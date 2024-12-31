µþÅÔ¤¬MFº´Æ£¶Á¤é3Áª¼ê¤È·ÀÌó¹¹¿·Ž¢¥¿¥¤¥È¥ë³Í¤ê¤Þ¤·¤ç¤¦¡ªŽ£
µþÅÔ¥µ¥ó¥¬F.C.¤Ï12·î31Æü¡¢GKÔ£¸¬ÂÀÏ¯(33)¡¢MFº´Æ£¶Á(24)¡¢MF°Âã·Íª¿Í(19)¤È¤Î·ÀÌó¹¹¿·¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
Ä¹ºê¸©½Ð¿È¤ÎÔ£¤ÏÅí»³³Ø±¡Âç³Ø¤«¤éFCÅìµþ¤Ë²ÃÆþ¤·¤Æ¥×¥í¥¥ã¥ê¥¢¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¤µ¤»¤ë¤È¡¢¥»¥ì¥Ã¥½Âçºå¡¢¾¾ËÜ»³²íFC¡¢SCÁêÌÏ¸¶¤ò·Ð¤Æ2023Ç¯¤Ë¥Ö¥é¥¦¥Ö¥ê¥Ã¥Ä½©ÅÄ¤Ø²ÃÆþ¡£
½©ÅÄ¤Ç¤Ï½éÇ¯ÅÙ¤«¤éÀµ¼é¸î¿À¤ÎºÂ¤òÄÏ¤à¤È¡¢º£¥·¡¼¥º¥ó¤âJ2¥ê¡¼¥°¤Ç24»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤¹¤ë¤È¡¢º£Ç¯7·î¤ËµþÅÔ¤Ø¥¹¥Æ¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¡£¤·¤«¤·¡¢µþÅÔ¤Ç¤ÏGK¥¯¡¦¥½¥ó¥æ¥ó¤Î²ç¾ë¤òÊø¤»¤º¡¢½Ð¾ìµ¡²ñ¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
º´Æ£¤Ï¥µ¥¬¥óÄ»À´¤Ç¥×¥í¥¥ã¥ê¥¢¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¤µ¤»¡¢2022Ç¯²Æ¤«¤éµþÅÔ¤Ë´ü¸ÂÉÕ¤°ÜÀÒ²ÃÆþ¡£ºòµ¨¤ËµþÅÔ¤Ø´°Á´°ÜÀÒ¤¹¤ë¤È¡¢º£¥·¡¼¥º¥ó¤ÏJ1¥ê¡¼¥°¤Ç34»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·1ÆÀÅÀ¡¢Å·¹ÄÇÕ¤Ç4»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿¡£
Ê¡Åç¸©½Ð¿È¤Î°Âã·¤ÏÊ¡Åç¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥ÉFC¤ÎU-15¥Á¡¼¥à½Ð¿È¡£¾°»Ö¹â¹»¤Ë¿Ê³Ø¤·º£¥·¡¼¥º¥ó¤«¤éµþÅÔ¤ËÆþÃÄ¤¹¤ë¤È¡¢J1¥ê¡¼¥°¤Ç8»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·1ÆÀÅÀ¤òµÏ¿¤·¤¿¤Û¤«¡¢¥ë¥ô¥¡¥ó¥«¥Ã¥×1»î¹ç¡¢Å·¹ÄÇÕ2»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿¡£
3Áª¼ê¤Ï¥¯¥é¥Ö¤Î¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ç¤½¤ì¤¾¤ì·è°Õ¤ò¿·¤¿¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¢¡Ô£¸¬ÂÀÏ¯
Ž¢Íèµ¨¤âµþÅÔ¥µ¥ó¥¬F.C.¤ÇÀï¤¤¤Þ¤¹¡£µþÅÔ¤Ç¥×¥ì¡¼¤Ç¤¤ë»ö¤Ø¤Î´î¤Ó¤È´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤ò»ý¤Ã¤Æ¼è¤êÁÈ¤ß¤Þ¤¹¡£É¬¤º¥¿¥¤¥È¥ë¤ò¤È¤ê¤Þ¤¹¡£¶¦¤ËÀï¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª¡ªŽ£
¢¡º´Æ£¶Á
Ž¢Íèµ¨¤âµþÅÔ¥µ¥ó¥¬F.C.¤Ç¥×¥ì¡¼¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡ª¥Õ¥¡¥ó¡¦¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¡¢¥¹¥Ý¥ó¥µ¡¼´ë¶È¤Î³§¤µ¤Þ¡¢Æüº¢¤«¤éÇ®¤¤¤´»Ù±ç¡¢¤´À¼±ç¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£³§¤µ¤Þ¤Ë²¸ÊÖ¤·¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¼«Ê¬¤ÎºÇÂç¸Â¤Î¥×¥ì¡¼¤ò¤·¤Æ¡¢¥Á¡¼¥à¤Î¾¡Íø¤Ë¹×¸¥¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡ª¥¿¥¤¥È¥ë³Í¤ê¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª±þ±ç¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡ªŽ£
¢¡°Âã·Íª¿Í
Ž¢º£¥·¡¼¥º¥ó¤ÏÃæ¡¹·ë²Ì¤¬½Ð¤»¤º²ù¤·¤¤ÁÛ¤¤¤òÂô»³¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Íè¥·¡¼¥º¥ó¤Ï¥´¡¼¥ë¤ä¥¢¥·¥¹¥È¤Ç·ë²Ì¤ò»Ä¤·¤Æ¡¢¥Á¡¼¥à¤Ë¹×¸¥¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡ª±þ±ç¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹Ž£
Ä¹ºê¸©½Ð¿È¤ÎÔ£¤ÏÅí»³³Ø±¡Âç³Ø¤«¤éFCÅìµþ¤Ë²ÃÆþ¤·¤Æ¥×¥í¥¥ã¥ê¥¢¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¤µ¤»¤ë¤È¡¢¥»¥ì¥Ã¥½Âçºå¡¢¾¾ËÜ»³²íFC¡¢SCÁêÌÏ¸¶¤ò·Ð¤Æ2023Ç¯¤Ë¥Ö¥é¥¦¥Ö¥ê¥Ã¥Ä½©ÅÄ¤Ø²ÃÆþ¡£
½©ÅÄ¤Ç¤Ï½éÇ¯ÅÙ¤«¤éÀµ¼é¸î¿À¤ÎºÂ¤òÄÏ¤à¤È¡¢º£¥·¡¼¥º¥ó¤âJ2¥ê¡¼¥°¤Ç24»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤¹¤ë¤È¡¢º£Ç¯7·î¤ËµþÅÔ¤Ø¥¹¥Æ¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¡£¤·¤«¤·¡¢µþÅÔ¤Ç¤ÏGK¥¯¡¦¥½¥ó¥æ¥ó¤Î²ç¾ë¤òÊø¤»¤º¡¢½Ð¾ìµ¡²ñ¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
Ê¡Åç¸©½Ð¿È¤Î°Âã·¤ÏÊ¡Åç¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥ÉFC¤ÎU-15¥Á¡¼¥à½Ð¿È¡£¾°»Ö¹â¹»¤Ë¿Ê³Ø¤·º£¥·¡¼¥º¥ó¤«¤éµþÅÔ¤ËÆþÃÄ¤¹¤ë¤È¡¢J1¥ê¡¼¥°¤Ç8»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·1ÆÀÅÀ¤òµÏ¿¤·¤¿¤Û¤«¡¢¥ë¥ô¥¡¥ó¥«¥Ã¥×1»î¹ç¡¢Å·¹ÄÇÕ2»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿¡£
3Áª¼ê¤Ï¥¯¥é¥Ö¤Î¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ç¤½¤ì¤¾¤ì·è°Õ¤ò¿·¤¿¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¢¡Ô£¸¬ÂÀÏ¯
Ž¢Íèµ¨¤âµþÅÔ¥µ¥ó¥¬F.C.¤ÇÀï¤¤¤Þ¤¹¡£µþÅÔ¤Ç¥×¥ì¡¼¤Ç¤¤ë»ö¤Ø¤Î´î¤Ó¤È´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤ò»ý¤Ã¤Æ¼è¤êÁÈ¤ß¤Þ¤¹¡£É¬¤º¥¿¥¤¥È¥ë¤ò¤È¤ê¤Þ¤¹¡£¶¦¤ËÀï¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª¡ªŽ£
¢¡º´Æ£¶Á
Ž¢Íèµ¨¤âµþÅÔ¥µ¥ó¥¬F.C.¤Ç¥×¥ì¡¼¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡ª¥Õ¥¡¥ó¡¦¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¡¢¥¹¥Ý¥ó¥µ¡¼´ë¶È¤Î³§¤µ¤Þ¡¢Æüº¢¤«¤éÇ®¤¤¤´»Ù±ç¡¢¤´À¼±ç¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£³§¤µ¤Þ¤Ë²¸ÊÖ¤·¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¼«Ê¬¤ÎºÇÂç¸Â¤Î¥×¥ì¡¼¤ò¤·¤Æ¡¢¥Á¡¼¥à¤Î¾¡Íø¤Ë¹×¸¥¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡ª¥¿¥¤¥È¥ë³Í¤ê¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª±þ±ç¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡ªŽ£
¢¡°Âã·Íª¿Í
Ž¢º£¥·¡¼¥º¥ó¤ÏÃæ¡¹·ë²Ì¤¬½Ð¤»¤º²ù¤·¤¤ÁÛ¤¤¤òÂô»³¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Íè¥·¡¼¥º¥ó¤Ï¥´¡¼¥ë¤ä¥¢¥·¥¹¥È¤Ç·ë²Ì¤ò»Ä¤·¤Æ¡¢¥Á¡¼¥à¤Ë¹×¸¥¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡ª±þ±ç¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹Ž£