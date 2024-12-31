¡Ö¤É¤ó¤Ê¤È¤¤Ç¤âÅô¤¬¤º¤Ã¤ÈÁö¤êÂ³¤±¤Æ¤¤Æ¤¯¤ì¤Æ...¡×Î©Ì¿´ÛÂç¤¬7Ç¯¤Ö¤êV¡¡¥¢¥ó¥«¡¼¤ÎÃæÃÏ¤³¤³¤í¤Ï¼ç¾¡¦Â¼¾¾Åô¤Ë´¶¼Õ¡ÚÉÙ»Î»³½÷»Ò±ØÅÁ¡Û
¡þÁ´ÆüËÜÂç³Ø½÷»ÒÁªÈ´±ØÅÁ¡ÊÉÙ»Î»³½÷»Ò±ØÅÁ¡Ë¡Ò30Æü¡¢ÉÙ»Î»³ËÜµÜÀõ´ÖÂç¼ÒÁ°¡ÁÉÙ»ÎÁí¹ç±¿Æ°¸ø±àÎ¦¾å¶¥µ»¾ì:Á´7¶è´Ö43.4¥¥í¡Ó
Î©Ì¿´ÛÂç³Ø¤¬ÉÙ»Î»³½÷»Ò±ØÅÁ¤Ç7Ç¯¤Ö¤ê6ÅÙÌÜ¤ÎÍ¥¾¡¡£10·î¤ÎÁ´ÆüËÜÂç³Ø½÷»Ò±ØÅÁ¤È¤¢¤ï¤»¤Æº£µ¨2´§¤òÃ£À®¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Á´ÆüËÜÂç³Ø½÷»Ò±ØÅÁ¤Ç¡¢9Ç¯¤Ö¤ê11ÅÙÌÜ¤ÎÄºÅÀ¤ËÊÖ¤êºé¤¤¤¿Î©Ì¿´ÛÂç³Ø¡£
º£Âç²ñ¤â1¶è¤ÎÂÀÅÄºéÀãÁª¼ê(2Ç¯)¤¬¶è´Ö3°Ì¤È²÷Áö¤¹¤ë¤È¡¢2¶è¤Î¼ç¾¡¦Â¼¾¾ÅôÁª¼ê(4Ç¯)¤âÀèÆ¬¤È9ÉÃº¹¤Î3°Ì¤Ç¥¿¥¹¥¤òÅÏ¤·¡¢¾å°Ì¤Ç¥ì¡¼¥¹¤ò¿Ê¤á¤Þ¤¹¡£
¥¹¥Ô¡¼¥É¶è´Ö¤Î3¶è¤òÇ¤¤µ¤ì¤¿¥ë¡¼¥¡¼¿¹°ÂÅíÉ÷Áª¼ê(1Ç¯)¤Ï¶è´Ö¾Þ¤ò³ÍÆÀ¡£¤µ¤é¤ËÀèÆ¬¤ÎÆüËÜÂÎ°éÂç³Ø¤«¤é3ÉÃÃÙ¤ì¤Æ¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿4¶è¤Î»³ËÜîØÌ¤Áª¼ê(1Ç¯)¤ÏÁ´ÆüËÜÂç³Ø½÷»Ò±ØÅÁ¤Î2¶è¶è´Ö¿·µÏ¿¤ËÂ³¤¡¢ÉÙ»Î»³½÷»Ò±ØÅÁ¤Ç¤â4¶è¶è´Ö¿·µÏ¿¤ò¼ùÎ©¡£1Ç¯À¸¥³¥ó¥Ó¤ÎÏ¢Â³¶è´Ö¾Þ¤Ç¥È¥Ã¥×¤ËÎ©¤Á¤Þ¤¹¡£
³Æ¹»¤Î¥¨¡¼¥¹¤¬½¸¤¦ºÇÄ¹5¶è¤ËÅÚ²°Éñ¶×Áª¼ê(3Ç¯)¤¬½ÐÁö¡£¤·¤«¤·¡¢¶è´Ö¾Þ¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿ÂçÅìÊ¸²½Âç³Ø¤ÎÎ±³ØÀ¸¡¦¥µ¥é¥ï¥ó¥¸¥ëÁª¼ê¤¬¥È¥Ã¥×Ã¥¼è¡£ÅÚ²°Áª¼ê¤Ï¶è´Ö6°Ì¤Ç¡¢¥Á¡¼¥à¤Ï¥È¥Ã¥×¤È31ÉÃº¹¤Î3°Ì¤Ë¸åÂà¤·¤Þ¤¹¡£
¤½¤ì¤Ç¤â¡¢6¶è¤òÁö¤Ã¤¿Ê¡±ÊÉö²ÖÁª¼ê(4Ç¯)¤¬¶è´Ö¿·µÏ¿¤ÎÁö¤ê¤Ç¡¢ºÆ¤Ó¼ó°Ì¤ËÉâ¾å¡£ºÇ½ª7¶è¤Ï¥¢¥ó¥«¡¼¤òÌ³¤á¤¿ÃæÃÏ¤³¤³¤íÁª¼ê(4Ç¯)¤¬¡¢6ÉÃº¹¤Ç¼õ¤±¼è¤Ã¤¿¤¿¤¹¤¤ò2Ê¬38ÉÃº¹¤Þ¤Ç¹¤²¤ë¶è´Ö¾Þ¤ÎÁö¤ê¤Ç¡¢Í¥¾¡¤Î¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥·¥å¥Æ¡¼¥×¤òÀÚ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÃæÃÏÁª¼ê¤Ï¡Ö±èÆ»¤òÁö¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢Àä¤¨´Ö¤Ê¤¯Î©Ì¿´Û¤ò±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤ëÊý¤¬¤¤¤Æ¡¢ËÜÅö¤Ë¤½¤ì¤¬¤¤Ä¤¤¤È¤¤ÎÇØÃæ¤ò²¡¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥·¥å¤Ï´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç¤·¤¿¡×¤È´î¤Ó¤ò¸ì¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¹â¹»¤«¤é7Ç¯´ÖÀÚâøÂöËá¤·¤¢¤Ã¤Æ¤¤¿¼ç¾¤ÎÂ¼¾¾ÅôÁª¼ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö¤É¤ó¤Ê¤È¤¤Ç¤âÅô¤¬¤º¤Ã¤ÈÁö¤êÂ³¤±¤Æ¤¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢¤½¤ó¤ÊºÇ¹â¤Î¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤È¤È¤â¤Ë7Ç¯´Ö¤ò²á¤´¤¹¤³¤È¤¬½ÐÍè¤ÆËÜÅö¤Ë¹¬¤»¤ÊÂç³Ø¤Î4Ç¯´Ö¤Ç¤·¤¿¡×¤È´¿´î¤ÎÎÞ¤òÎ®¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¶è´Ö¾Þ4¿Í(¤¦¤Á¶è´Ö¿·µÏ¿2¿Í)¤ò¸Ø¤ëÈ×ÀÐ¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤ò¤½¤í¤¨¤¿Î©Ì¿´ÛÂç³Ø¤Ï¡¢2018Ç¯¤ËÌ¾¾ëÂç³Ø¤¬¼ùÎ©¤·¤¿Âç²ñµÏ¿¤ò30ÉÃ¹¹¿·¤¹¤ë2»þ´Ö21Ê¬09ÉÃ¤Ç¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥·¥å¡£Ì¾¾ëÂç³Ø¤ÎÏ¢ÇÆ¤ò6¤Ç»ß¤á¤Æ¡¢7Ç¯¤Ö¤ê6ÅÙÌÜ¤ÎÍ¥¾¡¤Ç¤·¤¿¡£¤Þ¤¿10·î¤ÎÁ´ÆüËÜÂç³Ø½÷»Ò±ØÅÁ¤ËÂ³¤¡¢º£µ¨2´§¤òÃ£À®¤Ç¤¹¡£
¼ç¾¡¦Â¼¾¾ÅôÁª¼ê¤Ï¡¢¡ÖÍ¥¾¡¤ò¤º¤Ã¤ÈÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¿¤±¤ì¤É¡¢º£Ç¯¤Ï¤è¤êÍ¥¾¡¤Ø¤Î¶¯¤¤»×¤¤¤ò¤â¤Ã¤Æ¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¿¡£Á´°÷¤¬ÀäÂÐ¾¡¤Æ¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¡¢ÉÙ»Î»³¤ËÄ©¤á¤¿¤³¤È¤¬ËÜÅö¤ËÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×¤È¾Ð´é¤¬¤Ï¤¸¤±¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿2°Ì¤Ë¤ÏÂçÅìÊ¸²½Âç³Ø¡¢3°Ì¤Ë¤ÏÆüËÜÂÎ°éÂç³Ø¤¬¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥·¥å¡£4°Ì¤Ë¤ÏÉÔÇËÀ»°áÍèÁª¼ê¤¬5¶è¤Ç6¿ÍÈ´¤¤ò¤ß¤»¤¿Âó¿£Âç³Ø¤¬Â³¤¤Þ¤·¤¿¡£7Ï¢ÇÆ¤òÌÜ»Ø¤·¤¿Ì¾¾ëÂç³Ø¤Ï¡¢½øÈ×¤«¤é½ÐÃÙ¤ì¤Æ¡¢8°Ì¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£