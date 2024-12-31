プロ野球・巨人が25日、来季に向けた契約更改を終えました。

今季、巨人に所属した選手で、上がった金額が一番大きかったのは岡本和真選手と戸郷翔征投手で2人とも1億2000万円（推定）のアップでした。その次に大きかったのは吉川尚輝選手の1億1000万円です。一方、ダウン額が一番大きかったのは坂本勇人選手。推定6億円から5億円となっています。次点は中川皓太投手の1500万円ダウンです。

▽アップ額が大きかった選手トップ5（金額は全て推定）

岡本和真 1億2000万円（4億2000万円→5億4000万円）

戸郷翔征 1億2000万円（1億8000万円→3億円）

吉川尚輝 1億1000万円（9000万円→2億円）

丸佳浩 4000万円（2億8000万円→3億2000万円）

山崎伊織 3900万円（5100万円→9000万円）

▽今季年俸との比較トップ5（金額は全て推定）

井上温大 5.07倍（670万円→3400万円）

堀田賢慎 2.63倍（630万円→1660万円）

船迫大雅 2.43倍（2300万円→5600万円）

吉川尚輝 2.22倍（9000万円→2億円）

泉口友汰 2.20倍（1000万円→2200万円）

▽年俸トップ5（金額は全て推定、新規加入選手のぞく）岡本和真 5億4000万円坂本勇人 5億円丸佳浩 3億2000万円戸郷翔征 3億円吉川尚輝 2億円