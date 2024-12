VulnCheckは12月26日(米国時間)、「Four-Faith Industrial Router CVE-2024-12856 Exploited in the Wild - Blog - VulnCheck」において、Four-Faith製産業用ルーターに影響を与える深刻な脆弱性「CVE-2024-12856」が悪用されていると伝えた。この脆弱性は認証後にリモートコマンドインジェクションを可能にするもので、攻撃者はデフォルトの認証情報を悪用して不正侵入を行う可能性がある。Four-Faith Industrial Router CVE-2024-12856 Exploited in the Wild - Blog - VulnCheck