NHK¤¬¡Ö¹ÈÇò²Î¹çÀï¡×¤Ë½Ð¾ì¤µ¤»¤¿¤¤²Î¼ê¤¬°ìÌÜÎÆÁ³¡Ä¶È³¦´Ø·¸¼Ô¤¬¡Ö²Î¼êÊÌ»ëÄ°Î¨¡×¤ËÃíÌÜ¤¹¤ëÍýÍ³
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¹ÈÇò¤Ç¹â¤¤¡Ø²Î¼êÊÌ»ëÄ°Î¨¡Ù¤ò½Ð¤·¤¿¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤¿¤Á
²Î¼êÊÌ»ëÄ°Î¨
¡¡23Æü¤Ë½Ð¾ì²Î¼ê¤Î¶ÊÌÜ¤¬È¯É½¤µ¤ì¡¢º£Ç¯¤â¡Ö¤³¤ÎÈÖÁÈ¡×¤Îµ¨Àá¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¡Ä¡Ä¤È¸À¤¤¤¿¤¤¤È¤³¤í¤À¤¬¡¢¼ã¼Ô¤òÃæ¿´¤Ë¡È¥Æ¥ì¥ÓÎ¥¤ì¡É¤¬¿Ê¤ß¡¢Ç¯¡¹»ëÄ°Î¨¤¬¥À¥¦¥ó¤·¤Æ¤¤¤ë¡ÖNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¡×¡£
¡¡1988Ç¯¡ÊÂè39²ó¡Ë¤Ï¡¢Ê¿¶ÑÀ¤ÂÓ»ëÄ°Î¨53.9¡ó¡Ê¥Ó¥Ç¥ª¥ê¥µ¡¼¥ÁÄ´¤Ù¡¢´ØÅìÃÏ¶è¡¢°Ê²¼Æ±¡Ë¤È¤¤¤¦¹â»ëÄ°Î¨¤ò³ÍÆÀ¤·¡¢2ÉôÀ©¤È¤Ê¤Ã¤¿89Ç¯¡ÊÂè40²ó¡Ë°Ê¹ß¡¢90Ç¯¡ÊÂè41²ó¡Ë¤«¤é99Ç¯¡ÊÂè50²ó¡Ë¤Þ¤Ç2Éô¤ÏËèÇ¯50%¤òÄ¶¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£06Ç¯¤«¤é¤Ï¡ÖÁ°È¾¡×¤È¡Ö¸åÈ¾¡×¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢ºòÇ¯¤ÏÁ°È¾29.0%¡¢¸åÈ¾31.9%¤Ç¡¢¤È¤â¤Ë2ÉôÀ©°Ê¹ß¥ï¡¼¥¹¥È¤ò¹¹¿·¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡¥ï¡¼¥¹¥È¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¤½¤ì¤Ç¤âÂ¿¤¯¤Î»ëÄ°¼Ô¤¬¤ª¤ª¤ß¤½¤«¤ËNHK¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ï»ö¼Â¤Ç¤Ï¤¢¤ë¡£º£²ó¤ÏNHK¤Ï¤¸¤á³Æ¥Æ¥ì¥Ó¶É¤ä¹¹ðÂåÍýÅ¹¤Ê¤É¡¢¶È³¦´Ø·¸¼Ô¤¬¹â¤¤´Ø¿´¤ò´ó¤»¤ë¿ô»ú¤ËÃíÌÜ¤·¤¿¤¤¡£¤½¤ì¤Ï¡Ö²Î¼êÊÌ»ëÄ°Î¨¡×¤Ç¤¢¤ë¡£¤½¤Î²Î¼ê¤¬ÅÐ¾ì¤·¤¿»þ¤Î»ëÄ°Î¨¤ò¼¨¤·¤¿¤â¤Î¤À¡£¤³¤Î¿ô»ú¤òÊ¬ÀÏ¤·¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢NHK¤¬¹ÈÇò¤Ë²Î¼ê¤òµ¯ÍÑ¤¹¤ëÍýÍ³¤â¸«¤¨¤Æ¤¯¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡ÖÈÖÁÈÁ´ÂÎ¤Î»ëÄ°Î¨¤Þ¤ÇÂç¤¤¯²¡¤·¾å¤²¤ë¡¢¹â¤¤²Î¼êÊÌ»ëÄ°Î¨¤ò´üÂÔ¤Ç¤¤ë²Î¼ê¤Ïµ®½Å¤Ç¤¹¡£³èÆ°µÙ»ßÃæ¤ÎÍò¤Î¹ÈÇòÉüµ¢¥¹¥Æ¡¼¥¸¡¢SMAP¤Î°ìÌë¸Â¤ê¤ÎºÆ·ëÀ®¡¢°úÂà¤·¤¿°Â¼¼ÆàÈþ·Ã¤µ¤ó¤ÎÉüµ¢¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ê¤É¡¢ËèÇ¯¡¢Ç¯¤ÎÀ¥¤Ë¤Ê¤ë¤È¤³¤¦¤·¤¿ÏÃÂê¤¬½Ð¤Þ¤¹¤¬¡¢ÆÃ¤Ë¤³¤Î3ÁÈ¤Ï¡¢21À¤µª¤Î¹ÈÇò¤ò¿¶¤êÊÖ¤ì¤Ð¡¢³Î¼Â¤Ë¿ô»ú¤¬¼è¤ì¤ë¤È¤¤¤¦º¬µò¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¡×¡Ê¥Æ¥ì¥Ó¶É´Ø·¸¼Ô¡Ë
¡¡¤Ç¤Ï¡¢21À¤µª¹ÈÇò¤Î²Î¼êÊÌ»ëÄ°Î¨¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤ß¤è¤¦¡£
SMAP¤Ï¹ÈÇò¤Ë¶¯¤¤
¡¡¤Þ¤º24Ç¯¤ÏÆÃÊÌ´ë²èÏÈ¤Ç½Ð¾ì¤¹¤ëÉ¹Àî¤¤è¤·¡Ê47¡Ë¡£21À¤µª¸µÇ¯¤È¤Ê¤ë2001Ç¯¡ÊÂè52²ó¡Ë¤Î²Î¼êÊÌ¥È¥Ã¥×¤Ï¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼2Ç¯ÌÜ¤ÎÉ¹Àî¤È¡¢Åö»þ¿Íµ¤¤À¤Ã¤¿ÃËÀ¥Ç¥å¥ª¡¦CHEMISTRY¤¬52.4%¤ÇÊ¬¤±¹ç¤Ã¤¿¡£
¡ÖÉ¹Àî¤µ¤ó¤Ï¥Ç¥Ó¥å¡¼¤«¤é2Ç¯Ï¢Â³¤Î½Ð¾ì¤È¤Ê¤ê¡¢¡È±é²Î³¦¤Î¥×¥ê¥ó¥¹¡É¤È¤·¤Æ¤Þ¤µ¤Ë´üÂÔ¤ÎÀ±¤Ç¤·¤¿¡£½ÐÈÖ¤Ï2Éô¤Î½øÈ×¤Ç¡ØÂç°æÄÉ¤Ã¤«¤±²»¼¡Ïº¡Ù¤ò²Î¾§¡£Ì¾ÉÕ¤±¿Æ¤Ç¤¢¤ë¥Ó¡¼¥È¤¿¤±¤·¤µ¤ó¤È¸Î»ÖÂ¼¤±¤ó¤µ¤ó¤¬¶î¤±¤Ä¤±¤Æ¥¹¥Æ¡¼¥¸¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡£ºòÇ¯¤Þ¤Ç¡¢±é²Î²Î¼ê¤Ç¥È¥Ã¥×10Æþ¤ê¤Î¾ïÏ¢¤Ï¡¢ÀÐÀî¤µ¤æ¤ê¤µ¤ó¤°¤é¤¤¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢É¹Àî¤µ¤ó¤Ï¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿00Ç¯¤«¤é³èÆ°µÙ»ßÁ°¤Î22Ç¯¤Þ¤Ç¤Î23²ó½Ð¾ì¤Î¤¦¤Á¡¢¥È¥Ã¥×10Æþ¤ê¤ò8²ó¤â²Ì¤¿¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£³èÆ°¤òºÆ³«¤·¤¿º£Ç¯¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¤Î¤âÇ¼ÆÀ¤Ç¤¹¡×¡Ê¥Ù¥Æ¥é¥ó·ÝÇ½µ¼Ô¡Ë
¡¡2002Ç¯¡ÊÂè53²ó¡Ë¤Ë¤Ï¡¢¹ÈÇò½Ð¾ì¤ò¼Âà¤·Â³¤±¤ÆÍè¤¿¥·¥ó¥¬¡¼¡¦¥½¥ó¥°¥é¥¤¥¿¡¼¤ÎÃæÅç¤ß¤æ¤¡Ê72¡Ë¤¬ÉÙ»³¡¦¹õÉô¥À¥à¤«¤éÃæ·Ñ½Ð±é¤·¤¿¡£Åö»þ¡¢¿Íµ¤¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤¿NHK¤Î¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼ÈÖÁÈ¡Ö¥×¥í¥¸¥§¥¯¥ÈX¡ÁÄ©Àï¼Ô¤¿¤Á¡Á¡×¤Î¼çÂê²Î¡ÖÃÏ¾å¤ÎÀ±¡×¤òÇ®¾§¡£²Î»ì¤ò´Ö°ã¤¨¤ë¥Ï¥×¥Ë¥ó¥°¤¬¤¢¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¤½¤Î½Ö´Ö¤Ë¥Æ¥í¥Ã¥×¤ò¾Ã¤¹À©ºî¿Ø¤Î¡È¥Õ¥¡¥¤¥ó¥×¥ì¡¼¡É¤âÏÃÂê¤Ë¤Ê¤ê¡¢52.8¡ó¤Ç²Î¼êÊÌ¥È¥Ã¥×¤òµÏ¿¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤ÆÍâ03Ç¯¡ÊÂè54²ó¡Ë¡¢12²óÌÜ¤Î½Ð±é¤È¤Ê¤Ã¤¿SMAP¤¬¡¢Âç¥È¥ê¤ÇÆ±Ç¯¤ËÂç¥Ò¥Ã¥È¤òÈô¤Ð¤·¤ÆÂåÉ½¶Ê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡ÖÀ¤³¦¤Ë°ì¤Ä¤À¤±¤Î²Ö¡×¤ò²Î¤¤57.1¡ó¡ó¤ò³ÍÆÀ¡£00Ç¯°ÊÍè¡¢3Ç¯¤Ö¤ê¤Ç½é¤ÎÃ±ÆÈ¤Ç¤Î²Î¼êÊÌ¥È¥Ã¥×¡Ê00Ç¯¤Ï¾®ÎÓ¹¬»Ò¡¢¾®Ìø¤æ¤¤È¥¿¥¤µÏ¿¡Ë¤òµÏ¿¤·¤¿¡£
¡Ö03Ç¯¤Î²Î¼êÊÌ2°Ì¤Ï¡¢ÈþÀî·û°ì¤È¤Î¹ë²Ú°áÁõÂÐ·è¤ÇÀ¹¤ê¾å¤²¤¿¾®ÎÓ¹¬»Ò¤µ¤ó¤Ç50.6%¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢SMAP¤Ï6.5¥Ý¥¤¥ó¥Èº¹¤Ç°µ¾¡¤Ç¤·¤¿¡£°Ê¸å¡¢13Ç¯¤Þ¤Ç¤ËÂç¥È¥ê¤ò6²óÌ³¤á¡¢½Ð¾ì23²ó¤Î¤¦¤Á8²ó¤Î²Î¼êÊÌ¥È¥Ã¥×¤òµÏ¿¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Á´ÂÎÅª¤Ë¹ÈÇò¤Î»ëÄ°Î¨¤¬¥À¥¦¥ó¤·»Ï¤á¤¿09Ç¯°Ê¹ß¤â¡¢5Ç¯Ï¢Â³¤Ç48¡óÄ¶¤¨¤òµÏ¿¤¹¤ë¤â¡¢ºÇ¸å¤Î½Ð¾ì¤È¤Ê¤Ã¤¿15Ç¯¤Ï41.2%¤Ç¤·¤¿¡£SMAP¤Ï16Ç¯¤Ë²ò»¶¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢¹ÈÇò¤Ç¤ÏËÜÅö¤Ë¶¯¤«¤Ã¤¿¡£Ç®¿´¤Ê¥Õ¥¡¥ó¤Î´Ö¤Ç¡È¹ÈÇò¤ÇÉü³è¤ò¡É¤È´ê¤¦À¼¤¬Â¿¤¤¤Î¤â¤½¤Î¤»¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡×¡ÊÆ±Á°¡Ë
¡¡04Ç¯¡ÊÂè55²ó¡Ë¤ÏSMAP¤¬¡Ö¿·¶Ê¥ê¥ê¡¼¥¹¤¬¤Ê¤¯¡¢¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤â¹Ô¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤ÎÍýÍ³¤Ç½Ð¾ì¼Âà¡£¤½¤ì¤â¤¢¤ê¡¢¹ÈÁÈ¤Î¥È¥ê¤ÇÂç¥È¥ê¤Ç¤â¤¢¤Ã¤¿¾®ÎÓ¡¢¤½¤·¤Æ¹ÈÁÈ¥È¥êÁ°¤ÎÅ·Æ¸¤è¤·¤ß ¤¬46.0%¤Ç¥È¥Ã¥×¤òÊ¬¤±¹ç¤Ã¤¿¡£
¡ÖNHK¤¬¹ÈÇò¤ÎÀ©ºîÈñ¤ò¤á¤°¤ëÉÔ¾Í»ö¤ò¼õ¤±¡¢Æ±Ç¯¤Î¹ÈÇò½Ð¾ì´õË¾²Î¼ê¤ÎÀ¤ÏÀÄ´ºº·ë²Ì¤òÈ¯É½¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢1°Ì¤ÏÉ¹Àî¤µ¤ó¤ÇSMAP¤Ï2°Ì¤Ç¤·¤¿¡£¥¬¥Á¥ó¥³ÅêÉ¼¤Î·ë²Ì¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢½êÂ°¤¹¤ëµì¥¸¥ã¥Ë¡¼¥º»öÌ³½ê¡Ê¸½SMILE-UP.¡Ë¤¬·ãÅÜ¤·¤Æ¼Âà¤·¤¿¤È¸À¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤ª¤«¤²¤Ç05Ç¯¤ÏÂç¥È¥ê¤Ë¿ø¤¨¤ë¤·¤«ÁªÂò»è¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡×¡ÊÆ±Á°¡Ë
¡¡05Ç¯¡ÊÂè56²ó¡Ë¤«¤é07Ç¯¡ÊÂè58²ó¡Ë¤Þ¤Ç¤ÏSMAP¤¬3Ç¯Ï¢Â³»ëÄ°Î¨¥È¥Ã¥×¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢06Ç¯¡ÊÂè57²ó¡Ë¤È07Ç¯¡ÊÂè58²ó¡Ë¤Ï2Ç¯Ï¢Â³¤Ç¸åÈ¾¤Î»ëÄ°Î¨¤¬40%¤òÀÚ¤Ã¤¿¤¿¤áNHK¤Ï08Ç¯¡¢¤Ä¤¤¤Ë¡È¶Ø¤¸¼ê¡É¤ËÂÇ¤Ã¤Æ½Ð¤¿¡£
¡¡08Ç¯¡ÊÂè59²ó¡Ë¤Î²Î¼êÊÌ¥È¥Ã¥×¤Ï¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¤Î¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼ÈÖÁÈ¡Ö¥¯¥¤¥º¡ª¥Ø¥¥µ¥´¥óII¡×¤«¤éÃÂÀ¸¤·¡¢¡È¤ª¥Ð¥«¥¿¥ì¥ó¥È¥Ö¡¼¥à¡É¤ò´¬¤µ¯¤³¤·¤¿¡¢¥æ¥Ë¥Ã¥È¡Öæ·ÃÑ¿´¡×¡Ê¤Ä¤ë¤Î¹ä»Î¡¢Ìîµ×ÊÝÄ¾¼ù¡¢¾åÃÏÍºÊå¡Ë¤Î³Ú¶Ê¥á¥É¥ì¡¼¡Öæ·ÃÑ¿´¡ÁÍÛ¤Ï¡¢¤Þ¤¿¾º¤ë¡¡¹ÈÇò¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¡×¤¬47.8%¤òµÏ¿¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢09Ç¯¡Ê60²ó¡Ë¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼10Ç¯ÌÜ¤ÎÍò¤¬¥Õ¥¡¥óÂÔË¾¤Î½é½Ð¾ì¡£¡ÖÍò¡ß¹ÈÇò¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥á¥É¥ì¡¼¡×¤òÈäÏª¤·¡¢²Î¼êÊÌ»ëÄ°Î¨¤Ç¤Ï6°Ì¤Î43.2%¤òµÏ¿¡£¤³¤ÎÇ¯¤Î¥È¥Ã¥×¤ÏDREAMS COME TRUE¤Ç50.1%¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢°Ê¸å¡¢¹ÈÇò¤Ï¡È¥¸¥ã¥Ë¡¼¥ºº×¡É¤Î¤è¤¦¤ÊÍÍÁê¤òÄè¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡Ö08Ç¯¤Þ¤Ç¤Ï¡¢¸·³Ê¤Ë¥ì¥³¡¼¥É²ñ¼Ò¤´¤È¤Î½Ð¾ìÏÈ¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤Î´Ø·¸¤Çµì¥¸¥ã¥Ë¡¼¥ºÀª¤ÏSMAP¤ÈTOKIO¤Î¤ß¤¬½Ð¾ì¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤È¤³¤í¤¬¡¢09Ç¯¤Ï4ÁÈ¡£°Ê¹ß¤âÁý¤¨Â³¤±¡¢´Ø¥¸¥ã¥Ë¡ç¡Ê¸½SUPER EIGHT¡Ë¡¢Hey! Say! JUMP¡¢King & Prince¡¢SixTONESSnow Man¤éÂ³¡¹¤ÈCD¥Ç¥Ó¥å¡¼ÁÈ¤¬½Ð¾ì¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¡£ºÇ¤âÂ¿¤¤15Ç¯¡ÊÂè66²ó¡Ë¤Ï35¼þÇ¯¤Î¶áÆ£¿¿É§¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î°æ¥Î¸¶²÷É§¤¬ÇòÁÈ»Ê²ñ¤òÌ³¤á¤¿V6¤Þ¤Ç½Ð¾ì¤·¡¢µì¥¸¥ã¥Ë¡¼¥º»Ë¾åºÇÂ¿¤Î7ÁÈ¤ËÃ£¤·¤Þ¤·¤¿¡×¡Ê¥ì¥³¡¼¥É²ñ¼Ò´Ø·¸¼Ô¡Ë
¡¡NHK¤Î¹ÈÇòÀ©ºî¿Ø¤Èµì¥¸¥ã¥Ë¡¼¥º¤È¤ÎÌª·î´Ø·¸¤¬Â³¤¯Ãæ¡¢13Ç¯¡Ê64 ²ó¡Ë¤Ï50²óÌÜ¤Î½Ð¾ì¤Ç¤ÎÍ¦Âà¤òÈ¯É½¤·¡¢ÂåÉ½¶Ê¡Ö¤Þ¤Ä¤ê¡×¤òÇ®¾§¤·¤¿±é²Î³¦¤ÎÂç¸æ½ê¡¦ËÌÅç»°Ïº¡Ê88¡Ë¤¬Í£°ì¤Î50%Ä¶¤¨¤È¤Ê¤ë¡¢50.7%¤Ç¥È¥Ã¥×¡£¤·¤«¤·¡¢Åö»þ¿Íµ¤¤ÎÀäÄº´ü¤ò·Þ¤¨¤Æ¤¤¤¿AKB48¤ÎÃæ¿´¥á¥ó¥Ð¡¼¡¦ÂçÅçÍ¥»Ò¡Ê36¡Ë¤¬¥µ¥×¥é¥¤¥º¤ÇÂ´¶È¤òÈ¯É½¡£»¿ÈÝÎ¾ÏÀ¤¬´¬¤µ¯¤³¤ê¡¢ËÌÅç¤ÎÍ¦Âà¤Ë¿å¤òº¹¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤ÎAKB¤Ï10¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿15Ç¯¡ÊÂè66 ²ó¡Ë¤Ë¡ÖAKB48 ¹ÈÇò2015 SP~10¼þÇ¯µÇ°¥á¥É¥ì¡¼¡Á¡×¤òÈäÏª¤·43.4%¤Ç¥È¥Ã¥×¤òµÏ¿¡£¤·¤«¤·¡¢¤¹¤Ç¤Ë¡¢Àª¤¤¤Ï²¼¤êºä¤Ç¡¢19Ç¯¡ÊÂè70²ó¡Ë¤Ë12²óÌÜ¤Î½Ð¾ì¤ò²Ì¤¿¤¹¤È20Ç¯¡ÊÂè71²ó¡Ë¤ËÍîÁª¡£20¼þÇ¯¤ÎÍèÇ¯¤ÎÊÖ¤êºé¤¤¬¤Ê¤ë¤«ÃíÌÜ¤µ¤ì¤ë¡£
¤Ê¤¼¡¢ÌÀºÚ¤Ï½Ð¤Ê¤¤¤Î¤«¡©
¡¡Ç¯Æâ²ò»¶¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿SMAP¤¬³°¤ì¤¿16Ç¯¡ÊÂè67²ó¡Ë¤Ï¡¢½é¤ÎÂç¥È¥ê¤òÌ³¤á¤¿Íò¤¬43.7%¤Ç¥È¥Ã¥×¤ò³ÍÆÀ¡£SMAP¤È¡È´ÇÈÄ¥°¥ë¡¼¥×¡É¸òÂå·à¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£³èÆ°µÙ»ßÁ°¤Î¥é¥¹¥È¥¹¥Æ¡¼¥¸¤È¤Ê¤Ã¤¿20Ç¯¤Ï¡ÖÍò¡ß¹ÈÇò¡¡2020¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥á¥É¥ì¡¼¡×¤Ç47.2%¤òµÏ¿¤·¡¢¤³¤ì¤â²Î¼êÊÌ¥È¥Ã¥×¡£12²ó¤Î½Ð¾ì¤Ç3²ó¤Î¥È¥Ã¥×¤òµÏ¿¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢17Ç¯¡Ê68²ó¡Ë¤Î¥È¥Ã¥×¤Ï¡¢ÍâÇ¯9·î¤Ç¤Î°úÂà¤òÅÅ·âÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤¿°Â¼¼¤µ¤ó¡£16Ç¯¤Î¥ê¥ª¸ÞÎØÃæ·Ñ¤Î¥Æ¡¼¥Þ¶Ê¡ÖHero¡×¤òÇ®¾§¤·48.4%¤òµÏ¿¤·¤¿¡£
¡Ö°Â¼¼¤µ¤ó¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢97Ç¯¡Ê48²ó¡Ë¤Î¹ÈÇò¤Ç¤Ï»ºµÙÁ°¡¢ºÇ¸å¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ç½é¤Î¥È¥ê¤òÌ³¤á¡ØCAN YOU CELEBRATE¡©¡Ù¤òÇ®¾§¡£²Î¼êÊÌ¥È¥Ã¥×¤Î59.1%¤òµÏ¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£Éüµ¢¤·¤¿Íâ98Ç¯¡ÊÂè49²ó¡Ë¤âÎÞ¤Ê¤¬¤é¤ËÆ±¶Ê¤ò²Î¤¤64.9%¤Ç²Î¼êÊÌ¥È¥Ã¥×¡£99Ç¯¡Ê50²ó¡Ë°Ê¹ß¡¢°Â¼¼¤µ¤ó¤Î»ëÄ°Î¨¤òÄ¶¤¨¤¿²Î¼ê¤Ï¤¤¤Þ¤»¤ó¡×¡ÊÀè¤Îµ¼Ô¡Ë
¡¡18Ç¯¡ÊÂè69²ó¡Ë¤Ï´ë²è½Ð±é¤Ê¤¬¤éºÇ¸å¤Î²Î¾§½ç¤È¤¤¤¦¡¢àµæ¶Ë¤ÎÂç¥È¥êá¤Î¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤Ëµ¯ÍÑ¤µ¤ì¤¿¥µ¥¶¥ó¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼¥º¤¬¡Ö´õË¾¤ÎÅ²¡×¤È¡Ö¾¡¼ê¤Ë¥·¥ó¥É¥Ð¥Ã¥É¡×¤òÈäÏª¤·45.3%¤Ç¥È¥Ã¥×¤À¤Ã¤¿¡£¥µ¥¶¥ó¤Ï35Ç¯¤Ö¤ê¤ÎNHK¥Û¡¼¥ë¤Ç¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤È¤Ê¤ê¡¢¥Ü¡¼¥«¥ë¤Î·¬ÅÄ²ÂÍ´¡Ê68¡Ë¤Ï¹ÈÁÈ¤Ç½Ð¾ì¤·¤¿¾¾Ç¤Ã«Í³¼Â¡Ê70¡Ë¤Ë¥¥¹¤ò¤·¤¿¤ê¡¢´ë²è½Ð±é¤ÎËÌÅç¤Ë¥Þ¥¤¥¯¤òÅÏ¤¹¤Ê¤É¡¢¥¹¥Æ¡¼¥¸¾å¤ÇÂçË½¤ì¤·À¹¤ê¾å¤²¤¿¡£
¡¡Íò¤¬³èÆ°µÙ»ß¤ËÆþ¤Ã¤¿21Ç¯¡ÊÂè72²ó¡Ë°Ê¹ß¡¢¤¤¤º¤ì¤âÂç¥È¥ê¤ÈÌ³¤á¤¿MISIA¡Ê46¡ËŽ¤Ê¡»³²í¼£¡Ê55¡ËŽ¤MISIA¤¬¥È¥Ã¥×¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¤¬À¹¤ê¾å¤¬¤ê¤Ë·ç¤±¡¢»ëÄ°Î¨¤¬¿¤ÓÇº¤à¤Î¤âÇ¼ÆÀ¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤«¤Ä¤Æ¡¢09Ç¯¤È12Ç¯¡ÊÂè63²ó ¡Ë¤ËÌðÂô±ÊµÈ¤µ¤ó¤òÆÃÊÌÏÈ¤Ç½Ð¾ì¤µ¤»¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤¤¤º¤ì¤â²Î¼êÊÌ»ëÄ°Î¨¤Ï¥È¥Ã¥×10¤ËÆþ¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£º£Ç¯¡¢ËÜ³ÊÉüµ¢¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ½Ð±é¤¬ÂÔË¾¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÃæ¿¹ÌÀºÚ¤µ¤ó¤Ë¤·¤Æ¤â¡¢ÃíÌÜ¤µ¤ì¤¿02Ç¯¤È14Ç¯¡ÊÂè65²ó ¡Ë¤Ë¤Ï¥È¥Ã¥×10Æþ¤ê¤»¤ºŽ¡NHK¤Ï¤½¤Î¤¢¤¿¤ê¤â¤·¤Ã¤«¤ê¹ÍÎ¸¤·¤Æ½Ð¾ì²Î¼ê¤Î¿ÍÁª¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¡×¡ÊÀè¤Î¥ì¥³¡¼¥É²ñ¼Ò´Ø·¸¼Ô¡Ë
¥Ç¥¤¥ê¡¼¿·Ä¬ÊÔ½¸Éô