¡ÚÃæÆü¡Û°æ¾å´ÆÆÄ¡¡°ì·³¥¥ã¥ó¥×àÆüÂØ¤ï¤ê¥¥ã¥×¥Æ¥ó¹½ÁÛá¤Î¸úÍÑ¡Ö¹Í¤¨Êý¤È¤«»ÑÀª¤¬³À´Ö¸«¤¨¤Æ¤¯¤ë¡×
¡¡ÃæÆü¡¦°æ¾å°ì¼ù´ÆÆÄ¡Ê£µ£³¡Ë¤¬ÍèÇ¯£²·î¤Î²Æì¥¥ã¥ó¥×¤Ç¤ÎàÆüÂØ¤ï¤ê¥¥ã¥×¥Æ¥ó¹½ÁÛá¤ò²¹¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÃæÆü¤Ï¸½ºß¡¢¥Á¡¼¥à¤Î¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤ÏÃÖ¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¤³¤Î¥ª¥Õ¤«¤éÆ£Åè¤¬Ìø¤ËÂå¤ï¤Ã¤Æ¿·Áª¼ê²ñÄ¹¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡Ö²¿¤«Áª¼ê¤ÇÏÃ¤ò¤·¤Æ¤ª¤±¤è¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤Ï¡¢Æ£Åç¤¬Áª¼ê²ñÄ¹¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¢¤¤¤Ä¤ËÃíÊ¸¤ò¤Ä¤±¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Î¤«¤Ê¡×¤ÈÇ¤¤»¤ë¤Ä¤â¤ê¤Ç¤¤¤ë¡£¤½¤Î¾å¤Ç¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È¹Í¤¨¤Æ¤ë¤Î¤Ï°ÊÁ°¡¢ºå¿À¤Î¤È¤¤Ë¤â¤ä¤é¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¡Ê¥¥ã¥ó¥×¤Ç¤Ï¡Ë°ìÆü°ìÆü¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤òÊÑ¤¨¤Æ¤¤¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤È¤«¡£¤¢¤È¡¢¡ÊÎý½¬Á°¤Ë¡Ë½¸¹ç¤·¤¿»þ¤Ë¼«Ê¬¤Î¥â¥Ã¥È¡¼¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢º£Ç¯¤ÎÌÜÉ¸¡¢¼«¸Ê£Ð£Ò¤Ê¤É¤ò¤ß¤ó¤Ê¤ÎÁ°¤ÇÏÃ¤ò¤µ¤»¤ë¡£¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤¤¤¦¥×¥é¥ó¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡Áª¼ê¤Ë¤ß¤ó¤Ê¤ÎÁ°¤ÇÏÃ¤ò¤µ¤»¤ë¤³¤È¤ÏÆó·³´ÆÆÄ»þÂå¤â¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢ÍèÇ¯¤Î°ì·³¥¥ã¥ó¥×¤Ç¤âÆ³Æþ¤¹¤ë¤Ä¤â¤ê¡£¡Ö¤½¤Î¿Í´Ö¤Î¹Í¤¨Êý¤È¤«¥â¥Á¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¡¢Ìîµå¤ËÂÐ¤¹¤ë¼è¤êÁÈ¤ßÊý¡¢»ÑÀª¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤â³À´Ö¸«¤¨¤Æ¤¯¤ë¡£¤¢¤¢¡¢à¤Ê¤ë¤Û¤É¤Í¡¢¤³¤¤¤Ä¤½¤¦¤Ê¤Î¤Íá¤Ã¤Æ¤¤¤¦È¯¸«¤¬¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤Ï£²¡¢£³Ê¬¤À¤±¤É¤¤¤¤»þ´Ö¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤ë¡×¤ÈÁª¼ê¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤òÇÄ°®¤¹¤ë¤¦¤¨¤Ç¤â½ÅÍ×¤Ê°ÕÌ£¤ò¤â¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡°æ¾å¿·ÂÎÀ©¤Î¤â¤È¡¢Ã¯¤¬¥Á¡¼¥à¤ò°ú¤ÃÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¡£¥¥ã¥ó¥×¤ÎÃæ¤Ç¤½¤ÎÅú¤¨¤¬¸«¤¨¤Æ¤¯¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£