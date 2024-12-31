¡Öº£Æü¤Î¥«¡¼¥Æ¥ó¤âÂç¿Íµ¤¡×16±©¤Î¥¤¥ó¥³¤¬ÊÂ¤ó¤À¸÷·Ê¤Ë15ËüÄ¶¤Î¤¤¤¤¤Í¡Ä¡ÈÁ´±©ÀªÂ·¤¤¡É¤Ï»£±Æ¤Ç¤¤¿¤Î¤«¤½¤Î¸å¤òÊ¹¤¤¤¿¡Úº£Ç¯»ä¥Ð¥º¤ê¤Þ¤·¤¿¡Û
Ç½ÅÐÈ¾ÅçÃÏ¿Ì¤ä¥Ñ¥ê¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¡¦¥Ñ¥é¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Ê¤É°õ¾ÝÅª¤Ê½ÐÍè»ö¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿2024Ç¯¡£X¡ÊµìTwitter¡Ë¾å¤Ç¤â¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÅê¹Æ¤¬ÏÃÂê¤È¤Ê¤ê¡¢Ãæ¤Ë¤Ï¿ôËü¤Ë¤âµÚ¤Ö¿Í¤«¤é¥ê¥Ä¥¤¡¼¥È¤µ¤ì¤ë¡È¥Ð¥º¤ë¡ÉÂÎ¸³¤ò¤·¤¿¿Í¤¬¤¤¤ë¡£
¤¿¤À¡¢¡È¥Ð¥º¤Ã¤¿¡É¿Í¤Ï°ì°®¤ê¤Ç¡Ö¼ÂºÝ¥Ð¥º¤Ã¤¿¤é¤É¤ó¤Ê¤³¤È¤¬ÂÔ¤Á¼õ¤±¤ë¤Î¤«¡×¤Ï·Ð¸³¤·¤¿¤â¤Î¤Ë¤·¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡£2025Ç¯¤ò·Þ¤¨¤ëÁ°¤ÎÄù¤á¤¯¤¯¤ê¤È¤·¤Æ¡¢¥Ð¥º¤ë¤È¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤¬µ¯¤³¤ë¤Î¤«¤òº£Ç¯¤Î¡ÈÂÎ¸³¼Ô¡É¤ËÊ¹¤¤¤¿¡£
ÌÜ¤òµ¿¤¦¡ª¡©¥¤¥ó¥³¤¬¥º¥é¥ê
2024Ç¯9·î¡¢16±©¤Î¥¤¥ó¥³¤Î¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤Ê¸÷·Ê¤¬X¡ÊµìTwitter¡Ë¤ËÅê¹Æ¤µ¤ìÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡Öº£Æü¤Î¥«¡¼¥Æ¥ó¤âÂç¿Íµ¤¡×¤È¤¤¤¦¥³¥á¥ó¥È¤È¶¦¤ËÅê¹Æ¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï1Ëç¤Î¼Ì¿¿¡£¥«¡¼¥Æ¥ó¥ì¡¼¥ë¤Î¾å¤Ë10±©¤Î¥¤¥ó¥³¤¬ÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Û¤«¡¢¥«¡¼¥Æ¥ó¤Î·ä´Ö¤Ë¤â6±©¤Î¥¤¥ó¥³¤¬¤¹¤Ã¤Ý¤ê¼ý¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤ì¤Ï47±©¡Ê¼èºàÅö»þ¡Ë¤Î¥¤¥ó¥³¤ÈÊë¤é¤¹»ô¤¤¼ç¤Î¤ª¤®¤ã¤ó¤µ¤ó¡Ê@tomimomen¡Ë¤¬¡¢¥ê¥Ó¥ó¥°¤Ç¥³¥¶¥¯¥é¥¤¥ó¥³ÁÈ¤ÎÊüÄ»Ãæ¤Ë»£¤Ã¤¿¤â¤Î¡£2Îó¤Ç²£ÊÂ¤Ó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤Ï¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤âÁÔ´Ñ¤Ç¡¢¹çÀ®¼Ì¿¿¤À¤Èµ¿¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤½¤¦¤À¡£
¥æ¡¼¥¶¡¼¤«¤é¤Ï¡Ö¤³¤ì¤Ï¤¿¤Þ¤ê¤Þ¤»¤ó¡Ä¡×¡ÖÌÜ¤òµ¿¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡Ö¤³¤Î¥«¡¼¥Æ¥ó¡Ê¾®Ä»ÉÕ¡Ë¤É¤³¤ÇÇã¤¨¤Þ¤¹¤«¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤¬Áê¼¡¤®¡¢Åê¹Æ¤Ï12·î²¼½Ü¤Þ¤Ç¤Ë15Ëü·ï¤Î¤¤¤¤¤Í¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¤¤ì¤¤¤ËÊÂ¤Ö¤³¤È¤ÏÄÁ¤·¤¤
¼èºàÅö»þ¤Ë¡Ö¤¤¤Ä¤«¤ÏÁ´±©¥«¡¼¥Æ¥ó¥ì¡¼¥ë¤Ë¤È¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¼Ì¿¿¤ò»£¤ê¤¿¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¸å¤Ï¤É¤¦¤Ê¤Î¤À¤í¤¦¤«¡©¤Þ¤¿¡¢¥Ð¥º¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç²¿¤«ÊÑ²½¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤Î¤À¤í¤¦¤«¡©
¤µ¤é¤Ë²ÈÂ²¤¬Áý¤¨¡¢¸½ºß¤Ï58±©¤ÈÊë¤é¤¹¤ª¤®¤ã¤ó¤µ¤ó¤Ë²þ¤á¤ÆÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿¡£
¡½¡½¤½¤Î¸å¡¢¥«¡¼¥Æ¥ó¥ì¡¼¥ë¤ËÄ»¤¿¤Á¤¬¤¤ì¤¤¤ËÊÂ¤ó¤À¤³¤È¤Ï¤¢¤Ã¤¿¡©
ÁêÊÑ¤ï¤é¤º¥«¡¼¥Æ¥ó¥ì¡¼¥ë¤¬¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Î¾ì½ê¤Ç¾ï¤Ë10±©¤Û¤É¤ÏÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤¢¤ó¤ÊÅù´Ö³Ö¤Ç¤¤ì¤¤¤ËÊÂ¤Ö¤³¤È¤ÏÌÇÂ¿¤Ë¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£
¡½¡½Åö»þ¡¢Åê¹Æ¤·¤è¤¦¤È»×¤Ã¤¿ÍýÍ³¤Ï¡©
ËèÆüSNS¤Ë¤¢¤²¤ë¤¿¤á¤Ë»£¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤ÎÃæ¤Î1Ëç¤Ç¤¹¡£¥«¡¼¥Æ¥ó¥ì¡¼¥ë¤ËÊÂ¤Ö¤³¤È¤ÏÄÁ¤·¤¯¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¢¤ó¤Ê¤Ë¤¤ì¤¤¤ËÊÂ¤Ö¤³¤È¤ÏÄÁ¤·¤¤¤Î¤ÇÅê¹Æ¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½¡Ö¤¤¤Ä¤«¤ÏÁ´±©¥«¡¼¥Æ¥ó¥ì¡¼¥ë¤Ë¤È¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¼Ì¿¿¤ò»£¤ê¤¿¤¤¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¸å¤Ï¼Â¸½¤·¤½¤¦¤Ê½Ö´Ö¤Ï¤¢¤Ã¤¿¡©
Á´±©¤Ï¤Þ¤À»£¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£¥³¥¶¥¯¥é¥¤¥ó¥³¡ÊÅê¹Æ¤Î¥¤¥ó¥³¡Ë34±©¤À¤±¤Ç¤â¤Þ¤º¤Ï»£¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
¡Ö¤³¤ÎÅê¹Æ¤¬¥Ð¥º¤ë¤ó¤ä¡Ä¡×
¡½¡½Åê¹ÆÅö»þ¡¢¤³¤³¤Þ¤Ç¥Ð¥º¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡©
ËèÆü²¿µ¤¤Ê¤¯Åê¹Æ¤·¤Æ¤ë¤Î¤Ç¤³¤³¤Þ¤Ç¥Ð¥º¤ë¤È¤Ï»×¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£º£¤Þ¤Ç²¿ÅÙ¤«¥Ð¥º¤Ã¤Æ¡Ê10Ëü±Û¤¨¤Î¤¤¤¤¤Í¡Ë¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤ÎÅê¹Æ¤¬°ìÈÖ¥Ð¥º¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½ºÇ½é¤Ë¡Ö¥Ð¥º¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È´¶¤¸¤¿¤Î¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ê»þ¡©
ÉáÃÊ¤«¤é¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¤¤¤¤¤Í¤ò¤¤¤¿¤À¤¯¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¥Ð¥º¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤Ï°Û¾ï¤Ê¥¹¥Ô¡¼¥É¤Ç±ÜÍ÷¿ô¤È¤¤¤¤¤Í¤È¥³¥á¥ó¥È¤¬ÆÏ¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÅê¹Æ¤¬¥Ð¥º¤ë¤ó¤ä¡Ä¡¢¤Ã¤Æ´¶¤¸¤Ç¤¹¡£
¡½¡½¤É¤Î¤¯¤é¤¤¤Î¼èºà°ÍÍê¤¬¤¢¤Ã¤¿¡©
¤¿¤¯¤µ¤ó¼èºà¤Î°ÍÍê¤ò¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£Ãæ¤Ë¤Ï¥Æ¥ì¥Ó¤Î¼èºà¤¬2·ï¡£¤³¤ÎÅê¹Æ¤¬¤¤Ã¤«¤±¤Ç¥Æ¥ì¥Ó¤Ë¤â½Ð¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£¼èºà¤Ï7¡Á8·ï¤ÏÍè¤Æ¤¤¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡½¡½¥Ð¥º¤Ã¤Æ¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤³¤È¡¢º¤¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¤¢¤ë¡©
¥¦¥Á¤Î¤«¤ï¤¤¤¤¥¤¥ó¥³¤¿¤Á¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÊý¤Ë¤Û¤á¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¦¤È¤È¤Æ¤â¤¦¤ì¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¡¢¤¤¤Ä¤â¥³¥á¥ó¥È¤òÊÖ¤¹¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¥³¥á¥ó¥È¤¬Â¿¤¯¤Æ¤È¤Æ¤âÊÖ¿®¤Ç¤¤Ê¤¤¾õÂÖ¤Ç¤·¤¿¡£
¡½¡½´ó¤»¤é¤ì¤¿¥³¥á¥ó¥È¤Ç°õ¾Ý¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Ï¡©
¡ÖËÜÊª¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤Ã¤Æ¥³¥á¥ó¥È¤¬°ìÈÖÂ¿¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¤¢¤È³¤³°¤ÎÊý¤«¤é¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¥³¥á¥ó¥È¤ò¤¤¤¿¤À¤¡¢¥¤¥ó¥³¤Î¤«¤ï¤¤¤µ¤ÏÀ¤³¦¶¦ÄÌ¤Ê¤ó¤À¤È¼Â´¶¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½¼¡¤Ë¥Ð¥º¤ë¤Ê¤é¤É¤ó¤Ê¥Í¥¿¤¬¤¤¤¤¡©
Á´±©¤ò°ì¤Ä¤Î¼Ì¿¿¤Ë¼Ì¤·¤¿¼Ì¿¿¤¬¥Ð¥º¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
¡½¡½¤³¤ì¤«¤é¥Ð¥º¤ê¤ò·Þ¤¨¤ë¿Í¤Ø¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤ò¡£
¤³¤ì¤Ï¥Ð¥º¤ë¤À¤í¤¦¤ÈÁÀ¤¦¤ÈÂç³µ¥Ð¥º¤ê¤Þ¤»¤ó¡Ä¡£²¿¤¬¥Ð¥º¤ë¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢ËèÆüÅê¹Æ¤·Â³¤±¤ë¤³¤È¤¬¤¤¤Ä¤«¥Ð¥º¤ë¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
Âç¥¤¥ó¥³²ÈÂ²¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¸÷·Ê¤¬ÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤À9·î¤ÎÅê¹Æ¡£ÁÀ¤Ã¤Æ»£¤ë¤Î¤ÏÆñ¤·¤½¤¦¤À¤¬¡¢2025Ç¯¤³¤½¤ÏÁ´±©¤ò¼Ì¤·¤¿¼Ì¿¿¤¬»£±Æ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤ò´üÂÔ¤·¤¿¤¤¡£