2024年12月15日、武蔵野の森総合スポーツプラザにて、Ave Mujica 4th LIVE「Adventus」が開催。メンバー5人が仮面を被り演奏するという、メディアミックスプロジェクト「BanG Dream!」に登場するバンドの中でも特に異色な存在感を醸し出すAve Mujica。2025年1月2日からはTVアニメ「BanG Dream! Ave Mujica」の放送開始を控える彼女たちの新たな世界が描かれる公演となった。

武蔵野の森総合スポーツプラザにて開催されたAve Mujica 4th LIVE「Adventus」

Ave Mujica 4th LIVE「Adventus」キービジュアル

06_Roselia公演中

Ave Mujica 4th LIVE「Adventus」公演中の様子

03_公演中

02_MyGO!!!!!×Ave Mujica タイトル公開

■誕生から現在、そして未知の世界へ。Ave Mujicaの軌跡をなぞる14曲12月14日に行われたRoseliaのライブ「Stille Nacht, Rosen Nacht」と合わせて2DAYSとなった本公演。前日のメインアクトを務めたRoseliaがこの日はゲストとして登場し、「FIRE BIRD」「Floral Haven」など5曲を披露。主役を奪い取ろうとするようなアグレッシブな演奏に、次に控えるAve Mujicaへの期待が否応なしに膨らんだ。そしてメインアクトがはじまると、ステージは青い光に包まれ、対照的に客席は赤く染まるコントラストの光景に。そこに登場したAve Mujicaは、0th LIVE「Primo die in scaena」で始まりを告げた曲でもある「黒のバースデイ」で4th LIVE「Adventus」の幕開けを告げる。Ave Mujicaの激情を感じさせるヘヴィなナンバーに続いては、不吉な音色のピアノイントロと、それを何かがのたうつように重低音をかき鳴らす「ふたつの月 ~Deep Into The Forest~」。幕間で描かれる劇とともに、Ave Mujicaの物語へ観客を誘うように進む。リズム隊がうねりをあげる「Choir ‘S’ Choir」、祈るように、そして吐き捨てるような歌声の「神さま、バカ」、ライブならではのオブリビオニスのピアノソロが印象的な「Mas?uerade Rhapsody Re?uest」と、続々と繰り広げられるAve Mujicaの世界。ドロリスの放った「Adventus、やれますか?」の言葉に呼応し、観客のボルテージも高まっていく。0th LIVEのラストを飾った曲であり、バンド名そのものを冠する「Ave Mujica」を披露した後、再び劇の幕が上がる。劇中で語られた台詞へのアンサーのように演奏されたのは「素晴らしき世界 でも どこにもない場所」。そして切々と歌い上げる前半と、メロディアスな後半の展開の「Angles」で更に心を絡みとっていく。9曲目の「Symbol I : △」から13曲目「Ether」までは、2024年4月から8月にかけて5カ月連続リリースが行われた新曲。ライブならではの表現を体感すると同時に、セットリストがAve Mujicaの誕生から今を追いかけるように組まれていることを象徴していた。だが、その真意は「0th〜3rd LIVEまでを振り返る」といった、生易しいものではなかった。Etherを披露した後、2025年1月2日放送開始のTVアニメ「BanG Dream! Ave Mujica」#1の先行上映が行われ、その中で予想だにしなかった展開が描かれる。上映後、同アニメのオープニングテーマ「KiLLKiSS」をかき鳴らす5人は、バンドのシンボルにもなっていた仮面をつけてはいなかった。先行上映で混乱する観客をさらに打ちのめす衝撃的な光景と、笑顔や無表情と、5人ともにバラバラな表情をさらけ出し最新楽曲を演奏するAve Mujicaという、虚構と現実が揺さぶられるアクトとなった。さらに、2025年4月26日(土)・27日(日)に、神奈川県のKアリーナ横浜にて開催される、「MyGO!!!!!」との合同ライブのタイトル「わかれ道の、その先へ」も公開された。1月にはじまるTVアニメとともに、変貌の予感が膨らむAve Mujicaの世界から目が離せない。◆セットリストゲストアクト:RoseliaM1 FIRE BIRDM2 Determination SymphonyM3 THE HISTORIC...M4 PASSIONATE ANTHEMM5 Floral HavenAve MujicaM1 黒のバースデイM2 ふたつの月 ~Deep Into The Forest~M3 Choir ‘S’ ChoirM4 神さま、バカM5 Mas?uerade Rhapsody Re?uestM6 Ave MujicaM7 素晴らしき世界 でも どこにもない場所M8 AnglesM9 Symbol I : △M10 Symbol II : AirM11 Symbol III : ▽M12 Symbol IV : EarthM13 EtherM14 KiLLKiSS(C)BanG Dream! ProjectPhoto ハタサトシ、関口佳代