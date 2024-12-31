ÂÎÁà¡¦µÜÅÄãù»Ò¤Î¡Ö¸ÞÎØ¼Âà¡×¤Ï¤É¤Î¤¯¤é¤¤ÂÅÅö¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¡¡¡ÖÅöÁ³¡×¤«¤é¡Ö¤¢¤Þ¤ê¤Ë½Å¤¤¡×¤ËÊ¬¤«¤ì¤¿À¤ÏÀ
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¤·¤Ê¤ä¤«¤ËÌöÆ°¤¹¤ëÂÀ¤â¤â¤¬¡¢¥Æ¡¼¥Ô¥ó¥°¤Ç¤¬¤Ã¤Á¤ê¤È¸ÇÄê¤µ¤ì¤ëÄË¡¹¤·¤¤»Ñ¡Ä¡Ä¡£½ý¤À¤é¤±¤Ç¡Ö¸ÞÎØ¤ÎÀÚÉä¡×¤òÄÏ¤ó¤ÀNHKÇÕ¤Ç¤ÎµÜÅÄÁª¼ê
ÆüËÜÂÎÁà¶¨²ñ¤Ï¸ýÆ¬¤Ç¸·½ÅÃí°Õ
¡¡12·î7Æü¡¢ÆüËÜÂÎÁà¶¨²ñ¤ÏÍý»ö²ñ¤ò³«ºÅ¤·¡¢¥Ñ¥ê¸ÞÎØÄ¾Á°¤Ë°û¼ò¡¢µÊ±ìÌäÂê¤¬È¯³Ð¤·¡¢ÂåÉ½¤ò¼Âà¤·¤¿µÜÅÄãù»ÒÁª¼ê¡Ê20¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Âè»°¼Ôµ¡´Ø¤ÎÄ´ºº·ë²Ì¤ò¸øÉ½¡£ÎÑÍýµ¬Äê¤Ë´ð¤Å¤¤¤¿½èÊ¬¤Ï¹Ô¤ï¤º¡¢²ñÄ¹¤Ë¤è¤ë¸·½ÅÃí°Õ¤È¤·¤¿¡£
¡¡µÜÅÄÁª¼ê¤Ï¡¢19ºÐ¤À¤Ã¤¿º£Ç¯7·î¡¢ÅÔÆâ¤Î¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¥»¥ó¥¿¡¼¤Î¼«¼¼¤Ç°û¼ò¤äµÊ±ì¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¡¢ÆüËÜÂÎÁà¶¨²ñ¤Î¹ÔÆ°µ¬ÈÏ¤Ê¤É¤Ë°ãÈ¿¤·¤¿¤È¤·¤Æ¡¢¥Ñ¥ê¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Î½Ð¾ì¤ò¼Âà¤·¡¢¤½¤Î¸åÂè»°¼Ô°Ñ°÷²ñ¤¬Ê¹¤¼è¤êÄ´ºº¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡ÆüËÜÂÎÁà¶¨²ñ¤Ï¡¢Âè»°¼Ô°Ñ°÷²ñ¤Ë¤è¤ëÊ¹¤¼è¤êÄ´ºº¤ÎÊó¹ð¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢°û¼ò¤ÈµÊ±ì¤Î»ö¼Â¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡Ö¤¹¤Ç¤ËÂç¤¤ÊÂå½þ¤òÊ§¤¤¡¢½½Ê¬È¿¾Ê¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤Ê¤É¤È¤·¤Æ¡¢¸ýÆ¬¤Ç¤Î¸·½ÅÃí°Õ¤È¤·¤¿¡£
¡¡±ê¾å»þ¤Ï¡Ö¸ÞÎØ¼Âà¤ÏÅöÁ³¡×¤È¤¤¤¦¸·È³ÇÉ¤È¡Ö¤¿¤«¤À¤«¼ò¤È¤¿¤Ð¤³¤¯¤é¤¤¤Ç¡×¤È¤¤¤¦ÍÊ¸îÇÉ¤¬¿¿¤Ã¸þ¤«¤éÂÐÎ©¤·¤¿¡£¤¿¤À¡¢¤É¤Á¤é¤«¤È¤¤¤¨¤Ð¾¯¤Ê¤¯¤È¤âÉ½¤Ë½Ð¤Æ¤¤¤ë°Õ¸«¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢Á°¼Ô¤Î¤Û¤¦¤¬Í¥Àª¡¢Â¿¿ôÇÉ¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤â¤Ã¤È¤â¡¢Ë¡Åª¤Ë¸«¤¿¾ì¹ç¡¢¤³¤Î¡Ö¼Âà¡×¤È¤¤¤¦Ì¾¤Î¼Â¼ÁÅª¤Ê¡Ö½Ð¾ì¸¢ÇíÃ¥¡×¤Ï¤«¤Ê¤ê¥°¥ì¡¼¤Ê·èÃåÊýË¡¤À¤Ã¤¿¤È¤â¤¤¤¨¤ë¤è¤¦¤À¡£
¡¡ÌäÂê¤ÎËÜ¼Á¤Ï¤É¤³¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤Î¤«¡£
¡Ê°Ê²¼¡¢2024Ç¯7·î19ÆüÇÛ¿®µ»ö¤ò¤â¤È¤Ë¡¢ºÆ¹½À®¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÆüÉÕ¤äÇ¯Îð¡¢¸ª½ñ¤Ê¤É¤ÏÅö»þ¤Î¤Þ¤Þ¡Ë
¡Ö¶¨²ñ¤Î¸·¤·¤¤ÂÐ±þ¤ÏÃ×¤·Êý¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤ÎÀ¼
¡¡¸ÞÎØ¤òÌÜÁ°¤Ë¹µ¤¨¤¿¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¤Î¥È¥é¥Ö¥ëÈ¯³Ð¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡ÖÁª¼ê¤Ë¤È¤Ã¤Æ4Ç¯¤Ë1ÅÙ¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤ò°û¼ò¤äµÊ±ì¤¯¤é¤¤¤Ç¤Ä¤Ö¤·¤Æ¤¤¤¤¤Î¤«¡×¤È¤¤¤¦À¼¤ÏÅö»þ¤«¤é¤è¤¯Ê¹¤«¤ì¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¤Ï¹ñÈñ¤Ç¶¯²½¤·¤¿Áª¼ê¤ò½Ð¾ì¤µ¤»¤ë¤Û¤¦¤¬¹ñ±×¤Ç¤Ï¡¢¤È¤¤¤¦°Õ¸«¤â¡£
¡¡¤À¤¬¡¢¥¹¥Ý¡¼¥Ä»æµ¼Ô¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢
¡Ö¤¿¤·¤«¤Ë¡¢¡È¤¿¤«¤¬¤¿¤Ð¤³¤È¼ò¤Ç¡Ä¡Ä¡É¡ÈµÜÅÄÁª¼ê¤òÈãÈ½¤¹¤ë¿Í¤Ï¼«Ê¬¤ÎÂç³Ø»þÂå¤ò»×¤¤½Ð¤·¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¡É¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤â¤¢¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢ÀµÄ¾¤Ê¤È¤³¤í¡¢¶¨²ñ¤Î¸·¤·¤¤ÂÐ±þ¤ÏÃ×¤·Êý¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¶¨²ñ¤Î¹ÔÆ°µ¬ÈÏ°ÊÁ°¤Ë¡¢¤½¤â¤½¤â¡¢Ì¤À®Ç¯¼Ô¤Î°û¼ò¤äµÊ±ì¤ÏÆüËÜ¤ÎË¡Î§¤Ç¶Ø¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¡£Æü¤Î´Ý¤òÇØÉé¤Ã¤Æ¸ÞÎØ¤Ë½Ð¾ì¤¹¤ëÆüËÜÂåÉ½Áª¼ê¤Î¹Ô¤¤¤È¤·¤Æ¡¢ÌäÂê»ë¤µ¤ì¤ë¤Î¤ÏÅöÁ³¤È¤¤¤¨¤Þ¤¹¡£¾¯¤Ê¤¯¤È¤â¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¸ÞÎØ¤ÎÆüËÜÂåÉ½Áª¼ê¤¬¡ÈÌ¤À®Ç¯¼Ô¤ÎµÊ±ì¤ä°û¼ò¡É¤Ë¤è¤Ã¤Æ¼è¤êº»ÂÁ¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤Ïµ²±¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×
²¸»Õ¤Î»à¤Ë¡¢¥³¡¼¥Á¤Î½ÅÆÆ¤ÊÂÎÄ´ÉÔÎÉ
¡¡¤½¤Î°ìÊý¤Ç¡¢´Ø·¸¼Ô¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢ÂÎÁàÁª¼ê¤Ï¾ï¤Ë¥¹¥È¥ì¥¹¤È¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£¤À¤«¤éµö¤µ¤ì¤ë¤È¤Ï¸À¤ï¤Ì¤Þ¤Ç¤â¡¢¤½¤Î²×¹ó¤µ¤ÏÍý²ò¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¡£
¡ÖÆÃ¤Ë½÷»Ò¤ÎÂÎÁàÁª¼ê¤Ï¡¢À®Ä¹¤ËÈ¼¤Ã¤ÆÈæ³ÓÅª»éËÃ¤¬¤Ä¤¤ä¤¹¤¤ÌÌ¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢¿©»ö¤ÎÎÌ¤äÃæ¿È¤Þ¤ÇÀ©¸Â¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¸·¤·¤¤ÂÎ½Å´ÉÍý¤¬µá¤á¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¶¥µ»¤ÎÀ¼Á¾å¡¢°ì½Ö¤ÎÈ½ÃÇ¥ß¥¹¤¬Áª¼êÀ¸Ì¿¤ò¶¼¤«¤¹Âç¥±¥¬¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤Î¤â»ö¼Â¡£¤µ¤é¤Ë¥á¥À¥ë¤Ø¤Î´üÂÔ¤Ê¤É¤¬²Ã¤ï¤Ã¤Æ¡¢Àº¿ÀÅª¤ËÄÉ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤ëÁª¼ê¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤Î¤»¤¤¤ÇÂ¾¤Î¼ïÌÜ¤ÈÈæ¤Ù½÷»ÒÁª¼ê¤Î°úÂà»þ´ü¤¬Áá¤¤¤È¤â¤¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤¦¤·¤¿¥¹¥È¥ì¥¹²áÂ¿¤Ê´Ä¶¤Î¤Ï¤±¸ý¤È¤·¤Æ¡¢µÊ±ì¤ä°û¼ò¤ËÁö¤Ã¤¿²ÄÇ½À¤ÏÈÝÄê¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡×
¡¡Ä´ººÊó¹ð½ñ¤Ç¤Ï¡¢µÜÅÄÁª¼ê¤ÎÅö»þ¤Î¾õ¶·¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢23Ç¯10·î¤Ë²¸»Õ¤¬Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¡¢¼«¿È¤ò»ØÆ³¤·¤Æ¤¤¤¿¥³¡¼¥Á¤â½ÅÆÆ¤ÊÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤ÇÅÝ¤ì¤¿¤³¤È¤Ê¤É¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤ª¤ê¡¢Àº¿ÀÅª¤ËÉÔ°ÂÄê¤Ê¾õ¶·¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤Ê¤É¤âµ¤µ¤ì¤¿¡£¤³¤Î¤è¤¦¤Ê»ö¼Â¤âÊ»¤»¤ÆÌäÂê¤ÎÇØ·Ê¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤È¸«¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤ë¤À¤í¤¦¡£
¤±¤¬¤Ç¤¬¤Á¤¬¤Á¤Î¥Æ¡¼¥Ô¥ó¥°
¡¡¼ÂºÝ¡¢¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¤Î½÷»ÒÃÄÂÎ¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ï5¿ÍÁ´°÷¤¬10Âå¤Ç¡¢19ºÐ¤ÎµÜÅÄÁª¼ê¤ÏºÇÇ¯Ä¹¤Î°ì¿Í¤Ç¤¢¤ë¡£¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢µÜÅÄÁª¼ê¤Ï2004Ç¯9·î21ÆüÀ¸¤Þ¤ì¤Ê¤Î¤Ç¡¢2¥«·î¸å¤Ë¤ÏÀ²¤ì¤Æ20ºÐ¤È¤Ê¤ê¡¢µÊ±ì¤È°û¼ò¤ÏË¡Åª¤ËÌäÂê¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤È¤³¤í¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢µÜÅÄÁª¼ê¤ÏÁ°½Ò¤Î²áÅÙ¤Ê¥¹¥È¥ì¥¹¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢¾ï¤Ë¤±¤¬¤ËÇº¤Þ¤µ¤ìÂ³¤±¤Æ¤¤¿¡£
¡¡Èà½÷¤¬¥Ñ¥ê¸ÞÎØÂåÉ½¤Ø¤ÎÀÚÉä¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿5·î¤ÎNHKÇÕ¡£¤·¤Ê¤ä¤«¤ËÌöÆ°¤¹¤ë¡¢ÃÃ¤¨È´¤«¤ì¤¿Î¾Â¤Ï¡¢¤·¤«¤·¡¢ÌÀ¤é¤«¤ËÄË¡¹¤·¤¤ÍÍ»Ò¤À¤Ã¤¿¡£¸Å½ý¤Î±¦¤«¤«¤È¡¢ÆâÅ¾¶Ú¤òÄË¤á¤¿º¸ÂÀ¤â¤â¤¬¥Æ¡¼¥Ô¥ó¥°¤Ç¤¬¤Ã¤Á¤ê¤È¸Ç¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¡£¤À¤¬¡¢°µÅÝÅª¤ÊµÓÎÏ¤ÈÅ·À¤Î¥Ð¥Í¤òÀ¸¤«¤·¤¿±éµ»¤Ç¡¢µÜÅÄÁª¼ê¤Ï¸«»ö¤ËÂç²ñ3Ï¢ÇÆ¤òÀ®¤·¿ë¤²¤¿¡£
¡¡¿¼¹ï¤Ê¤±¤¬¤È¸þ¤¹ç¤¤¤Ê¤¬¤é·ë²Ì¤ò½Ð¤¹É¬Í×¤ËÇ÷¤é¤ì¡¢¿´¿È¤È¤â¤ËÄÉ¤¤µÍ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿²ÄÇ½À¤¬ÈÝÄê¤Ç¤¤Ê¤¤¤Î¤À¡£
¡ÖÉé¤±¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡×¤ÈÈ½ÃÇ
¡¡Åö»þ¡¢µÜÅÄÁª¼ê¤ÎÌäÂê¤¬Êó¤¸¤é¤ì¤ë¤È¡¢ÂçÀª¤Î¥³¥á¥ó¥Æ¡¼¥¿¡¼¤¬¡È¿¿ÌÌÌÜ¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ë¼ºÎé¡É¡È¼«³Ð¤¬Â¤ê¤Ê¤¤¡É¤Ê¤É¤ÈÈà½÷¤ÎÈó¤òÁê¼¡¤¤¤Ç»ØÅ¦¤·¡¢½Ð¾ì¼Âà¤ÏÃ×¤·Êý¤Ê¤¤¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
¡¡¤À¤¬¡¢¡Ö¼Âà¡×¤È¤¤¤¦½èÃÖ¤ÎÂÅÅöÀ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢ÂÎÁà¶¨²ñ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¤Î¤³¤È¡¢³Æ¼ï¥¹¥Ý¡¼¥ÄÃÄÂÎ¤¬ÃÎ¤Ã¤Æ¤ª¤¤¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤À¤í¤¦¡£¤È¤¤¤¦¤Î¤â¡¢º£²ó¤Î¾ì¹ç¡¢µÜÅÄÁª¼ê¤¬¤¹¤ó¤Ê¤ê¡Ö¼Âà¡×¤ò¤Î¤ó¤À¤Î¤Ç¤Ä¤Ä¤¬¤Ê¤¯¿Ê¤ó¤À¤Î¤À¤¬¡¢²¾¤ËÄñ¹³¤·¤Æ¤¤¤¿¤é¶¨²ñ¤Ï¶ì¶¤Ë´Ù¤Ã¤¿²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤À¡£
¡¡¸µ¥Æ¥ì¥ÓÄ«ÆüË¡Ì³ÉôÄ¹¤ÇÊÛ¸î»Î¤ÎÀ¾ÏÆµüÊå»á¤ËÊ¹¤¯¤È¡¢
¡Öº£²ó¡¢¶¨²ñ¤ÏÀµ¼°¤Ê¡È½èÊ¬¡É¤ò²¼¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£µÜÅÄÁª¼ê¤ÈÏÃ¤·¹ç¤¤¡¢ËÜ¿Í¤¬Ç¼ÆÀ¤·¤Æ¡È¼Âà¡É¤·¤¿·Á¤ò¼è¤é¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤ª¤½¤é¤¯¤³¤ì¤Ï¡¢¶¨²ñ¤¬¡È½èÊ¬¡É¤È¤·¤Æ¸ÞÎØ¤Ø¤Î½Ð¾ì¸¢¤òÇíÃ¥¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¡¢¸å¤«¤éÁÊ¾Ù¤äÃçºÛ¤òµ¯¤³¤µ¤ì¤¿¾ì¹ç¡¢Éé¤±¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤ÈÈ½ÃÇ¤·¤¿·ë²Ì¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¤Ê¤¼¡¢Éé¤±¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤«¡£
¡Ö20ºÐÌ¤Ëþ¤Î°û¼òµÊ±ì¤Ï°ãË¡¤Ç¤¹¤¬¡¢¹Ô¤Ã¤¿Åö¿Í¤Ø¤ÎÈ³Â§¤Ï¤Ê¤¯¡¢Ä¾ÀÜÅª¤ÊÈï³²¼Ô¤âÂ¸ºß¤·¤Þ¤»¤ó¡£Ë¡Î§Åª¤Ê»ëÅÀ¤ËÎ©¤Æ¤Ð¡¢¤½¤Î¤è¤¦¤Êºá¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¸ÞÎØ¤Î½Ð¾ì¸¢¤òÇíÃ¥¤¹¤ëÈ³¤Ï¤¢¤Þ¤ê¤Ë½Å¤¯¡¢Äà¤ê¹ç¤ï¤Ê¤¤¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¤Î¤Ç¤¹¡×¡ÊÆ±¡Ë
¡ÖÂåÉ½¸¢¤ò¼º¤¦¤Û¤É¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×
¡¡¸ÞÎØ½Ð¾ì·Ð¸³¤¬¤¢¤ë¸µÎ¦¾åÁª¼ê¤Î°ÙËöÂç»á¤â¡¢ÁûÆ°¤Î±²Ãæ¤Ç°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤Ë¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ö¥Ô¡¼¥¯¤¬Ã»¤¤ÂÎÁàÁª¼ê¤Ï¡¢4Ç¯¤Ë1ÅÙ¤·¤«¤Ê¤¤¸ÞÎØ¤Ë¶¥µ»¿ÍÀ¸¤ÎÁ´¤Æ¤òÊû¤²¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¡£µÜÅÄÁª¼ê¤Î°û¼òµÊ±ì¤¬ÌäÂê¤Ê¤Î¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¤Á¤ó¤È¼Õºá¤ò¹Ô¤¨¤Ð¡¢ÂåÉ½¸¢¤ò¼º¤¦¤Û¤É¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£º£¤«¤é¤Ç¤â¶¨²ñ¤ÏÈà½÷¤Î¼Âà¤òÅ±²ó¤·¡¢½Ð¾ì¤òÇ§¤á¤Æ¤¢¤²¤Æ¤Û¤·¤¤¤ÈÀÚ¤Ë´ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡µÜÅÄÁª¼ê¤Ï¿¿Ùõ¤ËÈ¿¾Ê¤Î¸ÀÍÕ¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¾å¤Ç¡¢¤¹¤Ç¤Ë¿·¤·¤¤¥¹¥Æ¥Ã¥×¤Ë¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¸ÞÎØ¸å¡¢9·î¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¹ñÌ±ÂÎ°éÂç²ñ¤Î²ñ´üÁ°¶¥µ»¤Ç¤ÏÊ¡°æ¸©ÂåÉ½¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ½Ð¾ì¡£ÃÄÂÎÍ¥¾¡¤òÀ®¤·¿ë¤²¤Æ¤¤¤ë¡£ÁûÆ°»þ¤Ë¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ÎÁ´Åê¹Æ¤ò¤¤¤Ã¤¿¤óºï½ü¤·¤¿¤¬¡¢¸½ºß¤Ï¤É¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤â²¹¤«¤¤¥³¥á¥ó¥È¤¬ÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¥Õ¥¡¥ó¤Î´üÂÔ¤Ë±þ¤¨¡¢ºÆ¤ÓÀ¤³¦¤ÎÂçÉñÂæ¤ÇµÜÅÄÁª¼ê¤Î³èÌö¤òÌÜ·â¤¹¤ëÆü¤â¶á¤¤¤À¤í¤¦¡£
¥Ç¥¤¥ê¡¼¿·Ä¬ÊÔ½¸Éô