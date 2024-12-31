¡Ø¥¶¡¦¥¹ー¥Ñー¥Þ¥ê¥ª¥Ö¥é¥¶ー¥º¡¦¥àー¥Óー¡Ù¥²ー¥àºÆ¸½¤Î²»³Ú¤Ï¤¤¤«¤ËÃÂÀ¸¤·¤¿¤« ¨¡ ¡Ö¥Þ¥ê¥ª¤À¡¢¤È¤ï¤«¤ë²û¤«¤·¤µ¤ò¡×
ÆüËÜ¤Î¸Ø¤ë¡È¥¹ー¥Ñー¥Þ¥ê¥ª¡É½é¤á¤ÆÄ¹ÊÔ¥¢¥Ë¥áー¥·¥ç¥ó±Ç²è²½¤·¤¿¡Ø¥¶¡¦¥¹ー¥Ñー¥Þ¥ê¥ª¥Ö¥é¥¶ー¥º¡¦¥àー¥Óー¡Ù¡Ê2023¡Ë¡£¥²ー¥à¤Ø¤Î¥ª¥Þー¥¸¥å¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤¿°ìºî¤À¤¬¡¢´Õ¾Þ¤ÎºÝ¤Ë¤Ï²»³Ú¤Ë¤âÃíÌÜ¤À¡£
ºî¶Ê¤ò¼ê¤¬¤±¤¿¤Î¤Ï¡¢¡Ø¥ï¥¤¥ë¥É¡¦¥¹¥Ôー¥É¡Ù¡Ø¥¨¥¯¥¹¥Ú¥ó¥À¥Ö¥ë¥º¡Ù¥·¥êー¥º¤ä¡Ø¥È¥é¥ó¥¹¥Õ¥©ー¥Þー¡¿ONE¡Ù¡Ê2024¡Ë¡Ø¥¯¥ì¥¤¥¸ー¡¦¥ê¥Ã¥Á¡ª¡Ù¡Ê2018¡Ë¤Ê¤ÉÂ¿´ô¤Ë¤ï¤¿¤ëºîÉÊ¤Ë»²²Ã¤·¤Æ¤¤¿¥Ö¥é¥¤¥¢¥ó¡¦¥¿¥¤¥éー¡£ÊÆ¤Ë¤Æ¡¢¡Ö¡Ê¥¹ー¥Ñー¥Þ¥ê¥ª¤Î²»³Ú¤Ï¡Ë¤è¤¯ÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£±Ç²è²»³Ú¤ÈÆ±¤¸¤¯¡¢¼«Ê¬¤ÎÀ®Ä¹²áÄø¤ÇÄ°¤¤¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤À¤«¤é¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¼«Âð¤Ë¤Ï¥²ー¥à»¨»ï¤¬¤¢¤ê¡¢¸½¡¦Ç¤Å·Æ²ÂåÉ½¼èÄùÌò¥Õ¥§¥íー¤ÎµÜËÜÌÐ¤Ë´Ø¤¹¤ëµ»ö¤òÆÉ¤ó¤À¤³¤È¤â³Ð¤¨¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¥¿¥¤¥éー¡£Á´ÊÔ¤ÎÂçÈ¾¤¬¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Î·àÈ¼²»³Ú¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëºîÉÊ¤À¤¬¡¢¡Ö¥¹ー¥Ñー¥Þ¥ê¥ª¡×¥Õ¥¡¥ó¤Î°¦¤¹¤ë¥á¥í¥Ç¥£¤òÁÈ¤ß¹þ¤àÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤Ï½Å¡¹¾µÃÎ¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡ÖËÍ¼«¿È¤¬8¥Ó¥Ã¥È¤ÇÄ°¤¤¤Æ¤¤¤¿²»³Ú¤ò¡¢ÁÔÂç¤«¤Ä¥¨¥âー¥·¥ç¥Ê¥ë¤Ê±Ç²è²»³Ú¤ÎÀ¤³¦¤Ë»ý¤Á¹þ¤ß¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¡È¥Þ¥ê¥ª¤À¡É¤È¤¹¤°¤Ë´¶¤¸¤é¤ì¤ë²û¤«¤·¤µ¤òÁÈ¤ß¹þ¤ß¤¿¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤³¤Ç¡¢¥Þ¥ê¥ª¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¤·¤¿¥¹¥³¥¢¤òºî¤í¤¦¤È¹Í¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¶áÆ£¹À¼£¡Ê¢¨¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Îºî¶Ê²È¡Ë¤Ë¤è¤ë¥Æー¥Þ¤Î°úÍÑ¤¬¤¤Á¤ó¤ÈÍí¤ß¹ç¤Ã¤¿¤â¤Î¤Ë¤·¤è¤¦¡¢¤È¡£¡×
¥¿¥¤¥éー¤ÏÆÈ¼«¤Ëºî¶Ê¤·¤¿·àÈ¼¤Ë²Ã¤¨¡¢¤ª¤Ê¤¸¤ß¤Î¥á¥í¥Ç¥£¤ä¥â¥Áー¥Õ¤ò¥ªー¥±¥¹¥È¥é¤Î¤¿¤á¤ËÊÔ¶Ê¤·¡¢³Ú¶Ê¤Î¤¢¤Á¤³¤Á¤Ë»¶¤ê¤Ð¤á¤¿¡£¾¯Ç¯»þÂå¡¢¼ÂºÝ¤Ë¥²ー¥à¤ò¥×¥ì¥¤¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤Îµ²±¤¬ºî¶Ê¤ËÌòÎ©¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£·É°¦¤¹¤ë¶áÆ£¤È¤âÌ©¤ËÏ¢Íí¤ò¼è¤ê¹ç¤¤¡¢¥Õ¥£ー¥É¥Ð¥Ã¥¯¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¤À¡£
±Ç²è¤Î¥¹¥Èー¥êー¤Ï¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Ç¡¢¥²ー¥à¤Î¥¤¥áー¥¸¤«¤éÊÑ¹¹¤¬²Ã¤ï¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤â¤¢¤ë¤¬¡¢¥¿¥¤¥éー¤Î²»³Ú¤¬¡Ö¥¹ー¥Ñー¥Þ¥ê¥ª¡×¤ÈËÜºî¤òÃúÇ«¤Ë¤Ä¤Ê¤®¤È¤á¤ë¡£¥·¥êー¥º¤Î¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥²ー¥à¤«¤é¥â¥Áー¥Õ¤¬°úÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢¥Þ¥ê¥ª¥Õ¥¡¥ó¤Ê¤é²»³Ú¤À¤±¤Ç¤â½½Ê¬¤Ë³Ú¤·¤á¤ë¤Ï¤º¤À¡£¡Ö²áµî¤Ø¤Î¥ª¥Þー¥¸¥å¤òÊû¤²¤Ä¤Ä¡¢¿·¤¿¤Ê¥Î¥¹¥¿¥ë¥¸ー¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹¡×ÁÀ¤¤¤À¤È¥¿¥¤¥éー¤Ï¸ì¤ë¡£
¤Ê¤ªËÜºî¤Ë¤Ï¡¢¥¿¥¤¥éー¤³¤À¤ï¤ê¤ÎÊÔ¶Ê¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢»ÄÇ°¤Ê¤¬¤é·àÃæ¤Ç¤Ï»ÈÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤³Ú¶Ê¤ä¥á¥í¥Ç¥£¤â¤¤¤¯¤Ä¤«¤¢¤ë¡ÊËÜÊÔ¤Ç¤Ï¤½¤Î¤«¤ï¤ê¤Ë´ûÂ¸¤Î¥Ý¥Ã¥×¥¹¤Ê¤É¤¬»ÈÍÑ¤µ¤ì¤¿¡Ë¡£ºï½ü¤µ¤ì¤¿¶Ê¤ä¡¢³Ú¶Ê¤Î¥Õ¥ë¥Ðー¥¸¥ç¥ó¤Ï¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¡¦¥µ¥¦¥ó¥É¥È¥é¥Ã¥¯¤Ç¤¼¤Ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤Û¤·¤¤¡£
±Ç²è¡Ø¥¶¡¦¥¹ー¥Ñー¥Þ¥ê¥ª¥Ö¥é¥¶ー¥º¡¦¥àー¥Óー¡Ù¤ÎÂ³ÊÔ±Ç²è¤Ï2026Ç¯4·î24Æü¤ËÆüËÜ¸ø³«Í½Äê¡ÊÊÆ¹ñ¸ø³«¤Ï4·î3Æü¡Ë¡£Â³ÊÔ¤Ç¤â¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Î³Ú¶Ê¤¬Ä°¤±¤ë¤³¤È¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤ª¤³¤¦¡£
Source: