¿¹±ÊÂîÏº»á¡ÖÂç¤ß¤½¤«¤Þ¤ÇÍè¤Þ¤·¤¿¡×¡¡Â©»Ò¡¦¹¯Ê¿»á¡¢¤Á¤ç¤¦¤É1Ç¯Á°¤Ï¡Ö¿ÆÉã¤¬¤â¤¦»à¤Ë¤«¤«¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¤¬¤ó¤ÇÆ®ÉÂÃæ¤Î·ÐºÑ¥¢¥Ê¥ê¥¹¥È¤Î¿¹±ÊÂîÏº»á¡Ê67¡Ë¤¬31Æü¡¢¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷¡Ö³À²ÖÀµ¡¡¤¢¤Ê¤¿¤È¥Ï¥Ã¥Ô¡¼¡×¡Ê·î¡ÁÌÚÍËÁ°8¡¦00¡Ë¤Ë¥ê¥â¡¼¥È½Ð±é¤·¤¿¡£
¡¡²ÐÍËÆü¤ÏÂ©»Ò¤Ç·ÐºÑ¥¢¥Ê¥ê¥¹¥È¤Î¿¹±Ê¹¯Ê¿»á¤â¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ë¡¢¤³¤Î1Ç¯¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢¡Ö23Ç¯¤ÎÂç¤ß¤½¤«¤ÏÂçÊÑ¤Ç¤·¤¿¤Í¡×¤ÈÀ¼¤ò¤«¤±¤é¤ì¤¿¹¯Ê¿»á¤Ï¡Ö¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡¢¿ÆÉã¤¬¤â¤¦»à¤Ë¤«¤«¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¤«¤é¡×¤È¶ì¾Ð¤·¤¿¡£
¡¡¡ÖÈæÓÈÉ½¸½¤È¤·¤Æ»à¤Ë¤«¤±¤Æ¤¿¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢ËÜÅö¤Ë»÷¤ÌÀ£Á°¤Þ¤Ç¤¤¤Ã¤Æ¤ë¤ÈËÍ¤â»×¤¤¤Þ¤·¤¿¤·¡¢ËÜ¿Í¤â»×¤Ã¤¿¤Ç¤·¤ç¤¦¤±¤É¡×¤ÈÂ³¤±¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢¤³¤ÎÆü¤Ï¼«Âð¤«¤é¤Î¥ê¥â¡¼¥È½Ð±é¤È¤Ê¤Ã¤¿ÂîÏº»á¤Ï¡Ö¤ª¤Ï¤è¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸µµ¤¤Ë¤¢¤¤¤µ¤Ä¡£¡ÖÂç¤ß¤½¤«¤Þ¤ÇÍè¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤¬¤ó¤ÈÆ®ÉÂ¤·¤Ê¤¬¤é¤Î1Ç¯¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£