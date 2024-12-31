¡Úè»Þ¡Û¤Ï¤Ê¤ó¤ÆÆÉ¤à¡©¤¢¤ë²ÌÊª¤òÉ½¤¹ÆñÆÉ´Á»ú¡ª
Æü¾ïÀ¸³è¤Ç»È¤¦µ¡²ñ¤Ï¤¢¤Þ¤ê¤Ê¤¤¤±¤ì¤É¡¢ÃÎ¤Ã¤Æ¤ë¤È¤Á¤ç¤Ã¤È¼«Ëý¤Ç¤¤ë¡ª¤½¤ó¤ÊÆñÆÉ´Á»ú¤òº£²ó¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£¼Ò²ñ¿Í¤ÎÂ¿¤¯¤¬´Ö°ã¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤Î´Á»ú¡¢¤¢¤Ê¤¿¤ÏÆÉ¤á¤ë¤«¤Ê¡©
¡Öè»Þ¡×¤Ï¤Ê¤ó¤ÆÆÉ¤à¡©
¡Öè»Þ¡×¤È¤¤¤¦´Á»ú¤ò¸«¤¿¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
¤ª¤½¤é¤¯½é¤á¤Æ¸«¤ëÊý¤¬¤Û¤È¤ó¤É¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
Ã¯¤â¤¬ÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë²ÌÊª¤òÉ½¤¹ÆñÆÉ´Á»ú¤Ç¤¹¡£
¤¤¤Ã¤¿¤¤¡¢¡Öè»Þ¡×¤Ï¤Ê¤ó¤ÈÆÉ¤à¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
Àµ²ò¤òÃÎ¤ê¤¿¤¤¿Í¤Ï¡¢¤â¤¦¾¯¤·¥¹¥¯¥í¡¼¥ë¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
²Ì¤¿¤·¤Æ¡¢Àµ²ò¤Ï¡©
Àµ²ò¤Ï¡¢¡Ö¥ì¥¤¥·¡×¤Ç¤·¤¿¡ª
¡Ö¥ê¥Á¥¤¡×¤ÈÆÉ¤ó¤Ç¤âÀµ²ò¤Ç¡¢¥é¥¤¥Á¤Î¤³¤È¤ò»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
¥é¥¤¥Á¤ÏÃæ¹ñÆîÉô¸¶»º¤Ç¡¢´Å¤ß¤È¿åÊ¬¤ËÉÙ¤ó¤À²ÌÊª¤Ç¤¹¡£¤¦¤í¤³¾õ¤ÎÀÖ¤¤Èé¤È¥¼¥ê¡¼¾õ¤ÎÇò¤¤²ÌÆù¤¬ÆÃÄ§Åª¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Ï¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡©
²ÈÂ²¤äÍ§¤À¤Á¤Ë¤â¡¢¡ÖÃÎ¤Ã¤Æ¤ë¡©¡×¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¼«Ëý¤·¤Æ¤ß¤Æ¡ª
¡Ô»²¹ÍÊ¸¸¥¡Õ
¡¦¡Ø¥Ç¥¸¥¿¥ëÂç¼Àô¡Ù¡Ê¾®³Ø´Û¡Ë
¡¦¡ØÀºÁªÈÇ ÆüËÜ¹ñ¸ìÂç¼Åµ¡Ù¡Ê¾®³Ø´Û¡Ë
¡¦¡ØÆüËÜÂçÉ´²ÊÁ´½ñ¡Ù¡Ê¾®³Ø´Û¡Ë
¥é¥¤¥¿¡¼ Ray WEBÊÔ½¸Éô