¡ÈAve Mujica¤ÎÊª¸ì¡É¤¬¸½¼Â¤òÍÉ¤µ¤Ö¤Ã¤¿¡½¡½Ave Mujica 4th LIVE¡ÖAdventus¡×¥é¥¤¥Ö¥ì¥Ý¡¼¥È
2024Ç¯12·î15Æü¡¢ÉðÂ¢Ìî¤Î¿¹Áí¹ç¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥×¥é¥¶¤Ë¤Æ¡¢Ave Mujica 4th LIVE¡ÖAdventus¡×¤¬³«ºÅ¡£¥á¥ó¥Ð¡¼5¿Í¤¬²¾ÌÌ¤òÈï¤ê±éÁÕ¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¡¢¥á¥Ç¥£¥¢¥ß¥Ã¥¯¥¹¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡ÖBanG Dream!¡×¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¥Ð¥ó¥É¤ÎÃæ¤Ç¤âÆÃ¤Ë°Û¿§¤ÊÂ¸ºß´¶¤ò¾ú¤·½Ð¤¹Ave Mujica¡£2025Ç¯1·î2Æü¤«¤é¤ÏTV¥¢¥Ë¥á¡ÖBanG Dream! Ave Mujica¡×¤ÎÊüÁ÷³«»Ï¤ò¹µ¤¨¤ëÈà½÷¤¿¤Á¤Î¿·¤¿¤ÊÀ¤³¦¤¬ÉÁ¤«¤ì¤ë¸ø±é¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
Ave Mujica 4th LIVE¡ÖAdventus¡×¸ø±éÃæ¤ÎÍÍ»Ò
¢£ÃÂÀ¸¤«¤é¸½ºß¡¢¤½¤·¤ÆÌ¤ÃÎ¤ÎÀ¤³¦¤Ø¡£Ave Mujica¤Îµ°À×¤ò¤Ê¤¾¤ë14¶Ê
12·î14Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿Roselia¤Î¥é¥¤¥Ö¡ÖStille Nacht, Rosen Nacht¡×¤È¹ç¤ï¤»¤Æ2DAYS¤È¤Ê¤Ã¤¿ËÜ¸ø±é¡£Á°Æü¤Î¥á¥¤¥ó¥¢¥¯¥È¤òÌ³¤á¤¿Roselia¤¬¤³¤ÎÆü¤Ï¥²¥¹¥È¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¤·¡¢¡ÖFIRE BIRD¡×¡ÖFloral Haven¡×¤Ê¤É5¶Ê¤òÈäÏª¡£¼çÌò¤òÃ¥¤¤¼è¤í¤¦¤È¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¥¢¥°¥ì¥Ã¥·¥Ö¤Ê±éÁÕ¤Ë¡¢¼¡¤Ë¹µ¤¨¤ëAve Mujica¤Ø¤Î´üÂÔ¤¬ÈÝ±þ¤Ê¤·¤ËËÄ¤é¤ó¤À¡£
¤½¤·¤Æ¥á¥¤¥ó¥¢¥¯¥È¤¬¤Ï¤¸¤Þ¤ë¤È¡¢¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ÏÀÄ¤¤¸÷¤ËÊñ¤Þ¤ì¡¢ÂÐ¾ÈÅª¤ËµÒÀÊ¤ÏÀÖ¤¯À÷¤Þ¤ë¥³¥ó¥È¥é¥¹¥È¤Î¸÷·Ê¤Ë¡£¤½¤³¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿Ave Mujica¤Ï¡¢0th LIVE¡ÖPrimo die in scaena¡×¤Ç»Ï¤Þ¤ê¤ò¹ð¤²¤¿¶Ê¤Ç¤â¤¢¤ë¡Ö¹õ¤Î¥Ð¡¼¥¹¥Ç¥¤¡×¤Ç4th LIVE¡ÖAdventus¡×¤ÎËë³«¤±¤ò¹ð¤²¤ë¡£Ave Mujica¤Î·ã¾ð¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ë¥Ø¥ô¥£¤Ê¥Ê¥ó¥Ð¡¼¤ËÂ³¤¤¤Æ¤Ï¡¢ÉÔµÈ¤Ê²»¿§¤Î¥Ô¥¢¥Î¥¤¥ó¥È¥í¤È¡¢¤½¤ì¤ò²¿¤«¤¬¤Î¤¿¤¦¤Ä¤è¤¦¤Ë½ÅÄã²»¤ò¤«¤ÌÄ¤é¤¹¡Ö¤Õ¤¿¤Ä¤Î·î ~Deep Into The Forest~¡×¡£Ëë´Ö¤ÇÉÁ¤«¤ì¤ë·à¤È¤È¤â¤Ë¡¢Ave Mujica¤ÎÊª¸ì¤Ø´ÑµÒ¤òÍ¶¤¦¤è¤¦¤Ë¿Ê¤à¡£
¥ê¥º¥àÂâ¤¬¤¦¤Í¤ê¤ò¤¢¤²¤ë¡ÖChoir ¡ÆS¡Ç Choir¡×¡¢µ§¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¤½¤·¤ÆÅÇ¤¼Î¤Æ¤ë¤è¤¦¤Ê²ÎÀ¼¤Î¡Ö¿À¤µ¤Þ¡¢¥Ð¥«¡×¡¢¥é¥¤¥Ö¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¥ª¥Ö¥ê¥Ó¥ª¥Ë¥¹¤Î¥Ô¥¢¥Î¥½¥í¤¬°õ¾ÝÅª¤Ê¡ÖMas?uerade Rhapsody Re?uest¡×¤È¡¢Â³¡¹¤È·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤ëAve Mujica¤ÎÀ¤³¦¡£¥É¥í¥ê¥¹¤ÎÊü¤Ã¤¿¡ÖAdventus¡¢¤ä¤ì¤Þ¤¹¤«¡©¡×¤Î¸ÀÍÕ¤Ë¸Æ±þ¤·¡¢´ÑµÒ¤Î¥Ü¥ë¥Æ¡¼¥¸¤â¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£
0th LIVE¤Î¥é¥¹¥È¤ò¾þ¤Ã¤¿¶Ê¤Ç¤¢¤ê¡¢¥Ð¥ó¥ÉÌ¾¤½¤Î¤â¤Î¤ò´§¤¹¤ë¡ÖAve Mujica¡×¤òÈäÏª¤·¤¿¸å¡¢ºÆ¤Ó·à¤ÎËë¤¬¾å¤¬¤ë¡£·àÃæ¤Ç¸ì¤é¤ì¤¿Âæ»ì¤Ø¤Î¥¢¥ó¥µ¡¼¤Î¤è¤¦¤Ë±éÁÕ¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡ÖÁÇÀ²¤é¤·¤À¤³¦ ¤Ç¤â ¤É¤³¤Ë¤â¤Ê¤¤¾ì½ê¡×¡£¤½¤·¤ÆÀÚ¡¹¤È²Î¤¤¾å¤²¤ëÁ°È¾¤È¡¢¥á¥í¥Ç¥£¥¢¥¹¤Ê¸åÈ¾¤ÎÅ¸³«¤Î¡ÖAngles¡×¤Ç¹¹¤Ë¿´¤òÍí¤ß¤È¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£
9¶ÊÌÜ¤Î¡ÖSymbol I : ¢¤¡×¤«¤é13¶ÊÌÜ¡ÖEther¡×¤Þ¤Ç¤Ï¡¢2024Ç¯4·î¤«¤é8·î¤Ë¤«¤±¤Æ5¥«·îÏ¢Â³¥ê¥ê¡¼¥¹¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¿·¶Ê¡£¥é¥¤¥Ö¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÉ½¸½¤òÂÎ´¶¤¹¤ë¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢¥»¥Ã¥È¥ê¥¹¥È¤¬Ave Mujica¤ÎÃÂÀ¸¤«¤éº£¤òÄÉ¤¤¤«¤±¤ë¤è¤¦¤ËÁÈ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¾ÝÄ§¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¤À¤¬¡¢¤½¤Î¿¿°Õ¤Ï¡Ö0th¡Á3rd LIVE¤Þ¤Ç¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¡¢À¸°×¤·¤¤¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£Ether¤òÈäÏª¤·¤¿¸å¡¢2025Ç¯1·î2ÆüÊüÁ÷³«»Ï¤ÎTV¥¢¥Ë¥á¡ÖBanG Dream! Ave Mujica¡×#1¤ÎÀè¹Ô¾å±Ç¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢¤½¤ÎÃæ¤ÇÍ½ÁÛ¤À¤Ë¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿Å¸³«¤¬ÉÁ¤«¤ì¤ë¡£¾å±Ç¸å¡¢Æ±¥¢¥Ë¥á¤Î¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¥Æ¡¼¥Þ¡ÖKiLLKiSS¡×¤ò¤«¤ÌÄ¤é¤¹5¿Í¤Ï¡¢¥Ð¥ó¥É¤Î¥·¥ó¥Ü¥ë¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿²¾ÌÌ¤ò¤Ä¤±¤Æ¤Ï¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£Àè¹Ô¾å±Ç¤Çº®Íð¤¹¤ë´ÑµÒ¤ò¤µ¤é¤ËÂÇ¤Á¤Î¤á¤¹¾×·âÅª¤Ê¸÷·Ê¤È¡¢¾Ð´é¤äÌµÉ½¾ð¤È¡¢5¿Í¤È¤â¤Ë¥Ð¥é¥Ð¥é¤ÊÉ½¾ð¤ò¤µ¤é¤±½Ð¤·ºÇ¿·³Ú¶Ê¤ò±éÁÕ¤¹¤ëAve Mujica¤È¤¤¤¦¡¢µõ¹½¤È¸½¼Â¤¬ÍÉ¤µ¤Ö¤é¤ì¤ë¥¢¥¯¥È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢2025Ç¯4·î26Æü(ÅÚ)¡¦27Æü(Æü)¤Ë¡¢¿ÀÆàÀî¸©¤ÎK¥¢¥ê¡¼¥Ê²£ÉÍ¤Ë¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡¢¡ÖMyGO!!!!!¡×¤È¤Î¹çÆ±¥é¥¤¥Ö¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¡Ö¤ï¤«¤ìÆ»¤Î¡¢¤½¤ÎÀè¤Ø¡×¤â¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£1·î¤Ë¤Ï¤¸¤Þ¤ëTV¥¢¥Ë¥á¤È¤È¤â¤Ë¡¢ÊÑËÆ¤ÎÍ½´¶¤¬ËÄ¤é¤àAve Mujica¤ÎÀ¤³¦¤«¤éÌÜ¤¬Î¥¤»¤Ê¤¤¡£
¢¡¥»¥Ã¥È¥ê¥¹¥È
¥²¥¹¥È¥¢¥¯¥È¡§Roselia
M1 FIRE BIRD
M2 Determination Symphony
M3 THE HISTORIC...
M4 PASSIONATE ANTHEM
M5 Floral Haven
Ave Mujica
M1 ¹õ¤Î¥Ð¡¼¥¹¥Ç¥¤
M2 ¤Õ¤¿¤Ä¤Î·î ~Deep Into The Forest~
M3 Choir ¡ÆS¡Ç Choir
M4 ¿À¤µ¤Þ¡¢¥Ð¥«
M5 Mas?uerade Rhapsody Re?uest
M6 Ave Mujica
M7 ÁÇÀ²¤é¤·¤À¤³¦ ¤Ç¤â ¤É¤³¤Ë¤â¤Ê¤¤¾ì½ê
M8 Angles
M9 Symbol I : ¢¤
M10 Symbol II : Air
M11 Symbol III : ¢¦
M12 Symbol IV : Earth
M13 Ether
M14 KiLLKiSS
(C)BanG Dream! Project
Photo ¥Ï¥¿¥µ¥È¥·¡¢´Ø¸ý²ÂÂå
¢£ÃÂÀ¸¤«¤é¸½ºß¡¢¤½¤·¤ÆÌ¤ÃÎ¤ÎÀ¤³¦¤Ø¡£Ave Mujica¤Îµ°À×¤ò¤Ê¤¾¤ë14¶Ê
12·î14Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿Roselia¤Î¥é¥¤¥Ö¡ÖStille Nacht, Rosen Nacht¡×¤È¹ç¤ï¤»¤Æ2DAYS¤È¤Ê¤Ã¤¿ËÜ¸ø±é¡£Á°Æü¤Î¥á¥¤¥ó¥¢¥¯¥È¤òÌ³¤á¤¿Roselia¤¬¤³¤ÎÆü¤Ï¥²¥¹¥È¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¤·¡¢¡ÖFIRE BIRD¡×¡ÖFloral Haven¡×¤Ê¤É5¶Ê¤òÈäÏª¡£¼çÌò¤òÃ¥¤¤¼è¤í¤¦¤È¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¥¢¥°¥ì¥Ã¥·¥Ö¤Ê±éÁÕ¤Ë¡¢¼¡¤Ë¹µ¤¨¤ëAve Mujica¤Ø¤Î´üÂÔ¤¬ÈÝ±þ¤Ê¤·¤ËËÄ¤é¤ó¤À¡£
¤½¤·¤Æ¥á¥¤¥ó¥¢¥¯¥È¤¬¤Ï¤¸¤Þ¤ë¤È¡¢¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ÏÀÄ¤¤¸÷¤ËÊñ¤Þ¤ì¡¢ÂÐ¾ÈÅª¤ËµÒÀÊ¤ÏÀÖ¤¯À÷¤Þ¤ë¥³¥ó¥È¥é¥¹¥È¤Î¸÷·Ê¤Ë¡£¤½¤³¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿Ave Mujica¤Ï¡¢0th LIVE¡ÖPrimo die in scaena¡×¤Ç»Ï¤Þ¤ê¤ò¹ð¤²¤¿¶Ê¤Ç¤â¤¢¤ë¡Ö¹õ¤Î¥Ð¡¼¥¹¥Ç¥¤¡×¤Ç4th LIVE¡ÖAdventus¡×¤ÎËë³«¤±¤ò¹ð¤²¤ë¡£Ave Mujica¤Î·ã¾ð¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ë¥Ø¥ô¥£¤Ê¥Ê¥ó¥Ð¡¼¤ËÂ³¤¤¤Æ¤Ï¡¢ÉÔµÈ¤Ê²»¿§¤Î¥Ô¥¢¥Î¥¤¥ó¥È¥í¤È¡¢¤½¤ì¤ò²¿¤«¤¬¤Î¤¿¤¦¤Ä¤è¤¦¤Ë½ÅÄã²»¤ò¤«¤ÌÄ¤é¤¹¡Ö¤Õ¤¿¤Ä¤Î·î ~Deep Into The Forest~¡×¡£Ëë´Ö¤ÇÉÁ¤«¤ì¤ë·à¤È¤È¤â¤Ë¡¢Ave Mujica¤ÎÊª¸ì¤Ø´ÑµÒ¤òÍ¶¤¦¤è¤¦¤Ë¿Ê¤à¡£
¥ê¥º¥àÂâ¤¬¤¦¤Í¤ê¤ò¤¢¤²¤ë¡ÖChoir ¡ÆS¡Ç Choir¡×¡¢µ§¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¤½¤·¤ÆÅÇ¤¼Î¤Æ¤ë¤è¤¦¤Ê²ÎÀ¼¤Î¡Ö¿À¤µ¤Þ¡¢¥Ð¥«¡×¡¢¥é¥¤¥Ö¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¥ª¥Ö¥ê¥Ó¥ª¥Ë¥¹¤Î¥Ô¥¢¥Î¥½¥í¤¬°õ¾ÝÅª¤Ê¡ÖMas?uerade Rhapsody Re?uest¡×¤È¡¢Â³¡¹¤È·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤ëAve Mujica¤ÎÀ¤³¦¡£¥É¥í¥ê¥¹¤ÎÊü¤Ã¤¿¡ÖAdventus¡¢¤ä¤ì¤Þ¤¹¤«¡©¡×¤Î¸ÀÍÕ¤Ë¸Æ±þ¤·¡¢´ÑµÒ¤Î¥Ü¥ë¥Æ¡¼¥¸¤â¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£
0th LIVE¤Î¥é¥¹¥È¤ò¾þ¤Ã¤¿¶Ê¤Ç¤¢¤ê¡¢¥Ð¥ó¥ÉÌ¾¤½¤Î¤â¤Î¤ò´§¤¹¤ë¡ÖAve Mujica¡×¤òÈäÏª¤·¤¿¸å¡¢ºÆ¤Ó·à¤ÎËë¤¬¾å¤¬¤ë¡£·àÃæ¤Ç¸ì¤é¤ì¤¿Âæ»ì¤Ø¤Î¥¢¥ó¥µ¡¼¤Î¤è¤¦¤Ë±éÁÕ¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡ÖÁÇÀ²¤é¤·¤À¤³¦ ¤Ç¤â ¤É¤³¤Ë¤â¤Ê¤¤¾ì½ê¡×¡£¤½¤·¤ÆÀÚ¡¹¤È²Î¤¤¾å¤²¤ëÁ°È¾¤È¡¢¥á¥í¥Ç¥£¥¢¥¹¤Ê¸åÈ¾¤ÎÅ¸³«¤Î¡ÖAngles¡×¤Ç¹¹¤Ë¿´¤òÍí¤ß¤È¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£
9¶ÊÌÜ¤Î¡ÖSymbol I : ¢¤¡×¤«¤é13¶ÊÌÜ¡ÖEther¡×¤Þ¤Ç¤Ï¡¢2024Ç¯4·î¤«¤é8·î¤Ë¤«¤±¤Æ5¥«·îÏ¢Â³¥ê¥ê¡¼¥¹¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¿·¶Ê¡£¥é¥¤¥Ö¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÉ½¸½¤òÂÎ´¶¤¹¤ë¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢¥»¥Ã¥È¥ê¥¹¥È¤¬Ave Mujica¤ÎÃÂÀ¸¤«¤éº£¤òÄÉ¤¤¤«¤±¤ë¤è¤¦¤ËÁÈ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¾ÝÄ§¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¤À¤¬¡¢¤½¤Î¿¿°Õ¤Ï¡Ö0th¡Á3rd LIVE¤Þ¤Ç¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¡¢À¸°×¤·¤¤¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£Ether¤òÈäÏª¤·¤¿¸å¡¢2025Ç¯1·î2ÆüÊüÁ÷³«»Ï¤ÎTV¥¢¥Ë¥á¡ÖBanG Dream! Ave Mujica¡×#1¤ÎÀè¹Ô¾å±Ç¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢¤½¤ÎÃæ¤ÇÍ½ÁÛ¤À¤Ë¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿Å¸³«¤¬ÉÁ¤«¤ì¤ë¡£¾å±Ç¸å¡¢Æ±¥¢¥Ë¥á¤Î¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¥Æ¡¼¥Þ¡ÖKiLLKiSS¡×¤ò¤«¤ÌÄ¤é¤¹5¿Í¤Ï¡¢¥Ð¥ó¥É¤Î¥·¥ó¥Ü¥ë¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿²¾ÌÌ¤ò¤Ä¤±¤Æ¤Ï¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£Àè¹Ô¾å±Ç¤Çº®Íð¤¹¤ë´ÑµÒ¤ò¤µ¤é¤ËÂÇ¤Á¤Î¤á¤¹¾×·âÅª¤Ê¸÷·Ê¤È¡¢¾Ð´é¤äÌµÉ½¾ð¤È¡¢5¿Í¤È¤â¤Ë¥Ð¥é¥Ð¥é¤ÊÉ½¾ð¤ò¤µ¤é¤±½Ð¤·ºÇ¿·³Ú¶Ê¤ò±éÁÕ¤¹¤ëAve Mujica¤È¤¤¤¦¡¢µõ¹½¤È¸½¼Â¤¬ÍÉ¤µ¤Ö¤é¤ì¤ë¥¢¥¯¥È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢2025Ç¯4·î26Æü(ÅÚ)¡¦27Æü(Æü)¤Ë¡¢¿ÀÆàÀî¸©¤ÎK¥¢¥ê¡¼¥Ê²£ÉÍ¤Ë¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡¢¡ÖMyGO!!!!!¡×¤È¤Î¹çÆ±¥é¥¤¥Ö¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¡Ö¤ï¤«¤ìÆ»¤Î¡¢¤½¤ÎÀè¤Ø¡×¤â¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£1·î¤Ë¤Ï¤¸¤Þ¤ëTV¥¢¥Ë¥á¤È¤È¤â¤Ë¡¢ÊÑËÆ¤ÎÍ½´¶¤¬ËÄ¤é¤àAve Mujica¤ÎÀ¤³¦¤«¤éÌÜ¤¬Î¥¤»¤Ê¤¤¡£
¢¡¥»¥Ã¥È¥ê¥¹¥È
¥²¥¹¥È¥¢¥¯¥È¡§Roselia
M1 FIRE BIRD
M2 Determination Symphony
M3 THE HISTORIC...
M4 PASSIONATE ANTHEM
M5 Floral Haven
Ave Mujica
M1 ¹õ¤Î¥Ð¡¼¥¹¥Ç¥¤
M2 ¤Õ¤¿¤Ä¤Î·î ~Deep Into The Forest~
M3 Choir ¡ÆS¡Ç Choir
M4 ¿À¤µ¤Þ¡¢¥Ð¥«
M5 Mas?uerade Rhapsody Re?uest
M6 Ave Mujica
M7 ÁÇÀ²¤é¤·¤À¤³¦ ¤Ç¤â ¤É¤³¤Ë¤â¤Ê¤¤¾ì½ê
M8 Angles
M9 Symbol I : ¢¤
M10 Symbol II : Air
M11 Symbol III : ¢¦
M12 Symbol IV : Earth
M13 Ether
M14 KiLLKiSS
(C)BanG Dream! Project
Photo ¥Ï¥¿¥µ¥È¥·¡¢´Ø¸ý²ÂÂå