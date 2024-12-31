¡Úº´²ì¤ÎÇ¯ËöÇ¯»Ï¥¬¥¤¥É¡Û½é·Ø¡¢½éÇä¤ê¡¢½éÅò¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È
¡¡½é·Ø
¡¡¡Úº´²ì»Ô¶á¹Ù¡Û
¡¡¢¡º´²ì»Ô¡¦º´²Å¿À¼Ò¡¢¾¾¸¶¿À¼Ò¡¡31Æü¸áÁ°10»þ¤«¤é³«±¿¡ÖÉð°Òº×¡×¡¢¸á¸å3»þ¤«¤éÂçã±¼°¡£1Æü¸áÁ°0»þ¤«¤éÍÕ±£ÂÀ¸ÝÊÝÂ¸²ñ¤Ë¤è¤ëÊôÇ¼±éÁÕ¡£Æ±7»þ¤«¤éºÐÃ¶º×¡£5Æü¤Þ¤Ç±î¤Þ¤ï¤·¤ÎÂçÆ»·Ý¡£
¡¡¢¡º´²ì»Ô¡¦¸î¹ñ¿À¼Ò¡¡1Æü¸áÁ°11»þ¤«¤é¸µÃ¶º×¡£
¡¡¢¡º´²ì»Ô¡¦¹âÅÁ»û¡¡31Æü¸á¸å11»þÈ¾¤«¤é½üÌë¤Î¾â¤Ä¤¡Ê¸á¸å6»þ¤«¤éÀ°Íý·ôÇÛÉÛ¡Ë¡£
¡¡¢¡¿Àºë»Ô¡¦¶ûÅÄµÜ¡¡1Æü¸áÁ°0»þ¤«¤éºÐÃ¶º×¡£
¡¡¢¡µÈÌî¥±Î¤Ä®¡¦ÅìÌ¯»û¡¡31Æü¸á¸å11»þÈ¾¤«¤é½üÌë¤Î¾â¤Ä¤¡£1Æü¸áÁ°11»þ¤«¤é¸µÃ¶¤Þ¤¤¤ê¡£
¡¡¢¡Â¿µ×»Ô¡¦Â¿µ×À»ÉÀ¡¡31Æü¸á¸å11»þÈ¾¤«¤é¤ª²Ð¤¿¤¡£¡Ö¤ª»³¡×¤Ø¤Î²ÐÆþ¤ì¼°¤ÏÆ±45Ê¬¤´¤í¡£1Æü¸áÁ°0»þ¥«¥¦¥ó¥È¥À¥¦¥ó¸å¤ËÂ¿µ×¹¦»Ò¤ÎÎ¤»â»ÒÉñ¤Î±éÉñ¡£ÃÝÅôäÆ¤ä¥¤¥ë¥ß¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¤Ë¤è¤ë¥é¥¤¥È¥¢¥Ã¥×¡£
¡¡¢¡¾®¾ë»Ô¡¦¿Ü²ì¿À¼Ò¡¡1Æü¸áÁ°0»þ¤«¤é¸µÃ¶º×¡£13Æü¸á¸å4»þ¤«¤é¤ª²Ð¤¿¤¿À»ö¡£
¡¡¡ÚÄ»À´»°ÍÜ´ð¡Û
¡¡¢¡´ð»³Ä®¡¦Âç¶½Á±»û¡¡31Æü¸á¸å11»þ40Ê¬¤«¤é½üÌë¤Î¾â¡£1Æü¸áÁ°0»þ¤«¤é¿·½Õ³«±¿½ô´êÀ®½¢¤Î½¤Àµ²ñ¡£1¡Á3Æü¤Ï¡¢¸áÁ°11»þ¤«¤é¿·½Õ³«±¿¸îËàµ§Åø¡¢¸áÁ°9»þÈ¾¡Á¸á¸å4»þ¡¢¹ñÊõÅÂ¤Ç¹ñ»ØÄê½ÅÍ×Ê¸²½ºâ¤ÎÊ©Áü¡ÖÂ¿Ê¹Å·¡×¡Ö¹ÌÜÅ·¡×¤òÆÃÊÌ¸ø³«¡£·À±à¤âÌµÎÁ³«±à¡£
¡¡¢¡¤ß¤ä¤Ä®¡¦Àé·ªÈ¬È¨µÜ¡¡31Æü¸á¸å2»þ¤«¤éÂçã±¼°¡¢Æ±11»þÈ¾¤«¤é¤ª²ÐÊ²¤¿À»ö¡£1Æü¸áÁ°0»þ¤«¤éºÐÃ¶º×¡£
¡¡½éÇä¤ê
¡¡¡Úº´²ì»Ô¶á¹Ù¡Û
¡¡¢¡¥¤¥ª¥ó¥â¡¼¥ëº´²ìÂçÏÂ¡¡1Æü¸áÁ°9»þ¡£Ê¡ÂÞÂ¿¿ô¡£´³»Ù¡Ê¤¨¤È¡Ë¤ÎÃÖÊª¤òÀèÃå400¿Í¤Ë¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡£1Æü¸áÁ°9»þ¡¢Àµ¸á¡¢¸á¸å3»þ¡ÖÂçÏÂÂÀ¸Ý¡×¡£1Æü¸áÁ°11»þ¡Á¸á¸å5»þ¤È2¡¢3Æü¸áÁ°10»þ¡Á¸á¸å5»þ¡Ö¤ªÀµ·î¥Þ¥ë¥·¥§¡×¡£¤¸¤ã¤ó¤±¤óÂç²ñ¡¢¥¥Ã¥Á¥ó¥«¡¼¤Î½ÐÅ¹¤â¤¢¤ë¡£2Æü¸áÁ°11»þ¡¢¸á¸å2»þ¡¢4»þ¡ÖÇú¾åÀïÂâ¥Ö¥ó¥Ö¥ó¥¸¥ã¡¼¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡Ê¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥·¥ç¡¼¤Ç¤Ï¤Ê¤¯»£±Æ²ñ¡Ë¡×¡£»²²ÃÌµÎÁ¡£ÅöÆü¡¢1³¬¥»¥ó¥È¥é¥ë¥³¡¼¥È¤ÇÀ°Íý·ôÇÛÉÛ¡£4Æü¸á¸å1»þ¡¢3»þ¡Öº´²ìËÌ¹â½ñÆ»Éô¤Ë¤è¤ë½ñÆ»¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¡×¡£
¡¡¢¡¥â¥é¡¼¥¸¥åº´²ì¡¡1Æü¡¢¸áÁ°10»þ¡¢¥ì¥¹¥È¥é¥ó³¹¸áÁ°11»þ¡£Á´´Û¤ÇÊ¡ÂÞÂ¿¿ô¡£1Æü¡Ö¤ªÇ¯¶ÌÂçÃêÁª²ñ¡×¡£ºÇ¿··¿¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯ÁÝ½üµ¡¤ä¿Íµ¤¥É¥é¥¤¥ä¡¼¤Ê¤É¹ë²Ú·ÊÉÊ¤òÍÑ°Õ¡£2Æü¡ÖÀéËÜ°ú¤¡×¡£»²²ÃÈñ1000±ß¤Ç1000±ß°Ê¾å¤Î¥â¥é¡¼¥¸¥åº´²ì¤Ç»È¤¨¤ëÇãÊª·ô¤¬Åö¤¿¤ë¥Á¥ã¥ó¥¹¡£3Æü¡Ö±Ê°æÍµ»Ò¥ß¥Ë¥é¥¤¥Ö¡õÆÃÅµ²ñ¡×¡£´ÑÍ÷ÌµÎÁ¡£²ñ¾ì¤Ç11»þ¤ËÈÎÇä³«»Ï¤ÎCD¹ØÆþ¼Ô¡ÖÍ¥ÀèÀÊ¥¨¥ê¥¢¡×¤¬¤¢¤ë¡£1Éô¤Ï¸á¸å0»þÈ¾³«»Ï¡¢Í¥ÀèÆþ¾ì¤ÏÀµ¸á¤«¤é¡£2Éô¤Ï¸á¸å3»þ³«»Ï¡¢Í¥ÀèÆþ¾ì¤Ï2»þÈ¾¤«¤é¡£4Æü¡Ö»â»ÒÉñ¥¤¥Ù¥ó¥È¡×¡£5Æü¡Ö¿·½Õ½ñ½éÂÎ¸³¥¤¥Ù¥ó¥È¡×¡£1¡Á13Æü¥¦¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ð¡¼¥²¥ó¡£¾ÜºÙ¤Ï¸ø¼°HP¤Þ¤Ç¡£
¡¡¢¡¤æ¤á¥¿¥¦¥óº´²ì¡¡1Æü¡¢Ä¾±ÄÅ¹¤ÈÀìÌçÅ¹¸áÁ°9»þ¡¢¥Õ¡¼¥É¥³¡¼¥È¸áÁ°10»þ¡¢¥ì¥¹¥È¥é¥ó³¹¸áÁ°11»þ¡£Á´´Û¤ÇÊ¡ÂÞÌó2Ëü¸Ä¡£1Æü¸áÁ°9»þ¡¢¡Ö¿·½Õ¤æ¤áÊ¡°ú¤¡Ê¶õ¤¯¤¸¤Ê¤·¡Ë¡×¡¢»²²ÃÈñ¤Ï1¿Í1²ó¸Â¤ê1000±ß¡£¤¯¤¸¤ÎÅù¿ô¤Ë±þ¤¸¤Æ¤æ¤á¥¿¥¦¥ó¾¦ÉÊ·ô¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡£4Æü¸áÁ°11»þ¡¢¸á¸å3»þ¡Ö¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¥·¥ç¡¼¡×¡£5Æü¸áÁ°11»þÈ¾¡¢¸á¸å2»þ¡Ö¥¦¥¨¥¹¥È¥é¥ó¥ÉÇú¾Ð¥¹¥Æ¡¼¥¸¡×¡£¤¤¤º¤ì¤â´ÑÍ÷ÌµÎÁ¡£
¡¡¢¡º´²ì¶Ì²°¡¡2Æü¸áÁ°10»þ¡£Á´´Û¤ÇÊ¡ÂÞ¤¬Ìó2800¸Ä¡£¥Ú¥ë¥·¥ãå°ÝßÊ¡ÂÞ¡¢Êõ¾þÉÊÊ¡ÂÞ¡¢¿²¶ñÊ¡ÂÞ¡¢¥¤¥Ó¥µÊ¡ÂÞ¡¢¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ë¥ª¡¼¥À¡¼¥¹¡¼¥ÄÊ¡ÂÞ¡Ê³ÆÊ¡ÂÞ¸Ä¿ô¸ÂÄê¡Ë¡£¶Ì²°¿©ÉÊÊ¡ÂÞ600¸Ä¤Ï¸áÁ°8»þÈ¾¤«¤éÆî´ÛÀ¾¸¼´ØATM²£¤ÇÀ°Íý·ôÇÛÉÛ¡Ê1¿Í1ÅÀ¸Â¤ê¡Ë¡£2¡¦3Æü¤ÏÁ´´Û¤Ç10ÇÜ¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¥¢¥Ã¥×¡¢Çã¤¤Êª1Ëü±ß¡Ê2Æü´Ö¤Î¥ì¥·¡¼¥È¤Î¹ç·×¤â²Ä¡Ë¤´¤È¤Ë1²ó¤Î¡Ö¶õ¤¯¤¸¤Ê¤·ÂçÃêÁª²ñ¡×¡¢¸áÁ°11»þ¡¢¸á¸å3»þ¡Ö¤â¤Á¤Þ¤Âç²ñ¡×¡¢Á´´Û¥¯¥ê¥¢¥é¥ó¥¹¥»¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼¥È¡£
¡¡¡ÚÄ»À´»°ÍÜ´ð¡Û
¡¡¢¡Ä»À´¥×¥ì¥ß¥¢¥à¡¦¥¢¥¦¥È¥ì¥Ã¥È¡¡1¡Á5Æü¸áÁ°9»þ¡Ê4Æü°Ê¹ß¤ÏÆ±10»þ¡Ë¡Á¸á¸å8»þ¡£¡ÖNEW¡¡YEAR¡¡SALE¡×¤ÈÌÃÂÇ¤Á¡¢ÍÎÉþ¤ä¥¹¥Ý¡¼¥ÄÍÑÉÊ¡¢¥¢¥¦¥È¥É¥¢¥°¥Ã¥º¡¢À¸³è»¨²ß¤Ê¤É¤ò°·¤¦³ÆÅ¹¤¬¡¢Ê¡ÂÞ¤ÎÈÎÇä¤äÅßÊª¥Ð¡¼¥²¥ó¤ò¹Ô¤¦¡£
¡¡½éÅò
¡¡¡Úº´²ì»Ô¶á¹Ù¡Û
¡¡¢¡¸ÅÅò¸»Àô±ÑÎ¶²¹Àô¡¡3Æü¸áÁ°9»þ¡£Ãæ³ØÀ¸°Ê¾å400±ß¡¢¾®³ØÀ¸°Ê²¼210±ß¡£ÀèÃå150¿Í¤Ë´³»Ù¡Ê¤¨¤È¡Ë¤Î¥¿¥ª¥ëÂ£Äè¡Ê1²ÈÂ²¤Ë1Ëç¡Ë¡£
¡¡¢¡·§¤ÎÀî²¹Àô¤Á¤É¤ê¤ÎÅò¡¡1Æü¸áÁ°10»þ¡£3Æü¤Þ¤Ç³ÆÆü50¿Í¤Ë´³»Ù¡Ê¤¨¤È¡Ë¤Î¥¿¥ª¥ëÂ£Äè¡ÊÂç¿Í¤Î¤ß¡Ë¡£¹â¹»À¸°Ê¾å600±ß¡¢¾®Ãæ³ØÀ¸400±ß¡¢6ºÐÌ¤ËþÌµÎÁ¡£
¡¡¢¡º´²ì¤Ý¤«¤Ý¤«²¹Àô¡¡1Æü¸áÁ°8»þ¡Ê5Æü¤Þ¤Ç¡Ë¡£ÆþÍáÎÁ¤Ï5Æü¤Þ¤Ç½ËÆüÎÁ¶â¤ÇÃæ³ØÀ¸°Ê¾å900±ß¡¢¾®³ØÀ¸450±ß¡¢Ì¤½¢³Ø»ù350±ß¡¢2ºÐ°Ê²¼¤ÏÌµÎÁ¡£
¡¡¢¡»°À¥²¹Àô¤ä¤Þ¤Ó¤³¤ÎÅò¡¡1Æü¸áÁ°10»þ¡£1Æü¤ÏÀèÃå360¿Í¤Ë¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥É¥ê¥ó¥¯Â£Äè¡Ê4ºÐ°Ê¾å¡Ë¡£Ãæ³ØÀ¸°Ê¾å600±ß¡¢4ºÐ¡Á¾®³ØÀ¸350±ß¡¢3ºÐ°Ê²¼¤ÏÌµÎÁ¡£
¡¡¥¤¥Ù¥ó¥È
¡¡¡Úº´²ì»Ô¶á¹Ù¡Û
¡¡¢¡º´²ì¤Î¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¥Ç¥¶¥¤¥Ê¡¼¡¡Àµ·î¤òÍ·¤ÖÅ¸¡¡5Æü¤Þ¤Ç¡¢º´²ì»ÔËÜ¾±Ä®¤ÎÂ¼²¬²°¥®¥ã¥é¥ê¡¼¡£¸©ºß½»¤Î¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¥Ç¥¶¥¤¥Ê¡¼¤¿¤Á¤¬¡Ö¤ªÀµ·î¡×¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤ËÊ¿ÌÌ¡¢Î©ÂÎºîÉÊ¤òÌó200ÅÀÅ¸¼¨¡£Æþ¾ìÌµÎÁ¡£¸µÆüµÙ¤ß¡£
¡¡¢¡¤ªÀµ·î¥¤¥Ù¥ó¥È¡¡¿Àºë»Ô¡¢µÈÌî¥±Î¤Ä®¤ÎµÈÌî¥±Î¤Îò»Ë¸ø±à¡£1Æü¸áÁ°11»þ¡¢Åì¸ý¥¨¥ó¥È¥é¥ó¥¹¤ÇÏÂÂÀ¸Ý½éÂÇ¤Á¤È´Å¼ò¤Î¿¶¤ëÉñ¤¤¡ÊÀèÃå100¿Í¡Ë¡£2Æü¸áÁ°10»þ¡¢À¾¸ýÂç·¿µÙ·Æ½ê¤Ç¸ø±à»ºÀÖÊÆ¤Çºî¤Ã¤¿¡Ö¤ª¤«¤ºÌ£Á¹¡×¤Î¿¶¤ëÉñ¤¤¡ÊÀèÃå200ÁÈ¡Ë¡£1¡Á5Æü¤Ï¡ÖÌïÀ¸¤¯¤é¤·´Û¡×¤ÇÃò¹þ¤ßÂÎ¸³¡ÊÂÎ¸³ÎÁ700¡Á2000±ß¡Ë¤¬¤¢¤ë¡£
¡¡¢¡º´²ì¾ëËÜ´Ý¤Î¤ªÀµ·î¡¡º´²ì»Ô¾ëÆâ¤Îº´²ì¾ëËÜ´ÝÎò»Ë´Û¡£2Æü¸áÁ°10»þ¤È¸á¸å1»þÈ¾¡¢½ñ¤½é¤á¤ÈÂü¡Ê¤¿¤³¡Ë¤Å¤¯¤êÂÎ¸³¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë±©»ÒÈÄ¤Å¤¯¤ê¡£»²²ÃÈñ¤Ï¤¤¤º¤ì¤â100±ß¡£2Æü¸áÁ°11»þ¡¢½ñ²È¤Î³¸¶Èþºé¤µ¤ó¤ÎÂçÉ®½ñ¤¡£2Æü¤È3Æü¸áÁ°9»þÈ¾¡Á¸á¸å4»þ¡¢ÀÎÍ·¤Ó¥³¡¼¥Ê¡¼¡£3Æü¸áÁ°11»þ¤È¸á¸å2»þ¡¢¶×Ï©¿À¼Ò¤ÎÊôÇ¼»â»ÒÉñ¡£
¡¡¢¡¤³¤É¤âÍ·±àÃÏ¤Î¤ªÀµ·î¡¡º´²ì»Ô¿À±à¤Î¿ÀÌî¸ø±à¤³¤É¤âÍ·±àÃÏ¡£2Æü¤È3Æü¸áÁ°11»þ¡¢¤ª¤·¤ë¤³¤Î¿¶¤ëÉñ¤¤¡Ê³ÆÆüÀèÃå100¿Í¡Ë¡£2Æü¤È3Æü¸á¸å1»þ¡¢¤³¤É¤â¥Ó¥ó¥´Âç²ñ¡Ê³ÆÆüÀèÃå100¿Í¡¢»²²ÃÈñ500±ß¡Ë¡£¥Ó¥ó¥´Âç²ñ¤ÏÀµ¸á¤«¤é¥«¡¼¥É¤òÈÎÇä¤¹¤ë¡£2¡Á8Æü¤Ï¡Ö¤ª¤È¤·¶Ì¥¥ã¥Ã¥Á¡×¡Ê³ÆÆüÀèÃå20¿Í¡¢»²²ÃÌµÎÁ¡Ë¤È¡Ö¿·Ç¯ÊúÉé¥·¥ã¥¦¥È¡×¡ÊÆ±¡Ë¡£
¡¡¢¡½é½Õ»°¼Ò·Ø¥¦¥ª¡¼¥¥ó¥°¡¡3Æü¸áÁ°9»þÈ¾¡¢º´²ì»Ô¿À±à¤Î¿ÀÌî¸ø±àÌî³°²»³ÚÆ²¤Ë½¸¹ç¡£°ËÀª¿À¼Ò¡¢ËÌÌÌÅ·ËþµÜ¡¢¸ÞÎ¶¿À¼Ò¤ò½ä¤ë¡£¿½¤·¹þ¤ßÉÔÍ×¤Ç»²²ÃÌµÎÁ¡£±«Å··è¹Ô¡£
¡¡¡ÚÀ¾Éô¹°è¡Û
¡¡¢¡¹¾ËÌÄ®¡¦½éÆü¤Î½ÐÅÐ»³¡¡1Æü¡¢Æ±Ä®¾å¾®ÅÄ¤Î²Ö»³µå¾ì¤Ë½¸¹ç¡£¸áÁ°7»þ22Ê¬¤´¤í¤ÎÆü¤Î½Ð¤Ë¤¢¤ï¤»¤ÆÉ¸¹âÌó200¥á¡¼¥È¥ë¤ÎÇòÌÚ¥Ñ¥Î¥é¥Þ¹¦±à¤Þ¤ÇÅÐ¤ë¡£
¡¡¢¡¸©¥¦¥ª¡¼¥¥ó¥°¶¨²ñ1·îÎã²ñ¡ÖÍ´ÆÁ°ð²Ù¿À¼Ò½é·Ø¡×¡¡5Æü¸áÁ°9»þ20¡Á50Ê¬¡¢¼¯Åç»ÔÌò½ê¤Ë½¸¹ç¡£Í´ÆÁ°ð²Ù¿À¼Ò¤òÄÌ¤ëÌó10¥¥í¤È5¥¥í¤Î2¥³¡¼¥¹¡£»²²ÃÈñ¤Ï°ìÈÌ300±ß¡¢Ãæ³ØÀ¸°Ê²¼100±ß¡£10¥¥í¥³¡¼¥¹»²²Ã¼Ô¤ÏÊÛÅö»ý»²¡£±«Å··è¹Ô¡£
³°Éô¥µ¥¤¥È
´ØÏ¢¾ðÊó¡ÊBiZ PAGE¡Ü¡Ë
-
ÂçÁ¥,
¥ê¥Ú¥¢¹©»ö,
ºë¶Ì,
Ï·¸å,
¥°¥ë¡¼¥×¥¦¥§¥¢,
½»Âð,
¿ÀÆàÀî,
»ûÅÄ²°,
Ê©ÃÅ,
°ËÅì»Ô