÛÀ¤³¦¤Ç¶ì¤·¤ó¤Ç¤ë¿Í¤¿¤á¤Ë´óÉÕ¤·¤Þ¤¹¡£³ÊÆ®µ»ºÇ¹â¡ª¡×¤È¥Þ¥¤¥¯¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤·¤¿¡£
¡¡Ê¿ËÜÏ¡¤¬14Æü¤ÎK¡½1¤Î¥ê¥ó¥°¤Ë¾å¤¬¤Ã¤Æ¡ÖÂç¤ß¤½¤«¡¢Ä«ÁÒÌ¤Íè¤Èºç¸¶¼ÒÄ¹¤¬¤Ê¤ó¤«¤ä¤ë¤ß¤¿¤¤¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤³¤Ë¥Ö¥é¥Ã¥¯¥í¡¼¥º¤ÇÍðÆþ¤·¤è¤¦¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤Æ¡×¤ÈÂç¤ß¤½¤«ÍðÆþ¤òÍ½¹ð¡£¤½¤³¤ÇÌ¾¾è¤êµó¤²¤¿¤Î¤¬Ä«µ×¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡µ¼Ô²ñ¸«¤Ç¤â¡ÖÀèÆü¤ÎK-1¤ÇÊ¿ËÜ·¯¤È¼ÄÄÍ·¯¤«¤é¡ÈBLACK ROSE¤ËÎÏ¤òÂß¤·¤Æ¤¯¤ì¡É¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¡£¤Ï¤Ã¤¤ê¸À¤Ã¤Æ²¶°ì¿Í¤ÇÁ´°÷¤Ä¤Ö¤»¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡£¤Ö¤Á»¦¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈÀë¸À¡£
¡¡¤¹¤ë¤È¡¢YURA¤«¤é¡Ö°ì¤Ä¸À¤¤¤¿¤¤¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¥Ö¥ì¥¤¥¥ó¥°¥À¥¦¥ó¤Î¤³¤ÈÇÏ¼¯¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤È»×¤¦¤±¤É¡¢¤Ê¤¼¤«¥°¥í¡¼¥Ö¤Ê¤Î¤Ç¡×¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤È¡¢Ä«µ×¤Ï¡Ö¤ªÁ°¤¬ÂÎ½Å¤Ç¤´¤Í¤¿¤«¤é¤À¤í¡£ËÜÅö¤Î¥×¥í¤Î¶¯¤µ¡¢¶µ¤¨¤Æ¤ä¤ë¤è¡£ÌÛ¤Ã¤ÆºÂ¤Ã¤È¤±¡×¤È¥Ð¥Ã¥µ¥ê¡£°ú¤²¼¤¬¤é¤Ê¤¤YURA¤Ï¡Ö¥ª¡¼¥×¥ó¥Õ¥£¥ó¥¬¡¼·ù¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤ÈÄ©È¯¤¹¤ë¤È¡¢Ä«µ×¤Ï¡ÖÁÇ¼ê¤Ç¤â¤¤¤¤¤¾¡¢½é¹õÀ±ÉÕ¤±¤ë¤«¤é¡£¸ý·ö²Þ¤·¤¿¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤¾¡£ÂÎ½Å¤Ç¤´¤Í¤Æ°ì²ó²¶¤«¤éÆ¨¤²¤¿¤À¤í¡×¤È²ñ¸«¤«¤é°ì¿¨Â¨È¯¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¸µK¡½1²¦¼Ô¤¬¥×¥íÌµÇÔ¤Î¥Ö¥ì¥¤¥¥ó¥°¥À¥¦¥ó²¦¼Ô¤Ë´ÓÏ½¤ò¸«¤»¤¿¡£